徳島県、地域一体の「防災アップデート」を始動

特定非営利活動法人減災教育普及協会

徳島県（知事：後藤田 正純）と特定非営利活動法人 減災教育普及協会（理事長：江夏 猛史）は、連携協力協定を締結します。

徳島県と特定非営利活動法人 減災教育普及協会は、2026年（令和8年）4月14日、地域防災力の向上を目的とした連携協力に関する協定を締結します。

地域まるごと防災アップデート。徳島県から全国へ。



本協定は、地域住民が主体となって立ち上げた「徳島ゆらし隊」による県内各地での実践と、「防災をアップデートしたい」という多くの現場の声を受けて実現しました。





従来の形式的な防災から、被害を知り、自ら判断し行動できる「考え動ける人づくり」へ。行政・地域住民・専門家が連携し、防災教育と避難訓練のアップデートを地域全体で進めます。地域で想定される災害とその被害想定を前提とし、自らの命は自ら守る「自助」と、地域で助け合う「共助」の精神に基づき、実践的な防災教育を推進し、地域防災力の向上を図ります。

■ 協定の主な内容

2024年8月25日、同協会は、「徳島ゆらし隊」と共に、徳島県知事を表敬訪問し、県内の防災教育の現状と課題について意見交換を行いました。



・地域防災計画を踏まえた避難訓練の改善に関すること

・発達段階に応じた防災教育の推進に関すること

・「こどもユレタキャラバン」の実践的取組に関すること

■ 協定締結式概要



日時：2026年（令和8年）4月14日（火）14時00分～

場所：徳島県庁3階 第4応接室



主な出席者：

・徳島県知事 後藤田 正純

（※代理：政策監〈県土強靱化・危機管理担当〉朝田 将）

・徳島県危機管理部長 佐藤 章仁

・徳島県危機管理部副部長 飯田 政義

・徳島県防災人材育成センター所長 島田 敬祐



・特定非営利活動法人 減災教育普及協会

理事長 江夏 猛史

（日本大学危機管理学部 研究協力員）



・徳島ゆらし隊より数名（現場実践チーム）

■ 今後の展開について



本協定は、徳島県における先駆的な取り組みとして、地域全体で「考え動ける人づくり」を進めるものです。

最新の被害想定や災害の教訓を反映し更新される地域防災計画に基づき、乳幼児から学校、企業、地域までの防災教育や避難訓練を連携させ、地域全体の防災力を高めていきます。

徳島県で始動する「地域まるごと防災アップデート」の取り組みを、今後全国へ展開していくことを目指します。



【本件に関するお問い合わせ先】

■ 特定非営利活動法人 減災教育普及協会

所在地：神奈川県横浜市青葉区美しが丘1-13-10 吉村ビル113号室

TEL：045-532-8937





■ 徳島県

徳島県防災人材育成センター

所在地：徳島県板野郡北島町鯛浜字大西165

TEL：088-683-2100