【体験版無料配布！】“ドローンによるクマAI検知機能“ DJI Matrice400/Matrice4シリーズ/Dock3に対応

株式会社NSi真岡

株式会社NSi真岡（本社：栃木県芳賀郡茂木町、代表取締役：水沼和幸）は、業界をリードするDJI社の最新ドローンシリーズに搭載されたAI検知機能を利用し、ドローンによるクマ自動検知機能を開発しました。クマ被害対応のため、ドローンとAIを用いた「空からのリアルタイム監視体制」の構築をサポートします。

５つのポイント

１.【DJI最新機種・純正アプリに対応】

DJI Matrice400、Matrice4シリーズ、Dock3に対応、純正アプリPilot2、FlightHub2にインストール可能、既存の運用フローを崩さず、そのまま利用できます。

２.【検知から通知までのプロセスを完全自動化】

Dock3や自動飛行と組み合わせることで、検知⇒通知（写真＋座標を含めたメール等）を自動化

３.【スピーカー・ライト連携による威嚇や注意喚起】

クマを検知した際、搭載されたスピーカーでの警告音送出やライトの点灯による注意喚起が可能です。発見するだけでなく、現場での被害未然防止にも寄与します。

４.高倍率ズーム・可視光カメラ対応

現在は可視光カメラに最適化されており、高倍率ズームを利用しながら、遠距離からの安全な監視・特定を実現します。

５.3ヶ月間の無料体験版を提供開始

本機能をより多くの方に体験していただくため、3ヶ月間の無料体験ライセンスをご用意しました。ページ下部の登録フォームよりお申込みください。体験版の提供終了以降（６月末）は有償化を予定しています。

DJI Matrice4TDでのサーマルカメラと可視光（ライト付き）のスプリット表示

【対応機種】最新DJIドローンへ簡単インストール

世界シェアNo.1を誇るDJI製ドローンの既存システムを最大限に活用。特別な外部機器を追加することなく、純正アプリケーションに本機能をインストールするだけで、即座にAI検知を開始できます。

高性能な機体は全て10kmを超える長距離通信に加え、4G LTEネットワークによる安定した遠隔制御にも対応。長時間のミッションを支える最新の安全技術により、場所や時間を問わず、あらゆる環境下で確実なオペレーションに臨めます。

また、自動離着陸を備えた設置型全自動ソリューション「DJI Dock 3」との連携により、定期的な無人パトロールの自動化を目指せます。クマ検知時のリアルタイム通知はもちろん、高出力スピーカーやライトを用いた「音と光」による即時の威嚇・注意喚起アクションが可能です。

自動検知した座標を元に既存のアプリやシステムとの連接も要望に応じて開発できます。

Matrice400

フラッグシップ機/飛行時間59分/IP55/400倍ズーム/高解像赤外線/高出力スピーカー＆ライト

Matrice4シリーズ

可搬性に優れる小型機/飛行時間49分/ズーム/赤外線/スピーカー＆ライト

Matrice4Dシリーズ

小型＋防水で場所を選ばず/飛行時間54分/ズーム/赤外線/スピーカー＆ライト

Dock3

車載も可能な最新設置型遠隔ソリューション/ネットワークを経由した遠隔操縦

【AI検知機能について】

機体に標準で搭載されている検知可能な物は現時点で「人・車・船舶」です。検知はドローンのワイド・ズーム・赤外線カメラで検知が可能です。※本クマAI検知は現在赤外線カメラ未対応です。

リアルタイムでは最大128までカウント、撮影後のアプリビューワーでは1,000カウント表示可能赤外線カメラに切り替えた状態でも、可視光による検知は稼働しています。

【動作ツール＆イメージ】

検知はドローン本体側（オンボード処理）で行われるため、外部リソースに頼る必要はありません。そのため、送信機をメインとした純正アプリケーションDJI Pilot2、クラウドベースでドローンを操縦・管理するDJI FlightHub2上でシームレスに動作します。

Pilot2で利用する場合はネットワーク通信は不要で、通信の不安定な山間部でも利用可能です。

検知後のドローンによる自動追尾機能は予期せぬトラブルを避けるため安全上の観点から実装していません。

自動飛行と組み合わせることで、指定エリア内で検知した際にスポットライトの照射や高出力スピーカーで任意の音やメッセージを発信出来ます。Matrice400に対応するV1スピーカーは1mの距離で129デシベル（ジェット機の音並み）の大音量です。検知対象を自動撮影し位置情報を記録、座標をバーコードで共有可能。FlightHub2と組み合わせれば、任意のメールアドレス宛に同様のデータを即時通知。【簡単インストール】

DJI Pilot2 / FlightHub2へのインポート

■ ご利用・導入の手順

【3カ月無料体験版 提供方法について】

- 本機能をご利用いただくには、ライセンス発行のため「機体シリアルナンバー」のご登録が必要です。詳細はお申込みフォームをご確認ください。◇DJI Pilot 2 をご利用の場合 弊社より提供するAIアルゴリズムデータを、送信機の内蔵ストレージまたはSDカードに保存してください。その後、Pilot 2上でデータをインポートすることで、検知機能が有効化されます。◇DJI FlightHub 2 をご利用の場合 弊社にて機体シリアルナンバー認証（ライセンスの紐づけ）を行います。シリアルナンバーをご連絡いただいた後、クラウド上での設定が完了次第、そのままサービスをご利用いただけるようになります。（事前にFlightHub2アカウント作成と機体連接必要）Pilot2アプリの〇箇所をタップPilot2の場合、SDカードに取り込んだアルゴリズムデータをインポートします。FlightHub2の場合はログインした状態で機体シリアルナンバー認証を当社で行った後、使用可能です。FlightHub2上での動作夜間・ライト装着状態での検知

■ お申し込み・導入について

本機能の導入をご希望の方は、以下のリンク先フォームより必要事項をご記入ください。

[クマAIアルゴリズムデータ提供に関するご案内（外部フォーム）](https://forms.gle/BePmrsGL9hQ55vu89)

お申し込み完了後、ご入力いただいたメールアドレス宛に、AIアルゴリズムデータ並びにインストール手順から運用方法、安全上の注意点等のガイドラインを順次送付させていただきます。

実機を用いた性能体験会も随時開催しております。

【撮影データ協力のお願い】

本AIアルゴリズムは、より多くの現場データを取り込むことで、さらなる検知精度の向上が可能です。皆様が撮影された「クマの空撮映像・写真」の提供を募集しております。

皆様から頂いたデータが、AIをより賢く育て、誰かの安全を守る力に変わります。お申込み後、アルゴリズムのご提供と併せて、データの共有方法についてご案内いたします。

お力添えのほど、心よりお願い申し上げます。

【協力企業様】

株式会社三交モータース（太平ドローン）(https://taihei-drone.com/) ：秋田県

株式会社SDF(https://s-d-f.net/) ：青森県

株式会社TUGUYO（桜ドローンスクール）(https://sakuradrone.com/) ：茨城県

株式会社アルマダス(https://armadas.jp/) ：愛知県

Beacon（ビーコン）(https://jp-beacon.com/)：三重県

本システムの提供および利用方法や機材販売に関する詳細説明や相談可能です。

【お問合せ先】

株式会社 NSi真岡(https://nsimoka.com/)

TEL：0285-81-6675

メール：問い合わせフォーム(https://nsimoka.com/contact/) 担当：田村

DJI正規代理店

業務内容：ドローン機材＆ソフトウェア販売並びに導入コンサルティング・国家資格/専門分野講習・システム開発・業務オペレーター等