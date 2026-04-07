ガジェットの機械的な印象を払拭する、インテリア雑貨のような急速充電器！「USB急速充電器 USB PD（パワーデリバリー）対応 67W」をLife on Productsより新発売
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。
Life on Productsでは新作「USB急速充電器 USB PD（パワーデリバリー）対応 67W」を2026年4月27日（月）より販売開始いたします。
透明感のある美しいボディが特徴的なUSB急速充電器
GaN（窒化ガリウム）を採用し、コンパクトながらハイパワー充電が可能な急速充電器。
USB Type-Cポートを2つとUSB-Aポートを2つ、計4ポートを搭載。
小型で軽量であることに加え、USB Power Delivery（パワーデリバリー）と
Quick Charge（クイックチャージ）に対応しており、
お使いのノートパソコンやスマートフォン、タブレットなどのデバイスに対し高速充電が可能です。
※本製品のUSB Power Delivery最大出力は67Wです。
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「USB急速充電器 USB PD（パワーデリバリー）対応 67W」LCAEA018
価格：7,150円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcaea018/
POINT1■最大出力67Wまで対応
Macbook Airなど対応するノートパソコン・
スマートフォン・タブレットを充電できる
急速充電器です。
POINT2■最大4台の同時充電が可能
USB Type-CポートとUSB-Aポートを
それぞれ2つずつ搭載。
最大4台のデバイスを同時に充電することが
可能です。
POINT3■GaN（窒化ガリウム）で軽量・コンパクト
GaN（窒化ガリウム）を採用した
小型高出力充電器。
POINT4■電源コードは1.4m
足元のコンセントタップからデスクや
テーブルの上で使用するのに十分な長さです。
POINT5■USB Power Deliveryで高速充電
USB Power Deliveryに対応した
USB Type-Cポートを搭載。
USB Power Delivery対応のノートパソコンや
スマートフォン、タブレットなどを
超高速充電できます。
POINT6■UPPS（Programmable Power Supply）にも対応
USB Power Deliveryのオプション規格である
PPSにも対応。
対応するデバイスに対して最適な条件で
電気を供給することができます。
POINT7■Quick Chargeで高速充電
Quick Charge（クイックチャージ）に
対応しているため、
PPS同様対応するデバイスに対して
高速充電することが可能です。
POINT8■様々なデバイスへの充電に
ノートパソコンやスマートフォンはもちろん、
タブレットやBluetoothイヤホンなど、
ご家庭にある様々なデバイスの充電が可能です。
POINT9■PSEマーク
電気用品安全法「特定電気用品」に該当する
技術基準に適合した製造に加え、
独自の品質基準で実施する自社検査にて
品質を徹底管理しています。
商品仕様
ベージュ（BG）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/408_1_d171c15636529692881af3d1a95e0837.jpg?v=202604080151 ]
販売情報
■2026年4月7日（火）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始
https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcaea018
■2026年4月27日（月）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始
ブランドコンセプト
ー暮らし、イロドルー
あなたの心を愉しさでイロドル。
日々手にとるモノ、 目に触れるモノ
様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を
「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。
ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、
潤い、心満たされる時間と体験になるように。
モノがあるよろこびを。
ココロ満たされるよろこびを。
会社概要
[社名] ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者] 代表取締役 池田 祐一
[設立] 2003年7月29日
[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供