「花いっぱいの温かい葬儀」に約65％が魅力を感じると回答。重視したいポイントと温かい葬儀への想いとは？

株式会社NEXER

■葬儀の演出や花・祭壇に対する意識調査

葬儀は、大切な人との最後のお別れの場です。

近年は家族葬の増加やセレモニーの多様化が進み、葬儀の「演出」に対する関心も高まっています。

花や祭壇の装飾は、葬儀全体の雰囲気を左右する大きな要素のひとつ。

では、実際に葬儀に参列したことがある人々は、花や祭壇にどのような印象を持ち、どんな点をこだわりたいと感じているのでしょうか。

ということで今回はハタオ葬儀社と共同で、事前調査で「葬儀に参列したことがある」と回答した全国の男女400名を対象に、「葬儀の演出・こだわりたいポイント」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとハタオ葬儀社による調査」である旨の記載

・ハタオ葬儀社（https://hataosougisha.com/）へのリンク設置

「葬儀の演出・こだわりたいポイントに関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月23日 ～ 3月25日

調査対象者：事前調査で「葬儀に参列したことがある」と回答した全国の男女

有効回答：400サンプル

質問内容：

質問1：参列した葬儀や手配した葬儀で、印象に残っている演出や雰囲気はありますか？

質問2：それはどのようなものですか？

質問3：葬儀で「花」や「祭壇」の印象は、全体の印象にどの程度影響すると思いますか？

質問4：その理由を教えてください。

質問5：葬儀の花や祭壇について、どのような点をもっとも重視したいですか？

質問6：その理由を教えてください。

質問7：「花いっぱいの温かい葬儀」に魅力を感じますか？

質問8：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■10.8％が、印象に残っている演出や雰囲気が「ある」と回答

まず、参列した葬儀や手配した葬儀で印象に残っている演出や雰囲気があるか聞いてみました。

その結果「ある」が10.8％、「ない」が89.3％でした。

大多数の方は特に印象に残る演出はなかったと回答していますが、約1割の方には記憶に刻まれた演出があるようです。

「ある」と回答した方に、具体的にどのようなものか聞いてみました。

印象に残っている演出や雰囲気

・孫が棺にお花を入れるシーン。（30代・女性）

・花がたくさんあり出棺のときにスタッフがはがして手渡してきた演出。（30代・女性）

・趣味や経歴を解説してくれた。（40代・男性）

・棺に入れる花が、小振りのブーケになっていて、華やかな色が多くて可愛かった。（40代・女性）

・思い出の写真を使ったミニパネル。（50代・女性）

印象に残った演出を見ると、故人の人柄や思い出が反映されたものが多いことがわかります。花を活用した出棺時の演出や、故人の趣味・経歴の紹介、写真を用いたパネル展示など、「その人らしさ」を感じられる要素が参列者の心に残っているようです。

■71.8％が、花や祭壇の印象は葬儀全体に「影響する」と回答

続いて、葬儀における「花」や「祭壇」の印象が、全体の印象にどの程度影響すると思うか聞いてみました。

その結果「とても影響すると思う」が17.5％、「やや影響すると思う」が54.3％で、合わせると71.8％の方が花や祭壇は葬儀全体の印象に影響すると感じていることがわかりました。

一方で「あまり影響すると思わない」は21.5％、「まったく影響すると思わない」は6.8％にとどまりました。

影響すると思う理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

花や祭壇が影響すると思う理由

・葬式の雰囲気を形作る大きな要素だと思うから。（20代・男性）

・お金をかけているような葬儀では、生前どんな人だったのかが祭壇の雰囲気で伝わってきそうだから。（30代・女性）

・花を飾っている色の明るさによって雰囲気が違って感じる印象がある。（40代・男性）

・花とか何もないとやっぱり殺風景で寂しく見えそうだから。（40代・女性）

・祭壇は会場の中央に設置されるから全体のイメージを決定づける。（50代・男性）

「葬式の雰囲気を形作る大きな要素」という声があり、花や祭壇が空間の印象を左右するものとして認識されています。花の色合いひとつで会場の雰囲気がまったく違って感じられるという意見もあり、装飾の持つ力は大きいようです。

■38.7％が、花や祭壇で重視したい点として「温かみ・やさしい雰囲気」と回答

続いて、花や祭壇が葬儀全体の印象に「影響する」と回答した方に、葬儀の花や祭壇についてどのような点をもっとも重視したいか聞いてみました。

最も多かったのは「温かみ・やさしい雰囲気」で38.7％でした。

次いで「シンプルで上品な印象」が21.6％、「故人の好み」が16.0％と続いています。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「温かみ・やさしい雰囲気」と回答した方

・故人や遺族の心を慰め、参列者が落ち着ける雰囲気を作るため。（30代・男性）

・華やかにしたいとは思わないけど、最後が寂しい感じで終わるのもやっぱり寂しいかなと。（40代・女性）

・故人を穏やかに送りたいため。（40代・女性）

「シンプルで上品な印象」と回答した方

・その雰囲気が1番合うから。（20代・女性）

・華やかになりすぎずシンプルで上品な感じがいい。（40代・女性）

・葬儀自体もシンプルなもので良いと思っているから。（40代・女性）

「故人の好み」と回答した方

・あくまで葬儀は故人のためのものだから。（20代・女性）

・最後まで故人の好みを大事にしたいから。（30代・女性）

・その人が好きだった花で送ってあげたい。（40代・女性）

見た目の華やかさよりも、その場に流れる空気感や、故人らしさを大切にしたいと考える方が多いことがうかがえます。また、シンプルで上品な印象を重視する声が多かったことからも、過度な演出より、故人を静かに丁寧に見送りたいという意識が感じられます。

その一方で、故人の好みを大切にしたいという回答も一定数あり、葬儀の花や祭壇には、その人らしさを表す役割も期待されているようです。

■64.8％が「花いっぱいの温かい葬儀」に魅力を「感じる」と回答

最後に、「花いっぱいの温かい葬儀」に魅力を感じるかどうかを聞いてみました。

「とても感じる」が16.5％、「やや感じる」が48.3％でした。合わせると64.8％が魅力を感じていることになります。「あまり感じない」は26.8％、「まったく感じない」は8.5％でした。

魅力を感じる理由を聞いてみたので、一部を紹介します。

魅力を感じる理由

・故人の魂も、遺族も安心できそう。（20代・女性）

・菊とか仏花だけでなく、華やかな方がまだ悲しみは薄れるかもしれない。（30代・女性）

・最後の瞬間に美しい花で囲って送り出してあげたいから。（40代・女性）

・葬儀なのに少し幸せな気持ちになりそうだから。（40代・女性）

・沢山あった方が、気持ちが沈みすぎなくていいから。（40代・女性）

花に囲まれた空間は、厳かなだけではない、やさしい雰囲気を生み出します。そのため、遺族の気持ちを少しやわらげたり、故人らしいお別れの場をつくったりする形として受け止められているようです。

■まとめ

今回の調査では、葬儀に参列した経験がある方の約7割が、花や祭壇は葬儀全体の印象に影響すると考えていることがわかりました。重視されていたのは、華やかさそのものより、穏やかで気持ちが落ち着く空間です。

また、「花いっぱいの温かい葬儀」に魅力を感じる方は約65％にのぼりました。大切な人を見送る最後の時間だからこそ、見た目の美しさだけでなく、故人らしさや遺族の気持ちに寄り添う演出が求められているのかもしれません。

葬儀の演出や花の選び方に迷った際は「温かさ」を軸に据えた空間づくりを意識してみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとハタオ葬儀社による調査」である旨の記載

・ハタオ葬儀社（https://hataosougisha.com/）へのリンク設置

【ハタオ葬儀社について】

法人名：熊本県儀式共済株式会社

所在地：〒862-0949 熊本市中央区国府１丁目１２-１５

代表取締役 ：畑尾 一心

Tel：096-364-3220

URL：https://hataosougisha.com/

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作