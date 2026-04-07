沖縄県宮古島市初の通信制高校「沖縄中央高等学校」、開校後初となる入学式を挙行

学校法人 中央国際学園

学校法人 中央国際学園が運営する広域・単位制の通信制高校「沖縄中央高等学校」（学校所在地 : 沖縄県宮古島市、校長 : 宮国幸夫） は、2026年4月5日、入学式を執り行いました。2025年10月1日の開校後、初めて迎える入学式であり、本校にとって記念すべき節目の式典となりました。

当日は、新入生7名(1名欠席)と転入生、その保護者の方々が出席。さらに地元議員の方や関係者も来賓としてご参列いただき、新たな門出を祝いました。

前列左から:新入生(3名)、宮国幸夫校長、斉藤守理事長、(提携サポート校)島の高等学院 学院長 根間玄隆様、新入生(3名)。後列:転入生と保護者の皆様。

厳かな式典と温かな祝福

式典は開式の辞に始まり、黙祷、国歌斉唱、入学許可と続きました。校長式辞では、新入生一人ひとりに向けて「自分らしい学びを大切にしながら、新しい環境での一歩を踏み出してほしい」と激励の言葉が贈られました。

続いて、理事長祝辞のほか、来賓として

千葉大学 名誉教授 明石要一様、YOKANG 代表 山内カンナ様、

宮古島市 教育長 宮城克典氏様より祝辞が述べられ、新入生へ温かいメッセージが送られました。

宮国幸夫校長からの式辞YOKANG山内カンナ様からの祝辞

新入生が誓う「これからの一歩」

新入生代表による誓いの言葉では、これから始まる高校生活への期待や目標が語られ、会場は大きな拍手に包まれました。その後、職員紹介や祝電披露が行われ、学校全体で新入生を迎え入れる雰囲気が感じられる式となりました。

三線の音色が彩る特別企画

式典の特別企画として、佐良浜楽団アーグ(下写真左から: 譜久村竜様・歌 三線/半場吉朗様・歌 三線/池間広寿様・太鼓)による三線の演奏が披露され、沖縄らしい温かみのある音色が会場を包み込みました。新入生や保護者にとって、記憶に残るひとときとなりました。

地域とともに歩む学校として

当日は、職員が YOKANG（ヨーカン）によるオリジナルデザインの記念かりゆしを着用。YOKANGは、紅型のテイストを積極的に取り入れ、誇れる服をコンセプトに、気軽に着れるカジュアルな服からフォーマル、ブライダルまで提案する、沖縄発のファッションブランドです。

この記念かりゆしは、伊良部大橋やデイゴの花をモチーフにデザインされ、地域とのつながりを象徴する装いとして式典に彩りを添えていただきました。

2種類のオリジナルデザインの記念かりゆし記念かりゆしを着た職員がそろってご挨拶ご参列いただいた来賓の皆様。右上:入学式の開催に大変尽力いただきながら、当日は残念ながら欠席となった嘉数登市長と大和電工 宮里俊彦様。

沖縄中央高等学校は、2026年度4月には全国から約300名の生徒が入学しており、多様な背景を持つ生徒たちの学びの場として広がりを見せています。

本校は今後も、地域と連携しながら、生徒一人ひとりに寄り添った教育環境を提供し、それぞれの可能性を引き出す学びの場づくりを進めてまいります。

リニューアルされた校門ではシーサーがお出迎え全国から約300名の生徒が訪れる新校舎





【学校概要】

学校名 ： 沖縄中央高等学校

所在地 ： 〒906-0501 沖縄県宮古島市伊良部字前里添1079-1

校長 : 宮国幸夫

開校日 : 2025年10月1日

課程 : 単位制・通信制課程（広域）

学科 : 普通科

URL : https://www.chuo-kokusai.ac.jp/okinawa/

【法人概要】

法人名 ： 学校法人 中央国際学園

所在地 ： 〒299-5102 千葉県夷隅郡御宿町久保1528

理事長 ： 斉藤 守

創立 ： 2013年10月

URL ： https://chuo-kokusai.ac.jp/

事業内容 ： 広域通信制高校の運営