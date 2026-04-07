中央自動車学校、「第1回 盛岡みらいデザイン会議」を開催

■ プロジェクト概要

株式会社中央自動車学校

中央自動車学校プロジェクト（以下、「本プロジェクト」）では、当校（岩手県盛岡市西青山２丁目３１－１１）の校舎リノベーションを実施いたします。2025年度より開始した免許合宿を、単なる教習の場ではなく「地域の魅力発信の好機」と捉え、盛岡の文化や魅力を五感で体感できる合宿プランの提案など、教習所での体験全体をトータルにデザインいたします。

本プロジェクトのデザイン監修およびファシリテーターには、「丹青社空間アワード2025」にて最優秀賞を受賞（社会人の参加者を抑えて最優秀賞と審査員特別賞をＷ受賞）した、東京大学工学部建築学科4年の佐伯航太郎氏と柴崎玲那氏を起用いたしました。気鋭の若き才能である両氏の知見を活かし、内装やサイン計画のデザイン提案に加え、施工体制の構築、クラウドファンディング、そして地域住民の皆様を巻き込んだワークショップの企画運営を、当校と共同で推進してまいります。

また、講習のオンライン化に伴い生じた余剰教室を「私設図書館（図書室）」へと転用する計画を進めております。この空間を、免許合宿に訪れる方々はもちろん、地域の皆様にも開放することで、参加する全ての人が主役となり、世代を超えて愛され続ける「開かれた教習所」としての新たなブランド価値を確立してまいります。

■中央自動車学校について

当校では、2025年度より免許合宿の受け入れを開始し、教習所を「地域の魅力を発信・体感する拠点」と再定義しています。さんさ踊りへ参加する「さんさ部」の運営や「盛岡どんぱ」への招待、通学バスを活用した教習生の観光地への送迎など、地域交通の安全を担う枠組みを超え、免許取得を起点とした盛岡のファンづくりに注力しています。当校での合宿体験を通じて盛岡の魅力を深く知った方々が、卒業後もリピーター（関係人口）としてこの地を訪れ、地域活性化の一助となる未来を目指してまいります。

■プロジェクトデザインチームについて

本プロジェクトのデザイン監修およびファシリテーションは、東京大学工学部建築学科4年の佐伯氏と柴崎氏が担当いたします。佐伯氏は2025年8月、当校の免許合宿第一期生として実際に教習を受けた卒業生でもあります。

当校は、昨年夏より共にリノベーションの設計・検討を重ねてまいりました。両氏は、空間づくりのプロが競う「丹青社空間アワード2025」において、社会人の参加者を抑え、最優秀賞と審査員特別賞をW受賞するという快挙を成し遂げた、次世代を担う気鋭のクリエイターです。当校は、この確かな実績と卒業生としての視点を持つ両氏と共に、教習所の枠を超えた新たな空間価値を創造してまいります。

■これまでの取り組み

当校では、2025年11月に本プロジェクトのデザイン概要および施工計画の提案を受領し、プロジェクトの全体像を策定いたしました。本プロジェクトでは、地域住民の皆様と共にDIYやワークショップを実施することを検討しており、地域社会と協同することで新たな価値を創出してまいります。すでに、盛岡で活動するボランティア団体や地元の施工業者、地域の魅力の発信者の皆様と協議を重ねており、今後のワークショップ運営や広報活動において多大なるご協力をいただく体制を構築しております。

デザイン面においては、CGや模型を用いて緻密な検討を継続してまいりました。現在、当校のロビーにはデザイン監修者（佐伯氏・柴崎氏）が制作した3パターンの意匠模型を設置し、ご来校いただいた皆様による「魅力的なデザイン投票」を実施しております。

また、当校スタッフへのアンケート調査や、免許合宿卒業生への追跡調査から得られたインサイトを反映し、設備（ハード面）だけでなく、合宿プランやサービス（ソフト面）の両面から、次世代の教習所体験をトータルに議論・実現していく方針です。

■これからの計画と実施体制について

当校では、以下のスケジュール（予定）および実施体制のもと、本プロジェクトを力強く推進してまいります。

プロジェクトの核となるデザイン監修およびファシリテーションには、東京大学工学部建築学科4年の佐伯氏と柴崎氏をパートナーに迎えます。

進行にあたっては、地域の皆様と共に「教習所の未来」を考え、盛岡の街により一層の愛着を持っていただける場所となることを目指します。また、本プロジェクトのプロセスを、メディアの皆様やクラウドファンディング等を通じて広く発信し、盛岡市内外の多くの方々へ、当校の新たな挑戦を届けてまいります。

■第１回ワークショップ「盛岡みらいデザイン会議」について

2026年4月18日（土）に第1回ワークショップ「盛岡みらいデザイン会議」を当校（岩手県盛岡市西青山２丁目３１－１１）にて、開催いたします。

当日は15時より、プロジェクトのデザイン監修を担う東京大学工学部建築学科4年の佐伯氏・柴崎氏を迎え、当校職員へのアンケート結果を反映した最新のデザイン案提示や、プロジェクト推進のためのクラウドファンディングに向けた検討会を実施いたします。

続く17時からは、「第1回 盛岡みらいデザイン会議」と題し、当校関係者のみならず地域の皆様を広くお招きしたオープンなワークショップを開催いたします。ここでは、プロフェッショナルな視点を持つ両氏のファシリテーションのもと、リノベーションデザインや新たな免許合宿プランについて、地域住民の皆様と共に議論・検討を行う予定です。

現在、関係団体等を通じて広く告知を行っており、盛岡への深い愛着を持ち、当校と共に地域の未来をデザインしてくださる皆様のご参加を心よりお待ちしております。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社中央自動車学校 広報 金野都 専務取締役 石川逸平

メールアドレス：chuo@chuo-driving.net