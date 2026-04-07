AULA、日本市場向けJIS配列ゲーミングキーボード6機種を4月7日より発売

Aula Innovations Technology Co., Limited

2026年4月 -- ゲーミングデバイスブランド「AULA」は、日本のユーザー向けに独自開発したJIS配列（日本語配列）キーボードをはじめとする多彩な製品ラインナップを、2026年4月7日より全国の一部家電量販店などで本格的に販売開始いたします 。最先端の磁気キースイッチを搭載したモデルなど、日本のeスポーツプレイヤーやゲーム愛好家へ向けて、よりプロフェッショナルで快適なプレイ環境を提供します 。

■ eスポーツの最前線で求められる「応答速度」と「フィーリング」を追求

グローバルで急成長を続けるeスポーツシーンにおいて、入力デバイスの応答速度や安定性、そして指先に伝わる打鍵感は、プレイヤーのパフォーマンスを直接的に左右する重要な要素です 。AULAはこうしたシビアな要求に応えるべく、製品構造の最適化やハードウェア性能の向上に日々注力しています 。

近年、FPSプレイヤーなどを中心に注目を集めている「磁気（ホール効果）キースイッチ」搭載モデルでは、非接触の磁気センサーによってキー入力を検知 。物理的な摩耗を抑えつつ、入力精度の向上と圧倒的に滑らかで高感度な操作感を実現しました 。 また、CNC加工によるアルミニウム合金ケースの採用による高い剛性や、多層構造設計を用いた打鍵音のチューニングなど、性能と心地よいフィーリングの両立を図っています 。鮮やかなRGBライティングや多彩なカスタマイズ機能も備えており、プレイヤー一人ひとりのスタイルに合わせた理想のデスク環境を構築することが可能です 。

■ 世界大会での実績を製品開発へフィードバック

AULAはプロeスポーツシーンへの協賛やチームサポートを積極的に行っています 。AULAがスポンサーを務める「AG」チームが、世界的に有名なeスポーツ大会「CFS（CrossFire Stars）」の世界大会で優勝を果たすなど、プロの過酷な競技環境下でもその実力が証明されています 。大会やプロ選手から得られる貴重なフィードバックは、常に新たな製品開発へと活かされています 。

■ 4月7日発売・日本市場向けJIS配列キーボード ラインナップ

日本のユーザーの皆様に最高のタイピング体験をお届けするため、打鍵感やレイアウトを最適化したJIS配列キーボード全6モデル（F75、F65、F87、F99、Hero68、Hero84）を一挙に展開いたします 。 従来のメカニカルキーボードにとどまらず、競技性の高いゲームに最適な磁気（ホール効果）キースイッチ搭載モデル（Hero68、Hero84）もラインナップし、プレイスタイルに応じた幅広い選択肢をご用意しました 。 ※同時期に発売予定の、スマートディスプレイを搭載した多機能モデル「L99」につきましては、今回のJIS配列シリーズとは異なる独自のポジションとして、英語配列（US配列）での展開となります 。

■ 日本市場で展開中の主要モデルのご紹介

AULAでは、上記の新製品に先駆けて、すでに以下の人気モデルを日本市場で展開しております 。

磁気スイッチ搭載コンパクトゲーミングキーボード「AG60」

AG60 磁気スイッチ搭載ゲーミングキーボード 机のスペースを広く使える60%のコンパクト設計に、磁気キースイッチを搭載 。高ポーリングレートと高速応答をサポートし、極限の精度が求められるプレイヤーに最適な一台です 。

デュアルディスプレイ搭載メカニカルキーボード「AMG65」

AMG65 メカニカルキーボード ゲーム用途だけでなく日常使いにも便利な、方向キーを残した65%レイアウトを採用 。デュアルディスプレイを備え、デバイスのステータス確認だけでなく、お好みの画像を表示させるなど、遊び心のあるカスタマイズが可能です 。

アルミボディとモジュール設計を採用したメカニカルキーボード「Hi65」

Hi65 メカニカルキーボード 重厚感のあるアルミ合金ボディと多層構造の最適化により、極上の打鍵感を実現 。装飾パーツを好みに合わせて交換できるモジュール式デザインを採用しており、ルックスのカスタマイズも楽しめます 。

■ 取扱店舗について

AULAのキーボード製品は、全国の一部主要な家電量販店などの店頭にて順次お取り扱いを開始しております 。実際に製品に触れていただき、確かな品質とこだわりの打鍵感をぜひご体感ください 。今後もAULAはラインナップをさらに拡充し、日本のゲーマーの皆様に革新的なデバイスをお届けしてまいります 。

■ AULAについて

AULAは、キーボード、マウス、ヘッドセットなど、幅広いゲーミングデバイスの研究開発とデザインに特化したブランドです 。技術革新と構造設計の最適化を追求し、プレイヤーに最高のパフォーマンスとユーザー体験を提供することを目指しています 。現在、グローバル市場で急速に展開を拡大しており、今後も革新的な製品を通じて、世界中のプレイヤーに多彩な選択肢をお届けしてまいります 。

さらに詳しい製品情報につきましては、AULA日本公式ウェブサイトをご覧ください。

【公式サイト】 https://www.aulakeyboard.co.jp(https://www.aulakeyboard.co.jp)