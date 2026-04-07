全国3,000施設とつながる愛犬おでかけメディア「Petmo」法人化。″ペット可なのに入れない″情報格差の解消へ、公式サイトも同時公開

ペットモ株式会社

ペットモ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役：藤平悠誉）は、2026年4月1日に設立し、

同日、公式Webサイト（https://petmo-jp.com ）を公開いたしました。

当社は、愛犬同伴で利用できる施設情報やペット関連商品の紹介に特化したSNSメディア「Petmo（ペットモ）」を運営しています。Instagramを中心に月間約170万リーチの発信力と、全国3,000件超のペット同伴可施設とのネットワークを保有。法人化を機に、施設・ブランド双方へのマーケティング支援事業を本格展開いたします。

「Petmoの原点となった愛犬。この子の情報を発信するために始めたInstagramが、月間170万リーチのメディアに成長した」

■ 法人化の背景 「ペット可」の看板と現実のギャップ

高まるおでかけニーズ、追いつかない情報環境

一般社団法人ペットフード協会「2025年 全国犬猫飼育実態調査」によると、国内の犬の飼育頭数は約682万頭。長年の減少傾向が下げ止まりに転じ、新規飼育頭数も約45万頭と回復基調にあります。とりわけ注目すべきは、単身20～30代および子育て世帯における犬の飼育率の上昇です。かつての「家で可愛がる存在」から、「一緒に出かけ、一緒に旅する家族」へ。愛犬との暮らし方は、いま大きく変わりつつあります。

「ペット可」と書いてあるのに、歓迎されない

こうしたおでかけニーズの高まりに対し、飼い主が頼れる情報は十分とは言えません。「愛犬と入れるカフェは？」「犬連れで泊まれる宿は？」こうした情報は施設ごとにバラバラで、網羅的にまとまった情報源がほとんど存在しないのが現状です。

さらに深刻なのが、情報と現実の乖離です。Webメディアやグルメサイトに「ペット可」と掲載されていても、実際に愛犬を連れて訪れると歓迎されなかったり、条件が異なっていたりするケースが少なくありません。「情報を信じて行ったのに、嫌な思いをした」こうした体験の積み重ねが、愛犬家のおでかけ意欲そのものを削いでしまっています。

"本当に行ける場所"だけを届ける

Petmoは、この課題を解決するために生まれました。全国のカフェ・レストラン・ホテル・キャンプ場・商業施設など、愛犬と一緒に利用できる施設を、実際の受け入れ体制まで確認した上でInstagramで毎日発信。「Petmoが紹介する場所なら安心して行ける」そう言っていただけるメディアを目指し、現在では3,000件を超える施設情報の掲載と、全国のペット同伴施設との独自のネットワークを築いています。

これまで個人事業として運営してきましたが、個人店舗様から上場企業様まで多くの事業者様からマーケティング支援のご相談をいただく中で、より信頼性の高い体制で事業を推進するため、このたび法人化に踏み切りました。

■ 公式Webサイトを同時公開

法人設立と同日の2026年4月1日、公式Webサイト（https://petmo-jp.com ）を公開しました。

Petmoのミッション、サービス内容、会社概要を掲載しており、今後はブログコンテンツも拡充予定です。Instagramと並ぶ情報発信の拠点として活用してまいります。

「2026年4月1日に公開した公式サイト（https://petmo-jp.com）」

■ Petmoの3つの強み

1. 3,000件超 国内最大級の愛犬同伴可施設ネットワーク

カフェ、レストラン、ホテル、キャンプ場、商業施設など、全国3,000件以上の愛犬同伴可能施設を独自に調査・掲載。施設の受け入れ体制まで踏み込んだ情報を蓄積しており、愛犬家が「安心して行ける場所」を見つけられるネットワークです。

2. 月間170万リーチ 愛犬家にダイレクトに届く発信力

Instagramを中心に月間約170万リーチを実現。愛犬とのお出かけを日常的に楽しむアクティブな飼い主層に、毎日の情報発信を通じてダイレクトにリーチできるメディアです。

3. 愛犬家の行動を知り尽くしたマーケティング支援

愛犬家が「どんな情報で動くか」「何を見て訪問・購入を決めるか」を熟知した上で、SNSマーケティング支援、商品サンプリング施策、コンテンツ制作を提供。施設の集客からペット関連商品のプロモーションまで一気通貫で支援します。個人店舗様から上場企業様まで、幅広い支援実績がございます。

■ 今後の展開

Petmoは今後、Instagramでの発信をさらに強化するとともに、愛犬家が愛犬と一緒に楽しめるマーケットイベントの支援にも取り組んでまいります。

「ペットとの暮らしに、もっと自由な毎日を。」 Petmoはこのビジョンのもと、愛犬と人が当たり前に一緒に出かけられる社会の実現に向けて、メディアと事業の両面から挑戦を続けます。

■ 代表メッセージ

愛犬とどこかに出かけたいと思ったとき、本当に行ける場所の情報がなかなか見つからない。ようやく見つけて足を運んでも、実際には歓迎してもらえなかった。私自身が愛犬家として何度も経験してきたこの「情報と現実のギャップ」が、Petmoを始めた原点です。

Instagramで施設を一つひとつ紹介する中で、「こんな情報がほしかった」「Petmoを見て行ってきました」という声を多くいただきました。同時に、ペット同伴施設やペット関連企業の方々から「愛犬家にもっと届けたい」というご相談も増えてきました。

法人化は、その両方の想いに本気で応えるための決断です。愛犬家には「安心して行ける場所」の情報を。事業者様には「届く力」を。Petmoは、愛犬と人をつなぐメディアとして、これからも走り続けます。