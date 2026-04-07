5/12-14　グラボテック博2026＜東京＞にてシンクイノベーション(株)出展決定！

この度、弊社シンクイノベーション株式会社は、【グラボテック博2026】に出展することが決定しました。

シンクイノベーション株式会社

2014年にグッズ制作事業を開始して10年、弊社がこれまでにミマキ製プリンタ等の機械を駆使し、

グッズ製造・販売してきた過程で培ってた制作方法やノウハウを始めとして、

自動化への取り組みや、ライセンスグッズビジネスについて、当展示会でご紹介していきます。





360度撮影で3Dフィギュアデータを作成できる、ペット用マジカルスキャナーを展示予定です。直接ご覧いただき、スキャナーを使ったビジネスモデルなどもご紹介させていただきます。

マジカルスキャナ ペット用

直径は被写体によって微調整可変可能ですが、外向きの脚も入れて2ｍ程度です。

撮影されない時は、壁際に寄せて収納でき省スペースとなっており、撮影時にまた展開設置

するだけとなっております。

カメラ個数は64台、高さは125cmとなります。中型⽝までのサイズを撮影する事ができます。

このペット用スキャナー（マジカルスキャナー）は、実物を一瞬で360度撮影する事ができるので、

まさにペットをありのまま正確に撮影・フィギュア化する事が出来ます。

大事な家族の一員のありのままの思い出を”3Dフィギュア”として残しませんか︖

またその事業に一緒に参入しませんか︖

完成品 見本

また、デジタルガチャの展示もございます！

こちらは複数台の在庫を一元管理できたり、キャッシュレス決済にも対応していたりと、

現金管理の負担軽減と購買機械の拡大を両立し、インバウンド需要や若年層ユーザーの利便性向上にも寄与する最新ガチャとなっております。

デジタルガチャ イメージ

その他にも、弊社のメイン事業でもあるアニメグッズのサンプルも多数ご覧いただけます。

アニメグッズ製造の流れや魅力を実物サンプルをご覧頂きながらお伝えしていきます。

弊社はＵＶプリンターを多く保有しておりますので、プリントノウハウやＵＶプリンターを導入してどのように事業拡大していったのか、機械導入するメリットをお伝えしていきます！

開催概要

-展示会日時-

2026年5月12日(火) 13:00~17:00

2026年5月13日(水) 10:00~17:00

2026年5月14日(木) 10:00~15:00

-会場-

東京都立産業貿易センター 浜松町館

2階展示ホール北側（東京ポートシティ竹芝内）

〒105-7501

東京都港区海岸1-7-1

是非とも会場に足をお運び頂き、皆様と直接お会いできる事をスタッフ一同、心より楽しみにお待ち申し上げております。

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お問い合わせ先：https://sync-labo.jp/contact/

工場見学案内：https://uv-printer.jp/guide