Google口コミ4.9の高評価！「買いクル保土ヶ谷店」が4月より「春のゲームソフト買取強化キャンペーン」を開始

株式会社RC

出張買取サービス「買いクル保土ヶ谷店」は、2026年4月1日より、近年のゲームソフト市場における中古価格高騰を受け、埋もれた資産の適正評価を目指す**『春のゲームソフト資産化支援キャンペーン』**を実施いたします。

昨今、1980年代から2000年代のゲームソフトは、国内外のコレクター需要により取引価格が急騰しています。本キャンペーンでは、処分されがちな「箱なし・説明書なし」のソフトでも、その作品価値や需要に基づき適正に評価。横浜市保土ヶ谷区・神奈川区の地域住民に対し、地域密着型店舗ならではの安心なリユース機会を提供します。

■ 背景：国内外で過熱する「レトロゲーム資産」と一般家庭の認識差

現在、レトロゲーム市場は世界的なブームとなっており、主要なオークションサイトや中古市場では、ニンテンドー64やゲームキューブ、ゲームボーイ等のソフトが当時の定価を上回る価格で取引されるケースも珍しくありません。 一方で、一般家庭においては「付属品がないから売れない」と判断され、廃棄されるケースが散見されます。買いクル保土ヶ谷店は、こうした「ソフト単体」に眠る市場価値を適切に評価し、地域のリユース活性化を目指します。

■ 本キャンペーンにおける「ゲームソフト買取」の詳細

1. 箱・説明書なしでもOK。「ソフトのみ」の価値を追求

付属品不問： 一般的に大幅な減額、あるいは買取不可となるケースも多い「パッケージなし」「説明書なし」のソフトを積極的に受け入れます。

状態よりも「作品価値」を重視： 最新の市場データに基づき、ソフトそのものが持つ現在の需要を反映。思い出の詰まったソフトを一点一点丁寧に査定します。

動作未確認でも相談可能： 数十年起動していないものや、動くかわからないソフトでも、まずはご相談いただけます。

2. あらゆる世代のニーズに対応（全世代・全メーカー対象）

レトロ機種： ファミリーコンピュータ、スーパーファミコン、ゲームボーイ、ニンテンドー64、ゲームキューブ、PlayStation（初代・2）、セガサターン、ドリームキャスト等。

最新・携帯機種： Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4、ニンテンドー3DS、PS Vita等。

周辺機器も一括対応： コントローラー、メモリーカード、ACアダプタ等のアクセサリ類も、ソフトと併せて一括査定が可能です。

3. 「なんでも査定」の買いクルだからこそ！「1,000円ボックス」のオプションサービス

買取をご依頼いただいたお客様限定のオプションサービスです。査定員が持参する専用ボックスに、本来値がつきにくい生活雑貨類を詰め放題で一律1,000円で買い取ります。（※詳細は店舗へ問い合わせください。）

■ 地域からの信頼：Google口コミ「4.9」の高評価

買いクル保土ヶ谷店は、徹底した利用者目線のサービスにより、Google口コミにて満足度4.9（2026年4月時点）という高い評価をいただいております。

【利用者の声（Google口コミより引用）】

「急な対応で来ていただきましたが、とても丁寧で、素早い対応でした。感謝しています。買いクルさんを選んで良かったです。また機会があれば利用させてください。」

昨今の訪問購入トラブルを背景に、コンプライアンスを徹底。特に高齢者層や女性の方でも安心して出張買取をご利用いただける環境を整えています。

■ 実施概要

期間： 2026年4月1日～

対象エリア： 神奈川県横浜市保土ヶ谷区、神奈川区

公式URL： https://kaikuru.com/area/hodogaya

（通話料無料／24時間受付中／土日祝も対応）

詳しくは、買いクル保土ヶ谷店のホームページをご覧ください！

【買いクル本部】

運営：株式会社RC

本社：東京都大田区東矢口2-18-5 多摩堤通りエミネンスコート1F

問い合わせ：0120-22-8196

HP：https://kaikuru.com

【お役立ちリンク】

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箱いっぱいに詰め込むだけで「1,000円」！(https://kaikuru.com/1000yenbox)