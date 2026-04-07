【JPIセミナー】「日本におけるネーミングライツ市場成長の可能性と企業・チーム・自治体に求められる戦略的視点」4月21日(火)開催

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、株式会社スポーツマーケティングラボラトリー 代表取締役 佐川 哲朗 氏を招聘し、日本におけるネーミングライツ市場成長の可能性と企業・チーム・自治体に求められる戦略的視点について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17708(https://www.jpi.co.jp/seminar/17708?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

ネーミングライツが果たす役割と経済的・社会的インパクト

日本におけるネーミングライツ市場成長の可能性と企業・チーム・自治体に求められる戦略的視点

〔開催日時〕

2026年04月21日(火) 16:30 - 18:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

株式会社スポーツマーケティングラボラトリー

代表取締役

佐川 哲朗 氏

〔講義概要〕

2026年1月から国立競技場のネーミングライツを三菱UFJフィナンシャル・グループが5年総額約100億円で取得するという、国内最大規模の契約が締結され注目を集めた。

本講義では、世界におけるネーミングライツの潮流と、日本の市場構造・契約慣行を比較分析する。

加えて、スタジアム／アリーナ、さらには本拠地として利用するチーム経営において、ネーミングライツが果たす役割と経済的・社会的インパクトを検証する。

そのうえで、日本におけるネーミングライツ市場の成長の可能性と、企業・チーム・自治体それぞれに求められる戦略的視点について議論を深める。

〔講義項目〕

1. スタジアム／アリーナ

(1) 国内スタジアムの建設状況

１. プロ野球

２. その他

(2) 国内アリーナの建設状況

(3) 海外のスタジアムアリーナの建設状況

2. ネーミングライツの潮流と課題

(1) 日本のネーミングライツの潮流

(2) 海外のネーミングライツの潮流

１. アメリカにおけるネーミングライツの潮流

２. アメリカ大学スポーツ施設のネーミングライツ

(3) 日本のネーミングライツの課題

１. 施設管理者と利用球団・クラブとのジレンマ

２. 主催者によるスポンサーコントロール

３. 中長期戦略としてのネーミングライツ

3. 日本のネーミングライツの可能性

・ 団・クラブとの新規事業創出

4. 関連質疑応答

5. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,970円（税込）

2名以降：32,970円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17708(https://www.jpi.co.jp/seminar/17708?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。