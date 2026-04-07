【西宮青年会議所】元「青汁王子」三崎優太氏が登壇！『次の時代をつくる自分になれ～正解を探している間に、人生は終わる～』―栄光・転落・再起を語る、魂の 90 分講演

公益社団法人日本青年会議所近畿地区協議会

一般社団法人西宮青年会議所（理事長：林 大輔、所在地：兵庫県西宮市櫨塚町2-20 西宮商工会館4階）は、2026年5月22日（金）、西宮市民会館（アミティ・ベイコムホール）にて、実業家・三崎優太氏（三崎未来ホールディングス株式会社 代表取締役社長）を講師に迎えた5月度公開例会『次の時代をつくる自分になれ ～正解を探している間に、人生は終わる～』を開催いたします。 本講演会は、現代の「正解が見えない時代」において、不安を抱えながらも一歩を踏み出したいと願う社会人、学生、若手経営者に向け、三崎氏の波乱万丈な実体験に基づく 「行動の仕組み」を伝えるものです。

●企画背景

現代は将来予測が困難で、過去の成功法則が通用しない時代です。しかし、多くの若者が「失敗しない正解」を探すあまり、行動を起こせずにいます。私たち西宮青年会議所は、地域や組織を変革するためには、きれいごとの成功譚ではなく、「挑戦・失敗・再起」の泥臭いプロセスこそが最も強い学びになると考えました。18歳で起業し年商131億円を達成した栄光、脱税容疑とバッシングによる転落、そして「青汁劇場」や新規事業による劇的なV字回復。天国と地獄を知る三崎氏だからこそ語れる「逆境を成果に変える力」を、西宮の地から発信します。

●講演の見どころ：三崎優太が語る「行動の更新」

本講演では、単なる過去の振り返りではなく、現在進行形で挑戦を続ける三崎氏の「思考の裏側」に迫ります。

1. 【試練と転換】地獄で見つけた「動ける状態」の作り方

全てを失った時、人はどう動くべきか。三崎氏はどん底を経験後、「正解を探す」ことをやめ、「何を信じて決めるか」という判断軸を持つことで、迷いや恐れを排除しました。批判すらも燃料に変え、SNSを駆使して再起を果たした心理的プロセスを公開します。

2. 【実践】才能か、努力かではない。「決断と責任の取り方」

三崎氏の行動の起点は、継続の設計や習慣化ではなく、「自分が引き受ける」と決める意思決定にありました。YouTubeや事業を通じて人を巻き込みながら現実を動かしてきたプロセスを成功も失敗も含めて明らかにします。前に進み続けるための思考と行動の本質に迫ります。

3. 【未来】既得権益への挑戦

不動産事業に加え、EVバイク事業や、新たに参入を表明した電力事業（でんき0株式会社）など、三崎氏は今もリスクを恐れず挑戦を続けています。「成功して終わりではない。行動を更新し続ける」リーダー像を提示し、参加者の背中を強く押します。

■お申込みフォームURL

https://nishinomiyajc2026.peatix.com/



■実施スケジュール

2026年5月22日(金曜日)19時30分～21時

（受付 18時30分～19時30分、懇親会 21時30分～23時）

■実施場所

西宮市民会館 アミティ・ベイコムホール（兵庫県西宮市六湛寺町10-11）

■本件に関するお問い合わせ先

一般社団法人西宮青年会議所 2026年度拡大支援室

〒662-0854 兵庫県西宮市櫨塚町2-20 西宮商工会館4階

E-mail：nishinomiya.jc.2026kakudaisien@gmail.com

担当：拡大支援室 室長 林孝洋、副室長 井上 信志

HP：https://nishinomiyajc.or.jp/

■⻘年会議所(近畿地区協議会）とは

私たち青年会議所は（略称「JC」） は、1949年（昭和24年）、戦争の傷跡が街にも人々の心にも深く残る中、「新日本の再建は⻘年の仕事である」という志を同じにする⻘年達によって築き上げられました。

以来、⻘年会議所は「明るい豊かな社会の実現」という理念を掲げ、様々な活動・運動を行ってきました。人種、国籍、性別、職業および宗教の別なく自由な個々の意志により入会したメンバーで構成されています。日本の⻘年会議所は活動の基本を「個人の修練」「社会への奉仕」「世界との友情」におき、会員相互の啓発と交流をはかり、公共心を養いながら、地域との協働により社会の発展に貢献するために活動し、社会的課題に積極的に取り組んでいます。⻘年会議所におけるさまざまな実践トレーニングを経験した活動分野は幅広く、40歳をむかえ卒業した卒業生も含め、地域のリーダーとして活躍するばかりではなく、政財界へも多くの人材を輩出しています。

公益社団法人日本⻘年会議所近畿地区協議会は近畿圏内2府4県を活動地域としており、各地青年会議所が円滑に運営できるよう連絡調整機関としての機能を持ちつつ、近畿圏内に様々な運動を展開している組織となります。

◆近畿地区協議会Instagram公式アカウント

https://www.instagram.com/kinkidc.jci/?hl=ja