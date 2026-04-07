～海外不動産開発におけるさらなる事業強化を目指して～ベトナムに現地法人を設立します

西日本鉄道株式会社

西日本鉄道(株)は、海外不動産開発を推進するための現地法人「NNR Properties Vietnam Co., Ltd.」を2026年3月12日にベトナム・ホーチミン市に設立し、4月6日より業務を開始しました。

- ベトナムにおけるプロジェクト推進

2015年にベトナムで当社初の海外不動産開発に参画以来、ベトナム、インドネシア、タイ、フィリピン、インド、アメリカの6ヶ国・計31プロジェクトに取り組んでまいりました。その中でもベトナムの不動産市場は今後も成長が見込まれており、当社としても重点投資国に位置づけ、2018年より駐在事務所を設置しております。今回、駐在事務所を現地法人へ格上げし、現地パートナーとより強固なリレーションを構築することで、同国内における既存プロジェクト推進ならびに新規案件の獲得を目指します。

- アジア各国でのプロジェクトサポート

ベトナムの地理的優位性を活かし、アジア各国でのプロジェクトのサポートも行うことで、より効率的かつ濃やかなオペレーションを実現します。

当社グループは、今年度から3ヶ年の第17次中期経営計画において、海外でのさらなる不動産開発の展開を重点戦略の一つに掲げております。今後も海外不動産の事業展開を推進し、収益基盤の拡大を目指してまいります。

■ NNR Properties Vietnam Co., Ltd.の概要

【会社名】

NNR Properties Vietnam Co., Ltd.

【設立】

2026年3月12日

【業務開始日】

2026年4月6日

【本社所在地】

Floor 4A, No. 87, Hoang Van Thai Street, Tan My Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam

【代表者】

General Director 春山 幸嗣

【資本金】

10,000百万VND（約60百万円）

【資本構成】

西日本鉄道株式会社 100％

【事業内容】

ベトナムにおける不動産プロジェクト管理、アジア各国におけるオペレーションサポート等

（参考）ベトナムにおける参画プロジェクト概要

フローラ アンダオ 〈完了〉フジ レジデンス 〈完了〉キキョウ レジデンス 〈完了〉ミズキ パークウォーターポイントアカリ シティパラゴンハイフォン

（参考）当社における海外不動産参画プロジェクト数（2026年4月現在）

※株式取得会社関連のプロジェクトおよび投資ファンドは除く