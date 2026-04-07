【日本初】“ 次世代AI・オンチェーン金融 ” に欠かせない「真正性（トラスト）基盤」を担保する特許を拡充取得！

cycaltrust株式会社

サイカルトラスト株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：須江 剛、以下「サイカルトラスト」）は、このたび新たに「特許第7833630号」を取得いたしました。今回の権利化は、単に特許件数を一つ積み上げたという事実にとどまりません。「AIエージェント」が、JPYCやJPYSCなどのステーブルコイン、トークン化預金、その他セキュリティトークンを取り扱い、24時間365日休むことなく決済、利払い、または償還を担う時代においては、「速く動かせること」以上に「正しく動かせること」が先に問われます。この「正しく動かせること」を証明する特許群に、今回新たな特許が一つ積み増されたことで、サイカルトラストの特許網はさらに堅牢なものとなりましたことをご報告いたします。

たとえば、深夜に「AIエージェント」が、誤った相手先にステーブルコインを送り、権限のない主体にトークンを移し、誤った条件で利払いや償還を実行した場合、翌朝、既存の銀行実務のように、中央集権的な管理の下で後から整理することはほぼ不可能です。だからこそ必要になるのが、「AIエージェント」が価値を動かす前に、相手先、権限、来歴、その他条件成就等を確かめる「真正性（トラスト）基盤」です。サイカルトラストは今回の特許取得を機に、「既存特許群」と「ISO/TC307（26345）」を見据え、「マルチAIエージェント」が検証し、真正性（トラスト）を確認した情報だけをブロックチェーン（オンチェーン）で扱う仕組みの実装を更に進めてまいります。

第1章 本特許が意味するもの

今回取得した特許は、あらゆる資産（商品・製品などの「物理的資産」、データ・コンテンツなどの「非物理的資産」、および両者を統合したRWAやデジタルツインなどの「ハイブリッド資産」）に関する情報を、所有者、識別子、来歴といった属性情報と切り離すことなく、統合的に取り扱う技術を権利化したものです。

これにより、ブロックチェーン上の情報を「記録した後に疑う（事後検証する）」のではなく、「記録する前に確かめる（事前検証する）」というアプローチが実現します。あらゆる資産情報を真に信頼できるものとして扱うための「真正性（トラスト）基盤」は、本特許の取得によりさらに一段と強化されました。

「AIエージェント」による「オンチェーン金融」を、人の経理実務に置き換えると分かりやすくなります。経理担当者は、請求書だけを見て送金するのではなく、取引先名、契約内容、納品物、承認、その他過去の振込履歴等を見比べてから支払いを実行します。「AIエージェント」がその役割を24時間365日で担うのであれば、必要な確認は、これまで以上により一層厳密でなければなりません。今回の特許＋既存特許群の大きな意義は、その送金前の確認工程の問題（「オラクル問題」）を、「AI技術 × ブロックチェーン技術」と「権利」の両面で具体的に解決した点にあります。

【用語の定義】

・真正性：その情報や資産が本物であり、改ざんやなりすましがないと確認できる性質

・オンチェーン：ブロックチェーン上で記録、移転、実行される状態

・ステーブルコイン：一定の価値に連動するよう設計された暗号資産

・オラクル問題：ブロックチェーンに記録される前の情報が正しいか否かを証明できない問題

※ サイカルトラストは、ブロックチェーンに記録される前の情報を、1つの「AIエージェント」ではなく、異なる主体が運営する複数の「AIエージェント」により検証し、ある一定の閾値を超えた情報（合格した情報）のみをブロックチェーンに記録特許を保有

第2章 なぜ今か？

本論点が急速に重要性を増している背景には、政府による政策形成とその社会実装が、同時かつ急ピッチで推し進められていることが挙げられます。自由民主党は2026年3月27日、「日本発の次世代金融モデルを世界に。決済システム・金融制度 × AI・ブロックチェーン両輪でPT（プロジェクトチーム）新設」と公表しました（※1）。

同時に、「次世代AI・オンチェーン金融構想PT」では、ステーブルコイン決済、トークン化預金、その他セキュリティトークンの発行・売買・利払い・償還まで含めた「オンチェーン金融」をスコープに入れています（※2）（※3）。

一方、「データ連携基盤（データスペース）」の側でも、真正性（トラスト）に係る設計が重要性を増しています。「IPA」は2026年4月1日、「Open Data Spaces（ODS）の成果物を公開」と公表しました（※4）。

さらに、「IPA（DADC）」は、「NEDO」の「ウラノス・エコシステムの実現のためのデータ連携システム構築・実証事業」においてアーキテクチャ設計を統括しています。つまり、金融の側では「AIとブロックチェーンで価値を動かす仕組み」の議論が始まり、「データ連携基盤（データスペース）」の側では、その前提となる「信頼できるトラスト基盤（トラストスペース）」の整備が進んでいます。「オンチェーン金融」が社会実装へ向かうほど、送金や権利移転の自動化とデータや判断の真正性（トラスト）は、切っても切り離せない関係になります（※4）。

なお、こうした背景を見越し、サイカルトラストでは既に半導体模造品対策に係る「PoC」を公開ベースで成功裏に完了しています。2025年4月、伯東株式会社との「PoC」成功を公表しました。言い換えれば、本稿で述べる「AIがブロックチェーンを動かす前に確かめる」という思想は、構想にとどまるものではなく、現実の産業課題に接地し始めているということです。

【用語の定義】

・トークン化預金：預金債権をデジタルなトークンとして扱う考え方

・セキュリティトークン：株式、社債、信託受益権などの権利をデジタル化して扱う金融商品

・AIエージェント：情報取得、判断、実行を一定の条件の下で自動的に行う仕組み（AI代理人）

・データ連携基盤（データスペース）：企業や組織をまたいでデータを安全に連携・活用するための基盤

(※1) 自由民主党『日本発の次世代金融モデルを世界に 決済システム・金融制度×AI・ブロックチェーン両輪でPT新設』2026年3月27日（https://www.jimin.jp/news/information/212839.html）

(※2)自由民主党『J-ファイル2026』金融イノベーション加速化（トークン化預金・ステーブルコイン活用）（https://www.jimin.jp/policy/jfile/detail_221.html）

(※3)金融庁『FinTech実証実験ハブ・決済高度化プロジェクト（PIP）』 2026年4月3日 （https://www.fsa.go.jp/news/r7/sonota/20260403.html）

(※4) IPA『プレス発表「Open Data Spaces（ODS）の成果物を公開」』 2026年4月1日

（https://www.ipa.go.jp/pressrelease/2026/press20260401.html）

第3章 “次世代AI・オンチェーン金融” が抱える５つの課題とは？

“次世代AI・オンチェーン金融” の難しさは、資金移動が速くなることそのものにはありません。問題は、「AIエージェント」が判断を誤ったとき、その誤りがそのまま価値移転や権利移転に直結してしまう点にあります。「AIエージェント」が誤った相手に資金を送り、誤った条件で権利を動かし、その理由も説明できないのであれば、この構想は利便性を語る前に全く意味をなさないものとして破綻してしまいます。主要な課題は、少なくとも5つあります。

第1節 「第1の課題」 誤送金が確定しやすいこと

「AIエージェント」が請求書データを読み取り、ステーブルコインで支払いを実行する場面を考えます。請求先ウォレットの読み取り、支払条件、その他送金先指定等々の作業がある中で、どこかで一つでも取り違えが起きれば、そのまま誤送金が走ります。

銀行振込であれば、組戻しや照会といった中央管理の手当てを前提にできますが、「オンチェーン金融」では、そうした救済を当然の前提には置けなくなります。便利さの裏側で、一つ誤りが誤送金となり、取り返しのつかない大きな事故になる-これが「第1の課題」です。

第2節 「第2の課題」 相手方確認が一段と難しくなること

「オンチェーン金融」の領域においては、画面上に表示されるウォレットの保有者と、実際の操作者、法律上の権利者、および実際の受益者が必ずしも一致するとは限りません。ステーブルコイン決済では主に「支払先の確認」が課題となりますが、セキュリティトークンにおいては、この課題がそのまま「法的な権利移転の有効性」を左右する重大な問題へと直結します。

たとえば、「AIエージェント」が、「このウォレットに送ればよい」と判断しても、そのウォレットが本当に最終受益者や正当な権利者にひも付くとは限りません。支払いの誤りが、そのまま権利処理の誤りに変わる-これが「第2の課題」です。

第3節 「第3の課題」 条件付き執行の誤判定が、そのまま自動執行になること

「オンチェーン金融」の魅力は、条件が整えば自動で動くことにあります。たとえば、検収完了後のステーブルコイン支払い、保有期間や基準日に応じたセキュリティトークンの利払い、償還条件を満たした後の元本返済などが典型です。

もっとも、その強みは、条件判定を誤れば、そのまま誤作動になるという弱点と表裏一体です。「AIエージェント」が、「納品済み」、「条件成就」、その他「償還可」などと一度誤判定すれば、支払いも利払いも償還も、そのまま走ります。一つの誤判断が、そのまま一つの暴走執行になる-これが「第3の課題」です。

第4節 「第4の課題」 24時間365日の自動運転が、誤りの連鎖を早めること

「AIエージェント」による「オンチェーン金融」が既存金融より安価で機動的だと期待されるのは、24時間365日で動かせるからです。夜間でも休日でも、条件がそろえば送金や利払いを実行できます。

もっとも、常時稼働の仕組みは、誤りもまた止まらずに流し続けてしまいます。誤った請求先、誤った条件、誤った相手認識が、夜間も休日も途切れず反復されれば、被害は単発で終わりません。利便性の向上と誤りの増幅速度相関性は表裏一体-これが「第4の課題」です。

第5節 「第5の課題」 「説明責任」が担保されければ、金融として採用できないこと

最後の課題は、「AIエージェント」が、なぜその相手に、なぜその時点で、なぜその条件で送金や利払いを通したのかを、後から説明できるかどうかです（「説明責任の所在」）。金融は、動けばよい世界ではありません。監査、規制、利用者保護に耐えることが前提です。

たとえば、「AIエージェント」が、「検収済み」と誤認して支払った場合、後から必要になるのは「支払った」という結果だけではなく、どのデータを見て、どの条件を満たしたと判断し、どのモデルが通したのかという経路です。「説明責任」を負えない自動化は、金融では効率化ではなく、信用不安の暴走となる-これが「第5の課題」です。

第6節 小括

“次世代AI・オンチェーン金融” の成否は、「AIエージェント」が速く判断できるかでは決まりません。誤送金を防げるか、相手方の実体と権限を見誤らないか、条件付き執行を暴走させないか、24時間365日の自動化でも誤りを連鎖させないか、そして、後から説明できるか-です。

この5つの課題を越えられなければ、ステーブルコイン決済、トークン化預金送金、そしてセキュリティトークン取引も、便利な技術にはなり得ても「社会インフラ」には決してなり得ません。

【用語の定義】

・プログラマビリティ：ルールや条件をプログラム化し、自動執行に結び付けられる性質

・監査性：後から記録、判断、履歴を検証できる性質

第4章 サイカルトラスト特許網が示す解決策とは？

では、これら5つの課題にどう向き合うのか-サイカルトラスト特許網が示す解決策は明快です。結論からいえば、送金や執行の後で調整するのではなく、動かす前に確かめ（事前検証）、動かした後も追えるようにすること（事後検証）です。

第1節 「第1の解決」 送金前に相手先と資産を照合すること

本特許の元となる出願は、所有者情報から生成されるハッシュ値と識別情報を対応付け、真正性（トラスト）確認、所有者証明、来歴追跡を行う構成を示しています。金融実務の言葉に置き換えれば、送金先アドレスだけを見るのではなく、その支払いが何に対するものか、誰の所有権と整合するのか、どの履歴に基づくのかまで確認してから動かすということです。

第2節 「第2の解決」 相手方の実体と権限を突き合わせること

サイカルトラスト特許網の技術は、記録済みのウォレットアドレス、提示されたウォレットアドレス、署名情報、検証情報、トークン情報の整合を判定する方向を示しています。要するに、鍵が合っているかだけではなく、その主体が、本当にその資産や権利に結び付く相手かを精緻に確認する構造を有しています。

第3節 「第3の解決」 条件付き執行を、単独判断で通さないこと

サイカルトラスト特許網は、複数の検証モデルや評価モデルにより検証結果を取得し、その結果に重み付けを行い、一定の基準を満たした場合にのみブロックチェーンに記録する方向性を明示しています。これは、「AIエージェント」を万能の審判にする発想ではありません。むしろ、複数の異なる主体が運営する「AIエージェント」を並べ、その判断を見比べ、足切りをかけたうえで通すという斬新な発想を既に特許として保有しています。

とりわけ、条件付き（エスクロー）執行では、契約書、請求書、商品・サービスの履行、サプライチェーン上の来歴、GPS、物理的所在、その他検品確認といった「認証要素」が並びます。サイカルトラストが目指すのは、それら全てに第三者認証のお墨付き（VC：Verifiable Credentials）としての合格が付いた案件だけを決済へ進めることです。「AIエージェント」の一回の誤判定で資金を動かさず、複数の異なる主体が運営する「AIエージェント」の検証を経てはじめて執行する-ここに条件付き執行の「制御原理」があります。

第4節 「第4の解決」 24時間365日の自動化でも、疑義があれば止まること

常時稼働する「AIエージェント」に必要なのは、止まらないことではなく、止まるべき場面で確実に止まることです。サイカルトラスト特許群が示す重み付け、閾値判定、主体確認、その他来歴連結等の構造は、言い換えれば、「AIエージェント」の前に複数の「関所」を置く設計です。疑義のある相手先、履歴と整合しない資産情報、条件評価が閾値に達しない案件は、自動処理の列に乗せません。

第5節 「第5の解決」 送金後も、判断根拠をたどれるようにすること（「説明責任」）

本特許の元出願は、所有者変更後も条件設定を付随させながらトレースできる構造を示しています。他の保有特許群も、ウォレット、署名、検証情報、その他取引情報を結び付けて追跡可能にする方向を示しています。さらに、検証結果を識別情報とともに記録する考え方をも含んでいます。

したがって、サイカルトラストが目指すのは、送金記録だけを残すことではありません。どの相手に、どの資産に基づき、どの判断で、なぜ通したのかを、後から追える形でブロックチェーン上に記録することです。もっとも、記録をそのまま公開すれば、契約内容や取引条件が外部へ露出しかねません。そこで、契約当事者間が合意・許諾した検証主体にしか実内容を確認できない形で、ゼロ知識証明等を利活用しつつ「匿名性を確保する実装」が重要になります。動いた事実だけではなく、動かした理由を守りながら証明できることがポイントです。

第6節 小括

サイカルトラスト特許群が示す解決策は、以上の通り、5つに整理できます。第1に、送金前に相手先と資産を照合すること。第2に、相手方の実体と権限を突き合わせること。第3に、条件付き執行を単独判断で通さないこと。第4に、24時間365日の自動化でも、疑義があれば止まること。第5に、送金後も判断根拠をたどれ、「説明責任」を担保することです。

【用語の定義】

・NFT：ブロックチェーン上で扱う固有性の高い非代替性トークン

・閾値（しきいち）：記録や実行に進めるかどうかを決める基準値

・ゼロ知識証明：内容そのものを明かさずに、条件を満たしている事実だけを証明する暗号技術

第5章 「ISO/TC307 （26345）」と広がる適用領域とは？

サイカルトラストが個社で国際提案を進める「ISO/TC307 （26345）」は、資産が統合、分離、移転される過程で、プロヴィナンスの真正性（トラスト）をどう保つかを扱う方向で整理されています（「Chain of Provenance（以下、「CoP」）」の担保）。対象は、製品、原材料、部品だけでなく、設計データ、コンテンツ、ソフトウェアなど「あらゆる資産」までスコープに入れています。本特許が押さえる「資産、主体、来歴」という属性論点は、この国際標準規格化の問題意識と接合しています。

この意味で、本特許の用途は「金融」だけに閉じません。「金融」は、真正性（トラスト）、権利移転、責任、監査性が最も先鋭に問われるため、入口として分かりやすい分野です。しかし、いったん「AIが検証し、真正性（トラスト）を確認した情報だけを流す」という「真正性（トラスト）基盤」が整えば、その構造は「DPP」、サプライチェーン、カーボンフットプリント、「データ連携基盤（データスペース）」、その他「SBOM・HBOM」管理などへ「横展開」しやすくなります。送金前の確認を厳密にする発想は、部品の受け渡し、データ共有、その他ソフトウェア更新の承認にも、そのまま応用できるからです。

【用語の定義】

・ISO 26345：ブロックチェーンを用いた多階層プロヴェナンス（「CoP」））の真正性確保に関するサイカルトラスト個社が国際提案する国際標準規格

・プロヴィナンス：資産やデータの出自、来歴、移転の履歴

・DPP：Digital Product Passportの略で、製品の属性や履歴を追跡可能にする仕組み

・SBOM：ソフトウェア部品表

・HBOM：ハードウェア部品表

第6章 サイカルトラストに関しまして

（1）会社概要

極めて重要性の高い分散型台帳技術（DLT）におけるブロックチェーン技術を利活用し、包括的なブロックチェーンソリューションを「国際標準規格（ISO/TC307）」として昇華させることに邁進している企業です。

【公式Webサイト】

https://cycaltrust.co.jp/

（2）加盟団体

・「国際標準規格（ISO/TC307）WG８」：国内委員

・「ブロックチェーン国際標準活動活性化研究会」

・ 国際半導体製造装置材料協会（SEMI）：関連会員（ブロックチェーンワーキンググループ参画）

・ 一般社団法人 ブロックチェーン推進協会（BCCC）：会員企業

・ 一般社団法人データ社会推進協議会（DSA）：賛助会員