自治体の新任担当者向け「はじめての企業版ふるさと納税」セミナー、カルティブが全3回開催

株式会社カルティブ

企業版ふるさと納税を活用した地域課題解決プラットフォーム「river（リバー）」を運営する株式会社カルティブ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：池田 清、以下「カルティブ」）は、自治体の新任担当者を対象とした「企業版ふるさと納税制度」セミナーを開催いたします。

本セミナーは今年で5年目の開催となり、企業版ふるさと納税の担当に新たに着任された自治体職員の方に向けて、実務に必要な基礎知識を体系的に解説します。これまでに11回開催し、延べ250名以上の自治体職員の皆様にご参加いただいております。

2026年度は、4月16日（木）、5月14日（木）、6月11日（木）の全3回で開催いたします。

内容は、「制度概要」「制度設計のポイント」「国の戦略と地域再生計画の関係」といった基礎に加え、他自治体の事例、企業への説明方法、効果的な情報発信のコツ、実務に役立つツールなどを紹介します。

また、地域課題解決プラットフォーム「river（リバー）」は、サービス開始以来、企業版ふるさと納税を活用した自治体と企業の連携を支援してきました。本セミナーでは、これまでの支援実績をもとに、実務に即した内容をお届けします。

制度に精通した講師陣が、自治体向け入門セミナーよりも一歩踏み込んだ内容で解説します。4月より新たに担当となった方や、制度理解に不安をお持ちの方は、ぜひご参加ください。

セミナー概要



開催日程

・2026年4月16日（木）、5月14日（木）、6月11日（木）

※いずれの日程も同一内容で開催いたします。

対象者

・自治体で新たに「企業版ふるさと納税」担当に着任された方

・年度替わりにあたり、「企業版ふるさと納税」の基礎をあらためて整理したい方

2026年4月16日（木） 13:30-15:00（90分）

講師：山口 康宇

▶︎詳細・申込：https://cms.cpriver.jp/seminar/view?seminar_id=946

2026年5月14日（木） 13:30-15:00（90分）

講師：山形 卓也

▶︎詳細・申込：https://cms.cpriver.jp/seminar/view?seminar_id=904

2026年6月11日（木） 13:30-15:00（90分）

講師：桑原 篤

▶︎詳細・申込：https://cms.cpriver.jp/seminar/view?seminar_id=947

実施内容

１. 制度説明

２. 市場の推移

３. 自治体の事例紹介

４. 制度活用の為の情報提供元のご案内

５. サービス紹介

６. 質疑応答

※本セミナーは、自治体職員のみの参加に限定しております。

参加希望の企業担当者様は、企業版ふるさと納税入門セミナーを開催しております。

是非セミナー情報をご覧ください。

https://cpriver.jp/seminar/

企業版ふるさと納税を活用した地域課題解決プラットフォーム「river（リバー）」

サービスサイト：https://cpriver.jp/

株式会社カルティブが提供する、企業版ふるさと納税を核とした地域活性化のための知恵を集めたプラットフォームです。

企業版ふるさと納税を通じて、地域と企業を繋ぎ、地方創生を通じて、一人でも多くの人が、継続的に幸せに暮らせる社会づくりを目指しています。

オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト「企ふるオンライン」

サービスサイトURL： https://kifuru.jp/



企ふるオンラインは、企業からのriverに寄せられた声を基に作り上げた『企業版ふるさと納税ポータルサイト』として全国（北海道から沖縄まで）の自治体が解決した課題プロジェクトを掲載しております。

企業版ふるさと納税の申し込みから決済までオンライン上で完結できます。決済は、クレジットカードと口座振込※のどちらかを選んでいただけます。

※口座情報（銀行及び口座番号等）は、寄付申し込み後に表示されます。

自治体がより寄附を集めやすく、企業がより寄附をしやすい環境を少しずつ整えております。





会社概要

企業版ふるさと納税支援事業「river（リバー）」「企ふるオンライン」など自社サービスや自治体及び企業支援を中心に「地域」「教育」「文化」を事業の柱として行っております。

株式会社カルティブ

https://www.cultive.co.jp/

代表取締役：池田 清

設立 ：2014年10月

本社所在地：〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島２丁目19－12 スカイビル 19F

事業内容 ：

地域の問題解決支援

経営戦略支援

情報発信支援

事業立案および運営支援

WEBおよびシステム構築

人材教育支援