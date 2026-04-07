「地政学リスクを勝機に変えるAI 活用実務」と題して、株式会社インフラコモンズ 代表取締役 今泉 大輔氏によるセミナーを2026年5月21日(木)に開催!!

株式会社 新社会システム総合研究所

────────────【SSKセミナー】───────────

【供給途絶・価格高騰にどう備えるか】

地政学リスクを勝機に変えるAI活用実務

～AI OSINTで読み解くホルムズ海峡危機とB2B営業・調達のための

先読みレポート作成～

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[セミナー詳細]

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26270

[講 師]

株式会社インフラコモンズ 代表取締役 今泉 大輔 氏

[日 時]

２０２６年５月２１日（木） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

「地政学リスクを、AI OSINTで『勝機』に変える」

現在、私たちは「原油の約93％」が通過する日本の生命線が断たれるという、未曾有の事態に直面しています。ガソリン代の高騰（170円防衛線）は氷山の一角に過ぎず、物流の「19日遅延」や、ナフサ・エチレン・ヘリウムといった石油化学製品の供給途絶という「2週間の壁」が、刻一刻と国内の生産ラインを脅かしています 。

本セミナーでは、ChatGPTやGeminiのDeep Research（AI OSINT）を活用し、この混乱を構造的に理解し、ビジネスの現場で即座に役立つアウトプットを生成するノウハウを伝授します。

単なる情報収集に留まらず、以下の3点をAI OSINTで実践できるようになることが本セミナーの目的です。

＜１＞先読みの自動化：

海運市況やエネルギー価格の「7日後・30日後シナリオ」を、自社や顧客の業界に特化して生成する。

＜２＞代替の即時特定：

封鎖海域を避けた「代替仕入れ先」や「代替素材」を世界中から高速でスカウティングする。

＜３＞営業戦術への昇華：

顧客が直面するコスト増や納期遅延を論理的に説明し、信頼を勝ち取る「攻めの提案レポート」を爆速で作成する。

「海は自由で開かれたもの」という前提が崩れた今、地政学的な引力を読み解き、レジリエンス（適応力）のあるビジネスモデルを再構築できるビジネスパーソンこそが、これからのオフィスで最も必要とされる人材となります。

［対象層］

本セミナーは、エネルギーや海運の専門家ではなく、「価格高騰や供給不安定の影響を直接受ける、現場のビジネスパーソン」を主な対象としています。

＜１＞B2B営業・マーケティング職

・原材料高騰により、顧客への価格改定交渉や納期説明を迫られている方。

・競合他社に先んじて、顧客のサプライチェーンのリスクを指摘し、信頼を得る提案を行いたい方。

＜２＞調達・購買・サプライチェーン管理職

・中東依存度の高い原材料（ナフサ、エチレン、ヘリウム、リン酸肥料等）の在庫切れリスクを管理している方。

・「19日のタイムロス」や「緊急サーチャージ」を織り込んだ、新しい物流・在庫コストの試算が必要な方。

＜３＞経営企画・事業戦略担当

・「2週間の壁」や「夏の電気代急騰」など、数ヶ月先の経営リスクを可視化し、予算修正の根拠を求めている方。

・AI OSINTを活用して、情報の断片から組織の意思決定を早める「仕組み」を作りたい方。

第1部：【分析・構造化】情報の「点」を「線」に繋ぐ

地政学リスクが自社のサプライチェーンのどこを直撃するか、AIを使って可視化します。

・Session 1：サプライチェーンの「急所」を特定する構造化プロンプト

・Session 2：備蓄250日の盲点と「2週間の壁」を読むリスク分析

第2部：【予測・リサーチ】代替案と先読みで優位に立つ

混乱する市場の中で、代替手段を高速で見つけ出し、競合より一歩先の情報を得ます。

・Session 3：AI OSINTによる「代替供給源」の高速スカウティング

・Session 4：ナフサ等の原材料置換（Substitution）と市場在庫のAI調査

第3部：【実戦・営業】顧客を動かす「攻め」の営業戦術

得られた情報を武器に、顧客への提案や経営層への報告を「役立つレポート」に変換します。

・Session 5：顧客の業界別「7日後・30日後」予測シナリオの生成

・Session 6：自社専用「AI OSINTニュースフィルター」の構築

【質疑応答】

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

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