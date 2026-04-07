韓国発デイリーケアブランド「LACTOMEDI（ラクトメディ）」、日本市場での展開を本格化

株式会社JDRIVE

女性向けデイリーケアブランド「LACTOMEDI（ラクトメディ）」は、日本国内における展開を強化し、2026年4月に日本公式オンラインストアをオープンいたします。

LACTOMEDIは、日常のセルフケアを意識した製品ラインナップを展開しており、毎日の使用を想定した成分設計と、使い心地への配慮を重視している点が特徴です。継続して使用することを前提に、快適に取り入れやすい使用感を追求しています。

製品開発においては、原料選定や成分設計にこだわり、肌へのやさしさに配慮した設計を採用しています。また、乳酸菌由来成分（※スキンコンディショニング成分として）などを取り入れた独自のアプローチにより、日常のケアに取り入れやすい製品づくりを目指しています。さらに、各種品質試験を実施し、製品開発を行っています（※すべての方に刺激が起こらないわけではありません）。

近年、日本においてもセルフケアやパーソナルケアへの関心が高まる中、日常的に無理なく取り入れられる製品へのニーズが広がっています。LACTOMEDIは、こうした市場環境の中で、オンラインを中心にブランド認知の拡大を進めています。

■ 日本市場でのオンライン展開について

LACTOMEDIは、日本市場におけるマーケティング活動を段階的に進めており、ECプラットフォームを通じた販売を行ってきました。その結果、2026年第1四半期（2026年1月1日～3月19日）の売上は、前四半期（2025年10月1日～12月31日）と比較して約2.5倍（※自社調べ）となりました。

また、SNSや口コミを通じて使用感に関する声が共有されることで、継続的な購入も見られています。

■ 日本公式オンラインストアの開設について

2026年4月にオープンする日本公式オンラインストアでは、製品情報の発信および顧客とのコミュニケーション強化を図り、より安定した購入環境の提供を目指します。今後はオンラインでの取り組みを基盤としながら、日本国内における展開を段階的に進めていく予定です。