「読売ジャイアンツ」×「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」コラボ決定！コラボレーション記念の特別イラストを公開 6月5日開催「巨人vsロッテ」戦のグッズ付き企画チケットも発売
株式会社セガ（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員COO：内海州史、以下 セガ）は、「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」と「読売ジャイアンツ」のコラボレーションが決定したことをお知らせいたします。2026年6月5日（金）、東京ドームで開催予定の「日本生命 セ・パ交流戦2026 読売ジャイアンツvs千葉ロッテマリーンズ」にて、「ソニック」が試合前のグラウンド上に登場するほか、さまざまなコラボ企画を実施いたします。
今回のコラボを記念し、ジャイアンツのユニホームを身にまとった「ソニック」の描き下ろしイラストを公開いたしました。本イラストは、試合当日に場内ビジョンへ登場するほか、オリジナルグッズの販売も予定しております。
また、本イラストを使用したペンケース付きの企画チケットを4月18日（土）より一般販売いたします。ぜひ会場までお越しください。
■企画チケット『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』コラボシート
コラボイラストがデザインされたオリジナルペンケース付き企画チケットです。本チケット購入者を対象に、試合後のグラウンド体験と『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』のキャラクターグリーティングも実施します。本チケットは4月18日（土）午前11時からGIANTS オフィシャルチケット(https://fan.giants.jp/mypage/eplus/)とチケットぴあ(https://t.pia.jp/sports/baseball/calendar/giants.jsp)で一般販売いたします。
※ペンケースのデザインは後日発表します。
＜対象試合＞
2026年6月5日（金）午後18時試合開始予定
「日本生命 セ・パ交流戦2026 読売ジャイアンツvs千葉ロッテマリーンズ」
＜席種・価格＞
「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」コラボシートB （指定席Bエリア）5,500円（税込）
「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」コラボシートC （指定席Cエリア）3,200円（税込）
※特典グッズ引換は試合当日の開場30分前（開場は午後4時予定）～6回裏終了時まで場外22ゲート前広場の特典引換所で行います。チケットをご提示の上、入場前にお引き換えください。
GIANTS オフィシャルチケット https://fan.giants.jp/mypage/eplus/
チケットぴあ https://t.pia.jp/sports/baseball/calendar/giants.jsp
※「読売ID」または「GIANTS ID」（登録無料）が必要です。詳細・登録はこちら
https://fan.giants.jp/login/sign_up
※「CLUB GIANTS」の詳細・入会はこちら https://www.giants.jp/sp/FC/
■「ソニック」シリーズとは
セガを代表する世界的キャラクター、音速のハリネズミ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」は、2026年6月23日に35周年を迎えます。1991年に発売されたゲームソフト『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』で誕生して以来、様々なゲーム機向けにシリーズ作品が発売され、シリーズ累計本数は17.7億本を超えています（※フルゲーム・F2P合計）。ソニックは、ゲームのみならず、映画シリーズの世界的ヒットやアニメーション、音楽、商品展開など、エンタテインメント全体に活躍の場を広げ、世代を超えて愛されるキャラクターへと成長しています。
35周年を迎える今年、ソニックはこれまで以上に多彩なステージへ音速で駆け抜け、世界中のファンに新たな驚きと体験を届けていきます。
◆ソニック公式Xアカウント：https://x.com/SonicOfficialJP
◆ポータルサイト「SONIC CHANNEL」：https://sonic.sega.jp/SonicChannel/
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