『カードコネクト』にキュートな「サンリオキャラクターズ」デザインが登場！

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株式会社コナミアーケードゲームス



株式会社コナミアーケードゲームスは、アミューズメント施設向けカードプリントゲーム機『カードコネクト』にて、株式会社サンリオのキャラクターたちとコラボレーションしたデザインイベントを5月31日(日)まで開催していることをお知らせします。



『カードコネクト』は、両面印刷やホログラム印刷に対応しており、クオリティの高いカードを筐体内で印刷することが可能です。



イベント期間中、コンテンツ「サンリオキャラクターズ」内で、プリントしたい写真をアップロードしてオリジナルカードを作成できる「オリジナルプリント」とランダムでカードが払い出される「ガチャプリント」の2種類を選択できます。



「オリジナルプリント」では、「サンリオキャラクターズ」の「ハローキティ」、「マイメロディ」、「クロミ」、「シナモロール」、「ポムポムプリン」、「ポチャッコ」、「けろけろけろっぴ」、「チョコキャット」のキャラクターデザインが各1種類と、全キャラクターが集結した横型デザイン1種類の合計9種類のキャラクターフレームから選択することが可能で、お気に入りの写真をコラージュできます。



さらに、色付きのホログラムで彩られた「サンリオキャラクターズ」のカード全18種類の中からランダムに獲得できる「ガチャプリント」もお楽しみいただけます。



ぜひ、この機会に『カードコネクト』をお楽しみください。



▼『カードコネクト』公式サイト


https://p.eagate.573.jp/game/card_connect/2/top/index.html


▼『カードコネクト』公式X


https://x.com/connecton573


▼『カードコネクト』公式Instagram


https://www.instagram.com/card_connect_official/


▼『カードコネクト』公式TikTok


https://www.tiktok.com/@card_connect_official


▼コラボデザインイベント特設サイト


https://p.eagate.573.jp/game/card_connect/2/original/sanrio/index.html










『カードコネクト』について



アミューズメント施設にてプレー可能なカードプリントゲーム機です。


KONAMIの人気ゲームとつながり、ゲーム名刺の作成、プレー記録のカード化、さらにキャラクターの美麗カードの獲得や、オリジナルカードの作成など、カードを通じて新たな体験を提供します。


両面印刷、ホログラム印刷に対応しておりクオリティの高いカードをプリントすることが可能です。




タイトル：カードコネクト


メーカー：KONAMI


機種：カードプリントゲーム機


著作権表記：(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670626
(C)Konami Arcade Games


稼働日：稼働中


プレー人数：1人


稼働施設：全国アミューズメント施設


お問合せ先：お客様相談室


TEL: 0570-086-573 平日: 10:00～18:00 (休み: 土日祝日)


メール：以下サイトの「メールでのお問い合わせ」をご利用ください。


https://www.konami.com/games/inquiry/jp/