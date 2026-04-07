『呂色麗の冥婚論』第1巻発売記念　全国アニメイトにて、作者・星来直筆サイン入り描き下ろし色紙が当たるキャンペーンを開催

株式会社コアミックス

株式会社コアミックス（東京都武蔵野市）が発行する『呂色麗の冥婚論』（著：星来）第1巻が2026年4月20日（月）に発売することを記念し、全国アニメイト（通販含む）にて限定キャンペーンを開催いたします。

本キャンペーンでは、対象となる『呂色麗の冥婚論』第1巻をご購入いただいたお客様に「シリアル応募用紙」をお渡しいたします。期間中にご応募いただいた方の中から抽選で3名様に、【星来直筆サイン入り描き下ろし色紙】をプレゼントいたします。

【『呂色麗の冥婚論』1巻発売記念キャンペーン概要】

■開催期間

2026年4月20日（月）～ 2026年5月18日（月）

■応募締切

2026年5月25日（月）まで

■開催店舗

全国アニメイト（通販含む）

■対象商品

2026年4月20日（月）発売

ゼノンコミックスタタン『呂色麗の冥婚論』1巻

■プレゼント内容

星来直筆サイン入り描き下ろし色紙 … 抽選で3名様

■応募方法

対象商品を1冊ご購入ごとに、シリアル応募用紙を1枚お渡しいたします。応募用紙に記載の案内に従い、申込期間中にご応募ください。

※お申し込みには「CLUB animate」へのご登録（無料）が必要となります。

※施策に関わる景品・特典・サイン本他・応募用紙・引換券等は、全て第三者への譲渡・オークション等への転売は禁止とさせていただきます。

アニメイト 特設サイト :https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115218アニメイト限定「描き下ろし12P小冊子付きセット」も

全国のアニメイト各店舗・通販にて、通常のコミックスに星来先生の描き下ろし、「12ページ小冊子」が付属するセットを販売いたします。ここでしか読めない貴重な内容となっておりますので、ぜひお早めにご予約・お買い求めください。

▼商品情報▼

【コミック】呂色麗の冥婚論(1) アニメイトセット【描き下ろし12P小冊子付き】

価格（税込）：\1,122

発売日：2026年4月20日

取扱店舗：全国アニメイト、アニメイト通販

※なくなり次第終了となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

アニメイト通販 予約ページ :https://www.animate-onlineshop.jp/sphone/pn/%E3%80%90%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%91%E5%91%82%E8%89%B2%E9%BA%97%E3%81%AE%E5%86%A5%E5%A9%9A%E8%AB%96%20%E3%82%A2%E3%83%8B%E3%83%A1%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88%E3%80%90%E6%8F%8F%E3%81%8D%E4%B8%8B%E3%82%8D%E3%81%9712P%E5%B0%8F%E5%86%8A%E5%AD%90%E4%BB%98%E3%81%8D%E3%80%91/pd/3411202/?srsltid=AfmBOoqpI0ekIAP0RznWxYunyYdOxNm8tO0H_T9rHfG57RJ4JamZdu1Q