【JPIセミナー】「超高齢社会の課題を “ビジネスチャンス” に変える 新規事業開発のポイントと具体事例」4月20日(月)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、株式会社日本総合研究所 リサーチ・コンサルティング部門 部長 プリンシパル 紀伊 信之 氏を招聘し、超高齢社会の課題を「ビジネスチャンス」に変える新規事業開発のポイントと具体事例について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17698(https://www.jpi.co.jp/seminar/17698?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

「産福協創」「商助」による事業創造

超高齢社会の課題を「ビジネスチャンス」に変える 新規事業開発のポイントと具体事例

〔開催日時〕

2026年04月20日(月) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

株式会社日本総合研究所

リサーチ・コンサルティング部門

部長 プリンシパル

紀伊 信之 氏

〔講義概要〕

認知症の人を含む高齢者の増加に伴い、高齢者に関連するビジネスは数少ない成長産業の一つである。

多くの産業にとって、高齢消費者への対応が必須となるだけでなく、高齢化に伴う様々な社会課題は、民間事業者のビジネスチャンスとなる。

ビジネスとして成長しつつある注目の領域と具体事例を紹介しつつ、自治体や福祉関係者を含めた地域の様々なステークホルダーと連携した事業創造のプロセスについても詳説する。

〔講義項目〕

1. 高齢化の実態と社会課題

(1) 高齢化の実態

(2) 高齢化に伴う各種社会課題

2. 注目の領域とビジネス事例（高齢者適応、新規事業）

(1) 高齢者向けビジネス

１. 暮らしの困りごと解決

２. 彩りや生きがいのある暮らしづくり

３. 認知機能低下の補完

４. お金・資産の有効活用

(2) 法人向けビジネス

１. 仕事と介護の両立支援

２. 介護現場の支援（ケアテクノロジー等）

(3) 自治体向けビジネス

・介護予防のイノベーション

3. 高齢消費者への適応、事業創造のプロセスとポイント

(1) 高齢者顧客へのマーケティングにおける留意点

(2) 政策や自治体の動向

(3) 地域のステークホルダーとの協創

・「産福協創」「商助」

4. 関連質疑応答

5. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,270円（税込）

2名以降：32,270円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17698(https://www.jpi.co.jp/seminar/17698?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。