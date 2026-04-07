pickupon、HubSpotのAI機能「Breezeスタジオ」の設計・運用支援プランを提供開始

pickupon株式会社

AIクラウドIP電話サービスの提供などを通じて企業の営業DXを推進するpickupon株式会社（本社：千葉県市川市、代表取締役：小幡洋一）は、HubSpotが提供するAI機能群「Breeze」の中核である「Breezeスタジオ」を活用し、企業の業務設計から運用改善までを支援する「Breezeスタジオ伴走支援プラン」の提供を開始しました。

■ 提供背景：「AIは入れた、でも使えていない」という現実

HubSpotは現在、単なるデータ管理としてのCRM・MAツールの枠を超え、AIが営業・CS・マーケティングなどすべての顧客接点を横断して自律的に動くAgentic Customer Platformへと進化しようとしています。その中核を担うのがユーザーの質問に答えるアシスタントや、特定のタスクを自動実行するAIエージェントをノーコードで構築できる「Breezeスタジオ」です。

一方で現場では、「AIが思い通りに動かない」「現場で使われていない」といった課題が顕在化しています。AIの回答精度は、顧客データ・会話履歴・通話記録といったコンテキストの質と量によって決まるため、データ基盤の整備が活用の成否を左右します。

こうした状況を踏まえ、SFA/CRM連携や営業DX支援を幅広く手がけてきた当社は、単なるAIの機能設定にとどまらず、HubSpotが目指す自律型AI基盤への進化に合わせ、AIが適切に機能するためのシステム構築を支援する「Breezeスタジオ伴走支援プラン」の提供を開始いたしました。

■ pickuponだから実現：データ基盤からAI実装までの一気通貫支援

当社の最大の強みは、会話サマリーAI電話「pickupon（ピクポン）」を通じて、顧客の本音や温度感を含む「通話・商談の一次情報」をHubSpotのコンテキストとして自動連携できる点にあります。

AIの活用支援にとどまらず、AIの精度を左右するデータ基盤の構築から実装・運用までを一気通貫で提供し、AIが「実務で機能する」状態を実現します。

■ 支援の内容と具体的なユースケース

「HubSpot＝メール配信・フォームのツール」という認識にとどまっている企業は、いまだ多く見られます。本プランでは、営業（Sales）だけでなく、カスタマーサポート（Service）やコンテンツ制作（Content）を含めた全社的な業務フローのDXを推進します。

１. 各Hubに最適化したAIエージェント／アシスタントの設計支援

Breezeスタジオを活用し、各部門の業務フローに沿ったAIをノーコードで構築します。対応するHubの用途に合わせた主な活用イメージは以下のとおりです。

・Sales Hub…商談履歴や会話内容をもとに、フォローアップメールを自動作成

・Service Hub…電話対応後のネクストアクションを自動でチケット化し、対応漏れを防止

・Content Hub…通話内容から顧客の疑問や課題を抽出し、記事ネタやコンテンツ案を自動生成

２. プロンプト設計・チューニング支援

AIに「より良い答え」を出させるためのプロンプト（AIへの指示文）の最適化は、専門知識がなければ難しいのが実情です。当社のデータサイエンティストが、業務特性に合わせた設計を専門的な視点からサポートします。

また、リリース後も現場のフィードバックをもとに随時チューニングを行い、「導入して終わり」ではなく「使い続けられるAI」へと継続的に改善します。

※料金等の詳細は、お問い合わせください。

■ 営業・顧客対応の入力・共有に特化した 「pickupon（ピクポン）」

会話サマリーAI電話「pickupon（ピクポン）」は、AIが電話で話した内容のサマリーをテキスト×音声で作成し、自動入力・共有してくれるサービスです。入力を意識せず、顧客との会話内容をチームのワークスペース（CRM・SFAなど）へシェアします。これにより、営業の架電シーンにおける入力漏れを防ぎ、入力コストを削減し、営業活動のブラックボックス化問題を解決します。

連携可能ツール：Mazrica, Salesforce, HubSpot, Google スプレッドシート, Microsoft Excel, Slack（Webhookを介して各社で作成されたシステムと連携可能）

【電話・MTG業務DX化により解決できる3つの問題】- CRM・SFAへの入力漏れ問題CRMやSFAなどチームのワークスペースへ自動入力＆シェア！負担を減らし、入力漏れも防ぐ！- ブラックボックス化問題テキスト×音声の一次情報が残り、確認したい通話やミーティングを一瞬で確認・共有！- 属人化問題顧客とのやり取りが「なめらかに共有」されるとナレッジがどんどん蓄積！【MTG 議事録AIとしての「pickupon（ピクポン）」】- ポイント1：ミーティング終了後、自動で議事録が作成される！

pickuponがミーティングの音声データを取得して、録音と文字起こしを行います。ミーティング終了後、議事録が作成されます。

- ポイント2：SFA連携 入力特化！

入力項目によりさまざまなパターンの自動サマリー入力ができます。構造的な情報入力も可能。データ保存料も無料です。

- ポイント3：議事録の型も自由自在！

自動入力機能により商談記録の漏れがなくなり、テンプレートを自社に合わせてカスタマイズできるので、議事録クオリティが統一されます。

▼ pickuponのサービス詳細・資料請求はこちら

会話サマリーAI電話「pickupon」について、さらに詳しくご紹介しています。興味のある企業様はぜひご覧ください。資料請求もこちらから承ります。

https://pickupon.io/

■ pickupon株式会社について

「『こまってる。』で世界を変える」をミッションに掲げ、「こまってる。」と対峙する企業を支援するサービスを提供しています。HCI、身体拡張、メディア・アート、インテグラルデザインなど領域横断的に研究していたプロジェクトが2018年1月にOpen Network Labに採択され、それを機に2018年2月15日に設立。現在は、会話サマリーAI電話pickupon（ピクポン）の開発・運営を通じて、営業活動をストレスなく行えるサービスの提供を行っています。

▼ 会社概要

会社名 ：pickupon株式会社（法人番号：8040001103567）

所在地 ：東京オフィス 東京都港区六本木4丁目2－45 高會堂ビル2階

千葉オフィス 千葉県市川市菅野2-15-8 little green1F

代表者 ：小幡 洋一

設立 ：2018年2月15日

URL ：https://pickupon.io/corporate

事業内容：MTG 議事録AI「pickupon（ピクポン）」( https://pickupon.io/ ) / 会話サマリーAI電話「pickupon（ピクポン）」( https://pickupon.io/cti)の開発・運営。営業ナレッジメディア「ゆるふわ営業ハック」( https://pickupon.io/blog )の運営。びっくりチャーンパトロール( https://pickupon.io/churn-patrol ) / Mazrica（マツリカ）導入支援( https://pickupon.io/solution/MazricaSales ) / HubSpot導入支援( https://pickupon.io/solution/hubspot )、助成金を活用したDX人材育成プログラム( https://pickupon.io/dx-subsidy )の提供/運営。

▼ お客さまからのお問い合わせ先

会社名：pickupon株式会社

TEL ：050-3134-5404

e-mail ：info@pickupon.io

サービスお問い合わせフォーム：https://pickupon.io/inquiry