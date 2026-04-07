2026年4月9日（木）スタート｜ALIITA（アリータ）POP UP STORE開催｜トゥモローランド ルミネ新宿店

株式会社 トゥモローランド〈ALIITA（アリータ）〉

イタリア・ミラノ発のジュエリーブランド〈ALIITA（アリータ）〉は、洗練されたデザインの中に

遊び心や軽やかさを感じさせるコレクションが特徴。

日常にあるモチーフを独自の感性で表現し、

シンプルながらもストーリー性のあるジュエリーを展開しています。

期間中は通常展開のないアイテムも含め、幅広いラインアップをご覧いただけます。

一点一点に込められた意味やストーリーを感じながら、ご自身にとっての特別な一点を見つけていただけます。

CASITA PURA \66,000GHOST NECKLACE \105,600SUB (SKY BLUE) \85,800MINI HUEVITO \119,900APPLE LIPSTICK RED \126,500CAMEO PERLA PATITO \110,000CAMEO PERLA CASITA \110,000

OSITO BRILLANTE \67,100CORAZON BAGUETTE \59,400CAMEO PERLA PATITO \172,700CAMEO ROBOT \152.900MIAU BRILLANTE \39,600CASITA PURA \29,700

MINI BOLD CONEJITO \39,600

■ POP UP STORE開催概要

期間・店舗情報

開催期間：2026年4月9日（木）～4月19日（日）

開催店舗：トゥモローランド ルミネ新宿店

東京都新宿区西新宿1-1-5 ルミネ新宿1 1F,B1F

Instagram：@tomorrowland_lumine

■ ABOUT｜ALIITA（アリータ）

『ALIITA』とは、創設者であるシンシア・ヴィルチェス・カスティリオーニが育った土地、ベネズエラ・スリア州の土着民族グアヒロの言語であるワユ語で『大切なもの』を意味します。

魅力的な天然石にカットが施されたイタリア製のジュエリーを揃えており、エフォートレスなライフスタイルとタイムレスな美をコンセプトとして表現しています。