大阪に薪サウナ専門店「宇宙.サウナ」クラウドファンディング終了まで残り10日。支援者限定のプレオープンを4月18日・19日に開催

宇宙.サウナ株式会社

宇宙.サウナ株式会社（本社：大阪府吹田市）は、2026年4月26日（日）に開業予定の薪サウナ専門店「宇宙.サウナ 寺田町店」において、クラウドファンディングの支援総額が300万円を達成したことをお知らせいたします。また、グランドオープンに先立ち、クラウドファンディング支援者およびゲスト顧客限定のプレオープンを4月18日・19日に開催いたします。

▼クラウドファンディングページ▼ ※4月17日終了予定

https://camp-fire.jp/projects/913034/view?list=watched

▼公式サイト▼

https://uchusauna.jp/

■ 支援総額300万円達成。共創型サウナプロジェクトとして加速

「宇宙.サウナ」は、JR大阪環状線「寺田町駅」より徒歩1分に位置する都市型ハイスペック薪サウナ施設です。薪の力強くもやさしい熱と、非日常の空間体験を融合させた、新しいサウナ施設として企画されたプロジェクトです。

クラウドファンディング開始以降、多くの共感と応援をいただき、このたび支援総額300万円を達成いたしました。

本プロジェクトは単なる施設開発ではなく、支援者とともに創るサウナとして進行しています。

ご支援いただいた資金は、「宇宙.サウナ」の体験価値を最大化するため、

以下の設備・空間づくりに活用させていただきます。

・最大40名が同時利用可能な本格大型薪サウナ室

・大型の特注薪サウナストーブ

・サウナ室内で行うクナイプ（水浴び）体験

・温度帯の異なる2種の美泡水風呂と美泡温浴風呂

・星空のプロジェクションマッピングを投影した休憩スペース

■ クラファンリターンとしてプレオープン招待券をご用意

最大40名が利用できる本格薪サウナ室（イメージ）サウナ室で冷水が浴びられるクナイプ体験（イメージ）温度帯の異なる美泡水風呂（イメージ）星空のプロジェクションマッピング休憩室（イメージ）会話を楽しめるコミュニケーションルーム（イメージ）美泡の温浴風呂（イメージ）

グランドオープンに先駆けて、

クラウドファンディング支援者を対象としたプレオープンを実施いたします。

一般公開前の特別なタイミングで、完成間近の「宇宙.サウナ」をいち早く体験いただけます。

本プレオープンは、プロジェクトを支えていただいた方々への感謝を込めた特別な機会となります。

■ プレオープン参加方法

プレオープンへの参加は、

クラウドファンディングのリターン（招待チケット）としてご用意しております。

一般販売は行わず、クラウドファンディング経由により参加可能となります。

■ その他のリターン

本プロジェクトでは、プレオープン招待券のほかに、



・限定グッズ（サウナハット・ステッカーなど）

・暖簾/木札への記名

・年間/永久フリーパス

など、クラウドファンディング限定の多様なリターンを用意しています。

支援者の皆様と共に、大阪に薪サウナ文化を広げる挑戦を進めてまいります。

ご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

▼クラウドファンディングページ▼

https://camp-fire.jp/projects/913034/view?list=watched

クラウドファンディング一部紹介

クラファン限定Tシャツ（イメージ）クラファン限定のれん名前記入・館内掲示（イメージ）プレオープン招待券（イメージ）クラファン限定サウナハット（イメージ）

■ 施設概要

名称：宇宙.サウナ 寺田町店

サービス：男性専用薪サウナ施設の運営（レディースデイも開催予定）

所在地：大阪府大阪市天王寺区大道4丁目10－17新井ビル4F（寺田町駅徒歩約1分）

プレオープン：2026年4月18日・19日

グランドオープン：2026年4月26日

利用料金（税込）： 平日 1時間 1,100円～ / 土日祝 1時間 1,300円～

営業時間：12:00 - 25:00

公式サイト：https://uchusauna.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/uchu.sauna_teradacho/

X：https://x.com/uchusauna

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@611fvegs?oat_content=url&ts=02271407(https://line.me/R/ti/p/@611fvegs?oat_content=url&ts=02271407)

■ 会社概要

会社名：宇宙.サウナ株式会社

代表者：代表取締役 中島 日向

設立：2026年3月

所在地：大阪府吹田市豊津町９－１５ 光進ビル 6F

事業内容：サウナ施設の企画・運営