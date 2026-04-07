直近1年間のキャンプ・バーベキューの実施率は1割と横ばい　行っている人では20～30代の実施頻度が高い

株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：五十嵐 幹）は、全国47都道府県に在住する20～69歳の男女5,000人を対象に「アウトドアに関する調査（2026年）」を実施しました。今回はキャンプ、バーベキューについて、実施率、実施頻度、意向者の実施する場合の条件、非実施者の理由、好きなブランド、購入先などに着目し、分析をしました。





■調査結果【キャンプ・バーベキュー実施率】

宿泊をともなうキャンプ、日帰りのキャンプ・バーベキュー実施経験者は41％、直近3年以内は13％、1年以内は10％、1年以内の実施率は2022年より横ばいが続く。＜図1＞

宿泊をともなうキャンプの実施率は8％、日帰りのキャンプ・バーベキューの実施率は10％。宿泊をともなうキャンプ、日帰りのキャンプ・バーベキューの実施率は、20～40代が高めで、50～60代になると下がる。＜図2＞

【実施頻度・実施条件・非実施理由】

キャンプ・バーベキュー3年以内実施者のうち、月に1回以上実施している割合は、宿泊をともなうキャンプで33％、日帰りキャンプ・バーベキューは21％と、宿泊をともなうキャンプの方が多い。宿泊／日帰りともに20～30代の実施頻度は高い。特に宿泊をともなうキャンプ・バーベキューの20代の実施頻度は高い。＜図3＞

今後のキャンプ・バーベキューの意向者の行う場合の条件は「もっと時間ができたら」「一緒にしてくれる人が見つかったら」「収入があがったら」が2～3割台。20代は「収入があがったら」「道具が揃えられたら」といった金銭的な面が高めであった。＜図4＞

一方、キャンプ・バーベキューの未経験の理由は「道具など関連用品をそろえるのが大変」「疲れる」「虫が怖い」が上位にあがる。＜図5＞

【好きなブランド・購入チャネル】

好きなアウトドアブランドを3つまで聴取した結果、道具は「コールマン」「モンベル」「サーモス」、衣類では「ザ・ノース・フェイス」「モンベル」「ワークマン」が上位にあがった。＜図6＞

アウトドアスポーツ・キャンプ・バーベキューの道具の購入先は「アウトドア・キャンプ用品専門店」が60％、「ホームセンター」50％がTOP2で年代があがるほど利用は高まる。＜図7＞

■レポート項目一覧

□ 属性設問

（性別／年齢／未既婚／同居家族／職業／居住地／自家用車の世帯保有状況／保有・カーシェアの車タイプ／オートバイ・自転車の個人保有状況／オートバイ・自転車の個人保有タイプ／世帯年収／ポテンシャル・ニーズ・クラスター）

▼調査結果詳細

□ キャンプ・バーベキュー経験（過去／直近3年／直近1年）

□ 各キャンプ・バーベキュー経験（過去／直近3年／直近1年）

□ 宿泊と日帰りどちらが多いか

□ 宿泊／日帰りキャンプ・バーベキュー実施頻度

□ 宿泊／日帰りキャンプ・バーベキューで行く場所

□ 宿泊／日帰り現在利用・今後利用したいキャンプ場

□ 宿泊／日帰りキャンプ・バーベキューを一緒に行う人

□ 宿泊／日帰りキャンプ・バーベキューを始めた時期

□ 宿泊／日帰りキャンプ・バーベキューをする理由

□ キャンプ・バーベキュー関連道具の保有状況

□ キャンプ・バーベキューをする際の交通手段

□ キャンプ・バーベキューをしたことがない理由

□ 今後してみたいキャンプ・バーベキュー

□ 今後キャンプ・バーベキューをするようになるきっかけ

□ 現在、キャンプ・バーベキューを行う際に行っている地方

□ これから、キャンプ・バーベキューを行う際に行きたい地方

□ 好きなアウトドア専門ブランド（衣類／道具）

□ アウトドアスポーツ・キャンプに関する参考情報

□ アウトドアスポーツ・キャンプ道具の購入チャネル

▼ポテンシャル・ニーズ・クラスター(PNCL)について

◆レポートのダウンロードはこちらから

https://www.cross-m.co.jp/report/20260407outdoor(https://www.cross-m.co.jp/report/20260407outdoor)

■調査概要

調査手法 ： インターネットリサーチ

調査地域 ： 全国47都道府県

調査対象 ： 20～69歳の男女

調査期間 ： 2026年3月12日（木）～13日（金）

2024年3月5日（火）～3月7日（木）

2022年3月8日（火）～3月14日（月）

有効回答数 ： 本調査5,000サンプル

※調査結果は、端数処理のため構成比が100％にならない場合があります

■会社概要

会社名 ： 株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/

所在地 ： 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

設 立 ： 2003年4月1日

代表者 ： 代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

事業内容： マーケティングリサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社クロス・マーケティング広報担当 ： マーケティング部

TEL ： 03-6859-1192 FAX ： 03-6859-2275

E-mail ： pr-cm@cross-m.co.jp

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＜例＞ 「マーケティング・リサーチ会社のクロス・マーケティングが実施した調査によると・・・」