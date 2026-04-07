「東京クラフト〈フルーティエール〉」数量限定新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、「東京クラフト〈フルーティエール〉」を６月２日（火）から全国で数量限定新発売します。

「東京クラフト」は、半世紀以上にわたり、東京・武蔵野の地で伝統と革新をテーマにビールづくりに挑戦してきた当社が、“東京”への愛着と敬意を込めてつくり上げたブランドです。都会的で洗練されたデザインと個性を活かした味わい、多彩なラインナップにご好評いただいています。

今回、やさしく広がる麦のうまみ、フルーティな香りが特長の〈フルーティエール〉を限定発売し、さらなるファン拡大を図ります。

●中味・パッケージについて

中味は、ハラタウブランホップとギャラクシーホップの２種のホップを一部使用し、上面発酵酵母で醸造しました。白ぶどうやパッションフルーツを思わせる、熟した果実のような香りを引き出しています。国産麦芽をふんだんに使用しており、やさしく広がる麦のうまみもお楽しみいただけます。

パッケージは、東京の街並みのモチーフをあしらうことで、東京生まれのビールであることを訴求しています。またカラフルな背景色や、虹が出ている様子を描いたデザインバーコードで、本商品を通じてお届けしたい“晴れやかな気分”を表現しました。

デザインバーコード イメージ

― 記 ―

▼商品名・容量・アルコール度数

「東京クラフト〈フルーティエール〉」

３５０ml ６.５％

※希望小売価格は設定していません

▼発売期日 ２０２６年６月２日（火）

▼発売地域 全国（数量限定）

▼品目 ビール

▼「東京クラフト」ホームページ

http://suntory.jp/tokyocraft/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上