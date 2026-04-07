「角ハイボール缶」「同〈濃いめ〉」リニューアル新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、「角ハイボール缶」「同〈濃いめ〉」を５月下旬以降順次、全国でリニューアル新発売します。

「角ハイボール缶」シリーズは、食事との相性の良さや本格的なハイボールが家庭でも楽しめる手軽さにご好評いただいています。

今回、飲食店で提供される「角ハイボール」のおいしさを追求し、「角ハイボール缶」「同〈濃いめ〉」をリニューアルすることで、さらなるファン拡大を図ります。

●中味・パッケージについて

「角ハイボール缶」

中味は、飲食店で提供される「角ハイボール」のおいしさを追求し、ウイスキー原酒を厳選するとともに、レモンスピリッツの種類と配合を見直しました。爽快さがありながら、ウイスキーのふくらみが感じられる味わいをお楽しみいただけます。

パッケージは、銀白色を基調にブランド伝統の亀甲模様を全体に配しました。上部の「ＯＲＩＧＩＮＡＬ＆ＴＡＳＴＹ」の文言で、中味の特長を訴求しています。

「同〈濃いめ〉」

中味は、バーで提供される本格的な「角ハイボール」のおいしさを追求し、ウイスキー原酒を厳選しました。ウイスキーのふくらみと、心地よい余韻をお楽しみいただけます。

パッケージは、銅褐色を基調としたグラデーションにブランド伝統の亀甲模様を全体に配しました。上部の「ＯＲＩＧＩＮＡＬ＆ＲＩＣＨ」の文言で、中味の特長を訴求しています。

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数

角ハイボール缶

３５０ml・２１７円・７％

５００ml・２９３円・７％

同〈濃いめ〉

３５０ml・２１７円・９％

５００ml・２９３円・９％

※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません

▼発売期日 ２０２６年５月下旬以降順次

▼発売地域 全国

▼品目 リキュール

▼「角ハイボール」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/whisky/kakubin/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上