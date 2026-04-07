武蔵野美術大学「MAU SOCIAL IMPACT AWARD 2026」開催決定ソニーマーケティング株式会社が協賛

学校法人武蔵野美術大学

武蔵野美術大学（所在地：東京都小平市/学長：樺山祐和）は、創業支援事業「武蔵野美術大学実験区」の取り組みの一環として、社会にインパクトを与える新たな事業を創り出す美大生を発掘するビジネスデザインアワード「MAU SOCIAL IMPACT AWARD」を2024年から実施しています。今年度は、ソニーマーケティング株式会社（本社：東京都港区 代表取締役社長：川口大輔）の協賛のもと、「MAU SOCIAL IMPACT AWARD 2026」として開催します。

「MAU SOCIAL IMPACT AWARD 2026」について

「MAU SOCIAL IMPACT AWARD」は、美大発の創業支援プログラム「武蔵野美術大学実験区 CREATORSHIP PROGRAM」の取り組みの一環として実施する、ビジネスデザインアワードです。個人の経験や視点を深掘りし、一人称視点「当事者としての物語」を起点としたビジネスアイデアを、三人称視点「社会に広く伝わる物語」へと昇華し、描いたビジョンを社会に問いかけ、共感と支持を得られるビジネスモデルの創出を目指しています。美術大学ならではの「造形教育」を背景にした創造的思考と、他分野の学生との共創による多様性の融合により、独自のアイデアを創出します。

今年度は、ソニーマーケティング株式会社の協賛のもと、同社社員がメンターとして参画します。一次選考で実施されるワークショップや、最終選考のプレゼンテーションに向けた事業アイデア形成合宿に至るまで、選考プロセス全体を通じて伴走支援を行います。また、「ソニーマーケティング特別賞」受賞者には、概念実証（Proof of Concept）の可能性を検討する場として、同社と協議の機会を設ける事によって、アイデアを構想にとどめるのではなく、実際の社会の課題とアイデアを接続し、事業化する可能性を検討していきます。このように、企業が一貫して関与する取り組みは、「MAU SOCIAL IMPACT AWARD」において初の試みとなります。本取り組みを通じて、武蔵野美術大学は企業と連携しながら、新たな才能の発掘と次世代の創作活動の実践的支援を推進していきます。

【開催概要】

公式サイト：https://jikkenku.musabi.ac.jp/

主催：武蔵野美術大学

協働パートナー：ソニーマーケティング株式会社

■プログラムスケジュール

エントリー期間 4月7日(火) ～ 5月12日(火)13:00 締切り

エントリー書類選考 5月15日(金)

1次選考ワークショップ 5月24日(日)、31日(日)

合宿 6月12日(金)、13日(土)

最終プレゼンテーション 8月7日(金)

■賞

グランプリ：1組（賞金10万円）

準グランプリ：2組（賞金5万円）

ソニーマーケティング特別賞：概念実装の可能性を検討する場として、ソニーマーケティング株式会社との協議の場を提供

■参加方法

公式サイトの募集要項をご確認いただき、エントリーフォームよりお申し込みください。

■参加対象

大学院生を含む高校生以上の生徒・学生であれば、年齢や所属校、ジャンルは問いません。

武蔵野美術大学について

武蔵野美術大学実験区 公式サイト :https://jikkenku.musabi.ac.jp/本学創立100周年事業シンボルマーク・コンセプトワード

2029年に100周年を迎える武蔵野美術大学は、1929年に創立された「帝国美術学校」を前身とし、「教養を有する美術家養成」「真に人間的自由に達するような美術教育」を教育理念に掲げ、幅広い教養と人間性を有する造形各分野の専門家を養成し、文化の創造発展と社会貢献に寄与してきました。

造形学部と造形構想学部の2学部に、絵画、彫刻からデザイン、建築、映像、芸術文化、そして社会イノベーションまで、美術・デザインの広がりに対応する12学科を有し、大学院には造形研究科、造形構想研究科を設置しています。また70年以上の実績を持つ通信教育課程も設けています。日本を代表する美術・デザイン大学として、これまで社会に輩出した卒業生は7万7,000人に上ります。

造形活動を通じて身に付く、正解のない問をたて、探求し、答えを表現する能力は、今の時代にこそ最も必要とされています。卒業生は美術家、デザイナー、建築家、映像作家など、造形各分野の専門家として活躍するとともに、培った創造性、コミュニケーション能力が高く評価され、多くの業界で日本及び世界有数の企業へ就職し、重要な役割を担っています。

本件に関するお問い合わせ先

武蔵野美術大学 webサイト :https://www.musabi.ac.jp/

武蔵野美術大学 大学企画グループ連携共創チーム（担当：山崎）

jikkenku@musabi.ac.jp