ヴァレオ、インドのサナンド工場にビジョンカメラ製造用の新組立ラインを開設

株式会社ヴァレオジャパン

ヴァレオは、ブレイン・ディビジョンCEOのマーク・ブレコー出席のもと、2026年4月3日、サナンド工場に最先端のHDサラウンドビュー・カメラ生産ラインを開設しました。これは、インドにおけるヴァレオの大きなステップであり、この地域の製造における卓越性を示すものです。



この重要な拡張は、先進的なビジョンシステムの現地生産を拡大し、インドにおけるモビリティの未来を推進するというグループの継続的なコミットメントを強調するものです。新たに開設されたラインは、インドの主要なOEM向けに次世代ビジョンカメラシステムの量産に注力します。これらのシステムは、運転支援を強化し、道路の安全性を向上させ、この地域で高まる自動運転および準自動運転技術への需要をサポートするように設計されています。

カメラにとどまらず、サナンド工場は先進的な車載ディスプレイやテレマティクス・コントロール・ユニットのスケーラブルな生産を行うマルチテクノロジー・ハブとなる予定であり、デジタルコクピットやコネクテッドカー・ソリューションの需要拡大に応えるため、ヴァレオの現地拠点におけるさらなる多様化を支えます 。

ヴァレオ・ブレイン・ディビジョンCEOのマーク・ブレコーは次のように述べています。「サナンド工場におけるこの新しいカメララインの開設は、私たちのチームにとって誇らしい瞬間であり、インド市場に私たちが注力している証です。これらの非常に複雑で先進的なビジョンシステムの生産を現地化することで、サプライチェーンを最適化するだけでなく、ワールドクラスの安全技術のパートナー各社への提供を加速させています」 。

ヴァレオ・インディアのグループ・プレジデント兼マネージング・ディレクターであるジャヤクマール・Gは次のように述べています。「私たちはインドのサナンドにおける製品ポートフォリオを拡充しています。この最先端のサラウンドビュー・カメララインへの投資は、ハイテクソリューションを現地化するという私たちのコミットメントを裏付けるものです。これにより、私たちのADAS製品の生産能力と研究開発が強化され、進化を続けるお客様のニーズに確実に応え続けることができます」 。

この開設により、ヴァレオはインテリジェントなモビリティの中核を担うソリューションプロバイダーとしての地位をさらに固め、最先端の技術を消費者やOEMにより身近なものにし、インドが自動車のイノベーションと製造の世界的なハブになるというビジョンに貢献します。サナンド工場でハードウェアを大規模に製造する一方、チェンナイにあるヴァレオの研究開発ハブでは、これらのセンサーを駆動する先進的なソフトウェアとインテリジェンスを開発します 。

重要な点は、この施設が先進運転支援システム（ADAS）と最先端の先進ライダー支援システム（ARAS）の両方において重要なコンポーネントの製造をリードすることです。インドはヴァレオの戦略プラン「Elevate 2028」において優先地域とされています。大規模な現地生産と地域に特化した研究開発を組み合わせることで、ヴァレオはインドにおけるドライビングとライディングの未来を形成し、ワールドクラスの未来に備えた技術をOEMと消費者の双方に提供する絶好のポジションにあります 。

ヴァレオのインド・サナンド工場 新ライン開設セレモニー

インドにおけるヴァレオ

ヴァレオは1997年からインドで事業を展開しています。グループはチェンナイ、プネ、サナンド、グルガオンに6カ所の生産拠点を構え、チェンナイとバンガロールにグローバルR&Dセンターを設けています。ヴァレオはインドで7,500人以上の従業員を擁し、その50%以上がグローバルな研究・開発、生産活動に貢献するエンジニアです 。



ヴァレオについて

ヴァレオは、世界中の自動車およびテクノロジーパートナー向けに革新的なソリューションとシステムを創造する、世界をリードするテクノロジー企業です 。ヴァレオは、パワー・ディビジョン、ブレイン・ディビジョン、ライト・ディビジョンと、アフターマーケットとニューモビリティ向けの拡張サービス・パートナーであるヴァレオサービスで構成されています 。ヴァレオは、モビリティをより安全に、より持続可能に、そしてすべての人に手が届くものにすることにコミットしています 。グループは、より電動化が進み、より安全で、ソフトウェア・ディファインドとなる「未来のクルマ」を形作る上で重要な役割を果たしています 。ヴァレオは、グローバルな生産拠点と、電動化、先進運転支援システム、ライティング、ソフトウェアにおける技術的リーダーシップを活かして、1台あたりの付加価値のシェアを高めています 。ヴァレオはパリ証券取引所に上場しています。

数字で見るヴァレオ：2025年の売上高209億ユーロ ｜2026年2月26日時点で、約100,000名の従業員を擁し、29カ国で149カ所の工場、59カ所の研究開発センター、19カ所の物流プラットフォームを構えています。