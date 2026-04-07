休眠預金等活用制度の公募に向けた申請サポートプログラムを開始

一般財団法人日本民間公益活動連携機構

一般財団法人日本民間公益活動連携機構（所在地：東京都千代田区、理事長：二宮 雅也、英文名：Japan Network for Public Interest Activities、略称：JANPIA）は、休眠預金等活用制度に基づき実施する2026年度 助成事業 通常枠の資金分配団体の公募において、申請を検討している団体を対象に、「申請サポートプログラム」を開始しました。

本プログラムでは、助成事業において資金分配団体が申請前の段階で必要とする情報提供や支援を行い、制度の理解促進と申請内容の質の向上を目指します。

■背景

休眠預金等活用制度は、行政だけでは対応が難しい社会課題の解決を促進するため、民間公益活動を支援する制度です。

一方で、制度の活用にあたっては、

・制度の内容が分かりにくい

・申請書の作成に不安がある

・自団体が対象となるか判断が難しい

といった声もあり、申請前の段階でハードルを感じる団体が少なくありません。本プログラムは、助成事業の資金分配団体への応募を検討する団体に対し、申請前の段階で事業内容が本制度の要件や目的に合致しているかを確認するとともに、事業内容のブラッシュアップポイントを見出すことで、申請の質の向上につなげるための情報提供やサポートを行うものです。

■「申請サポートプログラム」について

本プログラムでは、助成事業の資金分配団体への申請を検討している団体に対し、申請前の段階での支援を行います。

＜主な内容＞

・休眠預金等活用制度概要の理解支援

・申請に関する疑問の解消

・申請準備に関するサポート

■対象

次の要件いずれも該当する団体

・2026年度通常枠・資金分配団体の公募 申請検討団体

・休眠預金活用事業の資金分配団体・活動支援団体に採択されたことのない団体

※コンソーシアムを組成される場合も、すでに通常枠を経験されている団体は対象外となります。

※対象団体においては本プログラムへのお申込みを強く推奨します。（参加されない場合も公募申請は受付いたします。）

■2026年度通常枠（第1回）「申請サポートプログラム」スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41869/table/54_1_7a3bb53376066282a3563dd965117ee0.jpg?v=202604070451 ]

▶2026年度通常枠（第1回）「申請サポートプログラム」詳細はこちら

https://www.kyuplat.com/fdo-koubo/2026-subsidy1/entry/

■2026年度通常枠（第1回） 公募要領について

2026年度通常枠（第1回）の公募要領についても公開しています。

本公募では、休眠預金等活用制度の趣旨に基づき、社会課題の解決に資する事業を実施する資金分配団体を公募します。

▶公募要領の詳細はこちら https://www.kyuplat.com/fdo-koubo/2026-subsidy1/outline1/

JANPIAでは、本プログラムを通じて制度の理解促進と活用の裾野拡大を図るとともに、資金分配団体への多様な主体の参画を促進していきます。

■休眠預金等活用制度について

2009年1月1日以降の取引から10年以上、その後の取引のない預金等（休眠預金等）を社会課題の解決や民間活動の促進のために活用する制度です。

2016年12月に休眠預金等活用法が議員立法で成立し、2019年度から助成事業が開始。2023年6月に同法が改正されたことにより、2024年より活動支援団体や出資事業など新たな支援制度が開始しました。

・休眠預金等活用制度 https://www.kyuplat.com/kyumin/details/

■ 一般財団法人日本民間公益活動連携機構（JANPIA）について

2018年7月に経団連が主導して設立されました。経済界をはじめ、民間公益セクター、労働界、アカデミアなどオールジャパンで休眠預金等活用制度を支え、発展させ、SDGsの理念である「だれひとり取り残さない持続可能な社会作り」に貢献することを目指しています。

・JANPIA概要 https://www.janpia.or.jp/about/outline.html

・団体の活動を伝える「休眠預金活用プラットフォーム・メディアチャネル」 https://www.kyuplat.com/media-channel/・JANPIA出資事業部note https://investment-note.janpia.or.jp/

〈本件に関する報道関係からのお問合せ〉

一般財団法人日本民間公益活動連携機構（JANPIA）企画広報部

TEL：03-5511-2026 Mail：press@janpia.or.jp