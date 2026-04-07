「角ハイボール缶」「同〈濃いめ〉」リニューアル新発売

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サントリーホールディングス株式会社


サントリー（株）は、「角ハイボール缶」「同〈濃いめ〉」を５月下旬以降順次、全国でリニューアル新発売します。



「角ハイボール缶」シリーズは、食事との相性の良さや本格的なハイボールが家庭でも楽しめる手軽さにご好評いただいています。


今回、飲食店で提供される「角ハイボール」のおいしさを追求し、「角ハイボール缶」「同〈濃いめ〉」をリニューアルすることで、さらなるファン拡大を図ります。



●中味・パッケージについて


「角ハイボール缶」


中味は、飲食店で提供される「角ハイボール」のおいしさを追求し、ウイスキー原酒を厳選するとともに、レモンスピリッツの種類と配合を見直しました。爽快さがありながら、ウイスキーのふくらみが感じられる味わいをお楽しみいただけます。


パッケージは、銀白色を基調にブランド伝統の亀甲模様を全体に配しました。上部の「ＯＲＩＧＩＮＡＬ＆ＴＡＳＴＹ」の文言で、中味の特長を訴求しています。



「同〈濃いめ〉」


中味は、バーで提供される本格的な「角ハイボール」のおいしさを追求し、ウイスキー原酒を厳選しました。ウイスキーのふくらみと、心地よい余韻をお楽しみいただけます。


パッケージは、銅褐色を基調としたグラデーションにブランド伝統の亀甲模様を全体に配しました。上部の「ＯＲＩＧＩＮＡＬ＆ＲＩＣＨ」の文言で、中味の特長を訴求しています。



―　記　―


▼商品概要


商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数


角ハイボール缶


３５０ml・２１７円・７％


５００ml・２９３円・７％



同〈濃いめ〉


３５０ml・２１７円・９％


５００ml・２９３円・９％


※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません



▼発売期日　　　　２０２６年５月下旬以降順次



▼発売地域　　　　全国



▼品目　　　　リキュール



▼「角ハイボール」ホームページ


https://www.suntory.co.jp/whisky/kakubin/



▽本件に関するお客様からの問い合わせ先


サントリーお客様センター　https://www.suntory.co.jp/customer/



以上