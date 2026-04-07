SNS採用支援のトレプロが電気工事業界に超特化の特設サイトをオープン

株式会社トレプロ

SNS採用支援を専門とする株式会社トレプロ（以下、トレプロ 本社：〒107-6035東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル35階、代表取締役 金山 卓真）は、2026年4月6日（月）より、電気技能士採用支援の開始に伴い、特設サイト（https://denkikoji.tre-pro.co.jp/）をオープンいたします。

電気工事業界の採用状況

電気工事業界の採用難易度の上昇

電気工事士の採用市場は極めて逼迫した状況にあります。厚生労働省の職業安定業務統計によると、2025年6月時点での電気工事士の有効求人倍率は3.8倍に達しており、これは全業種平均の1.17倍と比較して実に3倍以上の水準*です。これは、求職者1人に対して約4社の企業が競合する状況であり、「欲しいときにすぐ採用できる時代は終わり」という業界の危機的状況を象徴しています。

また電気工事業界の採用難は、複数の構造的要因が複合的に作用した結果のものであり、少子化による労働人口の急減やそれに伴う業界の急速な高齢化、資格取得のハードルの高さなどの要因から、主に未経験者の参入障壁が高くなっている状況にあります。

*出典：厚生労働省「一般職業紹介状況」、denko-saiyo.com「【2026年最新】電気工事士の有効求人倍率は3.8倍」

https://denko-saiyo.com/knowledge/job-seekerratio/

SNS採用での課題解決

このような悩みを抱える企業にとって、SNS採用は有効な解決策となります。トレプロのSNS採用は、日本全国にアプローチが可能です。地域限定ではなく、全国から優秀な人材を募集することができます。また、SNSを通じて、実際の職場環境や仕事の魅力、やりがいをリアルに発信することで、求職者に対して企業の姿勢や文化を効果的に伝えることができます。さらに、若年層をターゲティングした効果的なアプローチが可能です。デジタルネイティブである若年層に対して、SNSは最も効果的なコミュニケーションチャネルであり、若手人材の確保に直結します。

トレプロは、地方の電気工事業界の採用において豊富な実績を持っており、満足度98.2%、支援企業数300社以上、累計掲載本数7万本以上という実績をもって、電気工事業界の採用課題を解決に導きます。

他採用方法との比較

SNS採用は、従来の採用手法に比べて圧倒的にコストパフォーマンスに優れています。

コスト面では、SNS採用に切り替えることで、採用コストを劇的に削減することが可能です。また、実際に社員が職場環境や仕事の魅力、やりがいをリアルに発信することで、その企業に対する「ファン」が集まり、投稿やフォロワーは企業の長期的な資産として蓄積されます。

申し込み後の運用の流れ

トレプロのSNS運用は、5つの段階的なプロセスで構成されています。

ステップ１.：ヒアリング

クライアント企業の採用ニーズ、現状の課題、目標などを詳しくヒアリングし、企業ごとに課題解決に向けた最適な戦略を設計します。

ステップ２.：企画・構成

SNS運用の目的に合わせて、どのようなコンテンツを、どのような頻度で発信するかを企画・構成します。目的に沿ったコンテンツ戦略を立案し、効果的な情報発信を実現します。

ステップ３.：撮影・編集

実際の職場環境や社員の様子を撮影、企業のブランドイメージに合わせて編集します。企業に沿った高品質なビジュアルコンテンツを制作、求職者に企業の魅力を効果的に伝えます。

ステップ４.：投稿・配信

編集したコンテンツをSNSに投稿し、適切なタイミングと方法で配信・拡散を行います。投稿配信を通じて、より多くの潜在的な求職者にリーチします。

ステップ５.：効果測定

SNS投稿の閲覧数、エンゲージメント、応募数などを分析ツールを活用して測定します。得られたデータを基に、今後のコンテンツ戦略を改善し、採用効果を最大化します。

トレプロは単なるコンテンツ制作だけでなく、戦略立案から効果測定まで、採用成功に必要なすべてのプロセスをワンストップで提供しています。

株式会社トレプロについて

TikTok運用代行を中心に広告代理業、AI研修事業、システム開発など多岐にわたる分野を

提供しています。

「ありがとう」だけじゃ物足りない！感謝・感動・感激を創造し続けることを理念に掲げ、持てる知識・ノウハウを最大限に活かし、お客様にとっての最高のパートナーでありたいと願っています。挑戦を恐れず、共に成長し続ける仲間と、革新的なソリューションで社会に貢献していきたい。

それが私の、そして私たちの決意です。

会社概要

名称株式 会社トレプロ

URL https://tre-pro.co.jp/(https://tre-pro.co.jp/)

設立 2025年10月

代表者代表取締役 金山 卓真

所在地 東京本社 (株式会社マテリアル内)

〒107-6035東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル35階

事業内容 TikTok運用代行、広告代理業、AI研修事業

システム開発・アプリ制作(iOS,Android)・Webサイト制作

クリエイティブ制作（映像・アニメーション・マンガ・音楽・ロゴなど

特設サイト https://denkikoji.tre-pro.co.jp/