ＳＵＮＴＯＲＹ ＷＨＩＳＫＹ「碧Ａｏ〈ＩＲＩＳＨ ＥＤＩＴＩＯＮ〉」数量限定新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、ＳＵＮＴＯＲＹ ＷＨＩＳＫＹ「碧Ａｏ〈ＩＲＩＳＨ ＥＤＩＴＩＯＮ〉」を６月９日（火）から全国で数量限定新発売します。

「碧Ａｏ」は、サントリーグループがもつ世界５大ウイスキー※産地の自社蒸溜所でつくられた原酒のみをブレンドした世界初のウイスキーです。世界をつなぐ雄大で美しい海の色“碧(あお)”をブランドコンセプトとし、プレミアムウイスキーを楽しまれているお客様にご好評いただいています。

※世界的なウイスキー生産地として知られている、アイルランド、スコットランド、アメリカ、カナダ、日本の５カ国でつくられたウイスキー

今回は、世界５大ウイスキーそれぞれの特長を際立たせたシリーズ「WORLD TRAVEL COLLECTION」の第一弾として、「碧Ａｏ〈ＩＲＩＳＨ ＥＤＩＴＩＯＮ〉」を限定発売します。本限定品を通して、アイルランドの風土を感じられるような、特別なひとときをお楽しみください。

●中味・パッケージについて

中味は、世界５大ウイスキー産地の、サントリーグループが製造し品質を管理する自社蒸溜所でつくられた原酒のみを、サントリーのブレンダーがブレンドしました。アイリッシュウイスキーの特長を際立たせることで、爽やかで軽快な味わいをお楽しみいただけます。

パッケージは、上質な越前和紙をラベルに使用し、明るい色調でアイリッシュウイスキーの特長を表現しました。

― 記 ―

▼商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数

ＳＵＮＴＯＲＹ ＷＨＩＳＫＹ「碧Ａｏ〈ＩＲＩＳＨ ＥＤＩＴＩＯＮ〉」

７００ml ６,０００円 ４３％

※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません

▼発売期日 ２０２６年６月９日（火）

▼発売地域 全国（数量限定）

▼品目 ウイスキー

▼ＳＵＮＴＯＲＹ ＷＨＩＳＫＹ「碧Ａｏ」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/whisky/ao/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上