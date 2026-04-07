“果物がおいしいチューハイ”「-１９６(イチキューロク)〈王林〉」「同〈温州みかん〉」期間限定新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、“果物がおいしいチューハイ”「-１９６(イチキューロク)」シリーズから、「-１９６〈王林〉」「同〈温州みかん〉」を６月２日（火）より全国で期間限定新発売します。

「-１９６」は、２００５年発売のロングセラーブランドで、当社独自の“-１９６℃製法”を使用しています。なかでも、“果物がおいしいチューハイ”「-１９６」シリーズは、朝摘みした果物のようなみずみずしい味わいや爽やかなパッケージにご好評をいただいています。

今回は、昨年ご好評いただいた〈王林〉〈温州みかん〉を限定発売し、さらなるファン拡大を図ります。

●中味・パッケージについて

中味は、当社独自の“-１９６℃製法”による果実浸漬酒を使用し、当社ならではのブレンド技術によって、“果物を食べた瞬間”を連想させるようなみずみずしいおいしさをお楽しみいただけます。

パッケージは、果実のイラストと「-１９６」のロゴを中央に配し、シンプルかつ直感的においしさが伝わるデザインを目指しました。また、「限定出荷」のアイコンで特別感を表現しました。

― 記 ―

▼商品概要

商品名・容量・希望小売価格（税別）・アルコール度数

-１９６(イチキューロク)〈王林〉

３５０ml・１５９円・５％

５００ml・２１６円・５％

同〈温州みかん〉

３５０ml・１５９円・５％

５００ml・２１６円・５％

※価格は販売店の自主的な価格設定を拘束するものではありません

▼発売期日 ２０２６年６月２日（火）

▼発売地域 全国（期間限定）

▼品目 リキュール

▼「-１９６」ホームページ

https://www.suntory.co.jp/rtd/196/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上