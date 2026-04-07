トレイダーズ証券：足立区の中高生と保護者向けの金融経済教育に関する出張授業を実施

トレイダーズホールディングス株式会社

当社グループ会社であり、外国為替証拠金取引事業（FX取引）等を営むトレイダーズ証券株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：須山 剛、以下「トレイダーズ証券」）は、2026年3月14日、足立区生涯学習センターにおいて、足立区在住・在学の中学・高校生と保護者を対象とした金融経済教育に関する出張授業を実施いたしました。

【イベント概要】

今回の出張授業は、足立区学校運営部青少年課が主催し、NPO法人JUKEが企画・運営を行うイベント『保護者と中高生のための体験型金融講座 ～ キャリア教育 × 金融リテラシー』の一環として実施されました。当社グループではこれまでご要望をいただいた学校での出張授業を中心に実施してまいりましたが、今回は自治体主催のイベントへの参加という新たな形での取り組みとなります。

「人生100年時代へ 新時代を生き抜く、お金との向き合い方」をテーマに、約40名の参加者に対し、日々最前線でマーケットに向き合う外国為替ディーラーの内田が講師を務め、実務経験に基づいた実践的な金融知識や経済環境の変化への対応について解説いたしました。

【授業内容】

授業は講義とグループワークの二部構成で展開いたしました。

講義では、人生100年時代における収支管理の重要性と投資詐欺への注意喚起から始まり、為替変動のメカニズムや金利の影響、中央銀行の役割など、経済を読み解くための基礎知識を解説。複利の力や「長期・積立・分散」という投資の基本原則、企業の資金調達の仕組み、NISA制度にも触れ、参加者が自身のライフプランと結びつけて考えられる内容としました。

グループワークでは、世界の政治・経済・社会の動向を踏まえた模擬投資を実施。親子参加という本イベントの特徴を活かし、中高生と保護者がチームとなって投資対象を検討し、世代の異なる視点を持ち寄りながら活発に議論を交わしました。講師からは最新の市場データや業界動向を交えた解説があり、理論と実践を結びつける内容となりました。

【参加者からの評価】

授業後のアンケートでは、「分かりやすさ」100%、「理解度」97%、「満足度」95%、「推奨度」89%という高い評価をいただきました。

＜中高生＞

「投資は難しくタイミングが重要だと思っていましたが、世の中を良くしたり夢を実現する手段だと分かりました」

「中高生にも分かるように噛み砕いて説明していただき、よく理解できました。体験ワークで実際にどう考えればよいか学べました」

「積立投資の大切さを学びました。コツコツ貯めることが重要なので、早く始めたいと思います」

＜保護者＞

「親子で会話をしながら学べる貴重な機会でした。投資には企業を応援するという本来の目的があることを実感できました」

「実質金利という言葉を初めて知りました。国の景気や金融情勢の見方が理解できました」

「体験ワークでは参加者のさまざまな意見を聞くことができ、勉強になりました」

一方で、「NISA制度や投資を始める具体的な方法についてもっと詳しく知りたかった」という声もいただき、より実践的な内容への期待もうかがえました。

【本授業の成果と意義】

今回、親子で共に学ぶ形式を通じて、金融リテラシー教育を具体的にお伝えできました。投資の基本原則に関する正誤問題では95%以上の正答率となり、参加者の皆様の熱心な取り組みの成果と受け止めております。

特に中高生から「投資は世の中を良くしたり夢を叶えられるものだと分かった」、保護者から「投資には企業を応援するという本来の目的がある」といったご感想をいただき、投資の本質的な意義についてご理解いただけたものと考えております。

一方、実践的な内容については時間の制約から十分にお伝えできなかった点もございます。こうした貴重なご意見は、今後の授業改善に活かしてまいります。

自治体主催のイベントという形で、学校の枠を超えた幅広い層に金融教育を提供できたことは、当社にとっても大きな学びとなりました。今後も地域社会と連携しながら、次世代が健全な金融知識を身につけ、豊かな未来を築くための支援を続けてまいります。

【今後の取り組み】

当社グループでは今後も、講師派遣による出張授業や職場体験プログラムの実施、各種イベントへの参加を通じ、幅広い層における金融リテラシーの向上に資する金融経済教育活動を推進し、サステナブルな社会の実現に貢献してまいります。

トレイダーズ証券は「顧客第一主義」を掲げ、「個人投資家の皆様に、機関投資家に負けない投資環境を提供する」ことを経営方針に、金融面の課題を解決するソリューションを提供し貢献してまいりました。私たちはお客様からいただいたご意見やご要望を何よりも大切にし、お客様がご期待されている以上のサービスを生み出したいとの考えに基づき、個人投資家の方でも安心して投資ができる環境づくりを実践してまいりました。

これからもトレイダーズ証券はお客様から最も信頼される“FinTech”企業として、だれもが未来に投資できる社会を実現させるべく、個人投資家の金融リテラシーの向上に貢献しながら、お客様と社会が求める新たなサービスの提供にチャレンジし続けてまいります。

出張授業を始めとするサステナビリティの取り組みはこちら

URL：https://www.tradershd.com/presscat/sustainability/

■特定非営利活動法人 JUKE 概要

設立：2010年4月

理事長：古川 秀

URL：https://npo-juke.com/

「グローバル化や情報技術の進化により、急速に変化し多様化が進む現代。溢れかえる情報や選択肢を吟味しながら、目標や価値観をアップデートし、”キャリアを考え続けること” の必要性が高まっています。こうした潮流に対し、私たちJUKEは、企業や学校における人材育成・キャリア形成支援の課題を解決する多様なプログラムをご提供することで、誰しもがわくわくする未来を描き、人生を主体的に選択することが出来る世の中の実現に取り組みます。」

■トレイダーズ証券 概要

名 称：トレイダーズ証券株式会社

代表者：代表取締役 須山 剛

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー28階

URL：https://traderssec.com/

主たる業務：インターネットを介した店頭デリバティブ取引事業

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第123号

加入協会等：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 資産運用業協会

一般社団法人 日本暗号資産等取引業協会、日本投資者保護基金