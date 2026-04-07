難病患者さん・ご家族のための無料相談会「パーキンソン病」をZoomまたは電話にて開催します

写真拡大

学校法人 順天堂


【開催日時】


2026年5月17日 (日)12：00～17：00


　


【専門医】


東京慈恵会医科大学西部医療センター（旧 東京慈恵会医科大学附属第三病院）脳神経内科　診療部長


仙石 錬平 先生



順天堂大学医学部附属順天堂医院　脳神経内科 准教授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


西川 典子 先生


　


【定員／対象疾患】


・定員：20組(1組25分)


・対象疾患：パーキンソン病


　


【相談方法】


Zoom（ビデオ通話）または電話


　


【申込方法】


東京都難病相談・支援センターまでお電話にてお申し込みください。


※申込締め切り：令和8年5月7日(木)


※相談会の説明、ご相談内容を伺うため、5分～10分程お時間をいただきます。



東京都難病相談・支援センター


☎ 03-5802-1892 　※平日10時～17時（祝祭日は除く）


〒113-0033 東京都文京区本郷一丁目1番19号


元町ウェルネスパーク西館1階


　　


※ハガキでのお申込みも可能です。（令和8年5月7日(木)必着）


相談会名､住所､氏名､日中連絡のつく電話番号をご記入ください。


ハガキが到着次第、折り返しご連絡いたします。


※申込多数の場合は、都内の方を優先の上、抽選とさせていただきます。


　　


【チラシのダウンロードはこちらから】


https://prtimes.jp/a/?f=d21495-851-ca62d2c16dbc5a8835335c4ecaf96e71.pdf

　


【主催／問合わせ先】


順天堂大学医学部附属順天堂医院 東京都難病相談・支援センター


☎ 03-5802-1892　※平日10時～17時（祝祭日は除く）