宅配便ロッカー「PUDOステーション」から、遂に「エコメルカリ便」の発送が可能に

Packcity Japan株式会社

オープン型宅配便ロッカー「PUDO（プドー）ステーション（以下PUDO）」を展開するPackcity Japan株式会社（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：柳田 晃嗣、以下「PCJ」）は、株式会社メルカリ（本社：東京都港区、取締役 兼 代表執行役 CEO：山田 進太郎、以下メルカリ）が展開する「エコメルカリ便」の発送サービスを、PUDOにて開始したことをお知らせいたします。配送はSBS即配サポート株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役社長：鎌田 正彦、以下SBS即配）が担います。これにより、駅やスーパーマーケット等、生活動線上に設置されたPUDOから、非対面での発送が可能となります。

なお、「PUDOステーション」からの「エコメルカリ便」の発送対応は、東京都（島しょ部除く）・神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府・奈良県から開始いたします。利用可能な「PUDOステーション」は、公式マップ（https://map.pudo.jp/）を御覧ください。

「PUDOステーション」はPCJが運営する宅配便ロッカーで、

荷物の発送ができ、好きなタイミングで利用できる点が特長です。

企業・自治体・施設にとっては、利用者の利便性向上に加え、

受取・発送の分散による物流負荷低減にも寄与します。

「PUDOステーション」ではこのような新たな展開を今後も推進し、

スマートロッカーとして社会環境含め

生活価値向上を目指して様々な活動をしていきます。

■「エコメルカリ便」とは

「エコメルカリ便」は、メルカリとSBS即配が提供する、「置き配」限定の配送サービスです。非対面で発送・受取が可能でPUDOからの発送対応開始により、生活動線上での利便性がさらに高まります。

・60～160サイズ（PUDOでは60～100サイズまで）一律730円で発送可能

・ご自宅の指定場所に「置き配」でお届け

・宛名書き不要の匿名配送に対応

・配送状況をアプリで確認可能

・配送時のトラブルや商品紛失・破損等が発生した際の補償サポートに対応

■「エコメルカリ便」の発送方法

・「メルカリ」アプリより、以下の手順で「QRコード※1」を生成いたします。

※1 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です

確認後に表示される「QRコード※1」をかざし、注意事項を確認。サイズを選んだら荷物を入れ、扉をしめて「確認しました」をタッチし、発送は完了します。

■SBS即配とは

ビジネスユースの即配便サービス（当日便、翌日便）、お客様のニーズに合わせた輸送サービス（スポット便、チャーター便、引越便）、お客様の業務に合わせたオリジナルサービス（輸送および周辺業務を受託）、3PLサービス（物流業務の一括受託）を提供しています。

オフィシャルサイト：https://www.sbs-sokuhaisupport.co.jp

■「PUDO（プドー）ステーション」とは

全国約7,000 拠点（26年4月現在）を通じて、いつでも、どこでも、好きな場所で非対面・非接触での荷物受け取り・発送を実現し、複数の宅配事業者が共用可能なオープン型宅配便ロッカー。１カ所で複数の宅配業者の荷物を発送、受取ができるラストワンマイル配送の効率化により、社会・経済のムダをなくす「スマートロッカー」サービス事業拡充で、再配達削減など荷物のよりよい配送環境を実現します。

詳細HP：https://www.pudo.jp

＜PUDOステーション画像＞