春限定「No.20 Jasmine Nectar」登場。スミス・ティーメーカーが新作ラテやティーフライトを展開。

東洋べバレッジ株式会社

Smith Teamaker Tasting Room（渋谷店・横浜店）では、2026年4月21日（火）より、春の訪れを祝うシーズナルプログラム「Spring Floral - First Bloom」をスタートします。今シーズンの主役は、季節限定グリーンティー「No.20 Jasmine Nectar」。このブレンドを軸に、初のティーラテ、春の香りをめぐるティーフライト、そして新しいタップドリンクが揃います。「Spring Floral - First Bloom」は、花の香りややわらかな光に包まれる、春の始まりの空気感をティーで表現したプログラムです。春らしいティーのご提案と、その多彩な楽しみ方をご紹介いたします。今春、両店舗にて、新たな魅力や可能性を広げる特別な体験をご用意しております。

SEASONAL BLEND

No.20 JASMINE NECTAR

【4月21日（火）発売・期間限定】

まるで華やかな香り漂う春のブーケのような一杯。

繊細なグリーンティーをベースに、ジャスミンの凛とした芳香と銀木犀のやわらかな余韻。みずみずしいネクタリンの果実味とカルダモンのほのかなスパイス感が重なり合い、ひと口含むたびに花の透明感と果実の明るさが響き合います。特別な日のためではない。けれど、飲むたびに今日が少し豊かになる。春の日々に、そっと寄り添う一杯です。

サシェ15包入りカートンでのご提供のほか、店内でのストレートティー（HOT / ICED）としてもお楽しみいただけます。

製品名：No.20 Jasmine Nectar

価格：カートン [サシェ15包] 3,780円（税込）※オンラインストアでもお求めいただけます

店内 / ストレートティー（HOT / ICED）850円（税込）

SEASONAL CAFE MENU

JASMINE NECTAR LATTE (店舗限定)

【4月21日（火）発売・期間限定】

グリーンティーで仕立てた、春のラテ。

季節限定グリーンティー「No.20 Jasmine Nectar」を使用したティーラテ。ミルクのまろやかさが花の香りを包み込み、ネクタリンの明るい印象がふわりと立ち上ります。華やかさと奥行きが共存する、春ならではの一杯です。

【商品の魅力】

この時期限定の「No.20 Jasmine Nectar」を、今シーズン初めてティーラテとしてご提供します。Smith Teamaker のティーラテは、コーヒーの抽出に用いるエスプレッソマシンで茶葉を凝縮したエスプレッソを軸につくります。高濃度で引き出された旨みと香りは、ミルクと合わさったとき、混ざり合うのではなく、互いを引き立て合います。グラスの中に立ち上がるのは、ジャスミンの澄んだ香りと、ネクタリンの明るい果実感。ミルクのまろやかさの奥に、花とスパイスの余韻がやわらかく続きます。

製品名：Jasmine Nectar Latte (HOT / ICED)

価格：910円（税込）

SEASONAL CAFE MENU

SEASONAL TEA FLIGHT (店舗限定)

【4月21日（火）発売・期間限定】

３種のティーで、香りをめぐる、春の発見。

温かみと花の香りをテーマに選んだ、春らしいティーのセレクション。季節限定グリーンティー「No.20 Jasmine Nectar」を含む3種のティーを順に飲み比べるセット。それぞれの個性を比べることで、香りや味わいの広がりをより深く体験いただけます。新たなお気に入りとの出会いもお楽しみください。

【商品の魅力】

温かみと花の香りをテーマに、春らしいブレンドを3種セレクトしました。「Jasmine Nectar」「Kissmet」「Black Lavender」の順に、明るくフルーティな入口から、クリーミーな温かみへ、そして華やかな深みへと続きます。一杯ずつ飲み進めるごとに、春の景色が少しずつ変わっていく。3つのカップの中に、季節の移ろいを閉じ込めました。

製品名：Seasonal Tea Flight

価格：2,200円（税込）

SEASONAL CAFE MENU

TASTING PLATE (店舗限定)

【3月31日（火）発売・期間限定】

少しずつ味わう、カフェメニューのおつまみプレート

ティーの余韻を、食とともに。Tea Flightをご注文のお客様限定でお楽しみいただける、小さなテイスティングプレート。店舗自慢のチーズケーキやアボカドトーストを、ティーと同じ感覚で少しずつ味わえるよう仕立てました。

【商品の魅力】

チーズケーキ、アボカドトースト、ハモンセラーノ、アンドザフリットを一皿に。店舗で提供しているメニューをティーと同じ感覚で少しずつ味わいながら、3種のティーとの相性をお楽しみいただけます。フライトとテイスティングプレートを合わせれば、スミス・ティーメーカー流のミニアフタヌーンティーのできあがり。少しずつ、いろいろと。そんな贅沢な春の午後を。

製品名：Tasting Plate

価格：880円（税込）

※ Tea Flight ご注文のお客様限定

※ Tasting Plate 単体でのご注文はできません

SEASONAL BEVERAGE

シーズナルブレンドプログラムに加え、両店舗では春に向けた季節限定ドリンクもラインナップに加わります。

GINGER RISING LEMONADE (店舗限定)

【4月21日（火）発売・期間限定】

レモンの酸味に、華やかなジンジャー。炭酸で仕上げたレモネード。

ビアサーバーから注ぐ「TEAS ON TAP」シリーズに、春限定のレモネードが登場。ジンジャーの力強い高揚感に、レモンマートルとラベンダーの爽やかな柑橘と花の香りが重なり、深みのある味わいに仕上げました。スミス・ティーメーカーならではの、春のレモネードです。

【商品の魅力】

「TEAS ON TAP」は、クラフトビールのサーバーを使用し、炭酸ガス（CO2）または窒素（N2）を注入することで茶葉の香りを際立たせる、スミス・ティーメーカー独自のティー提供方法です。冷たい状態でもアロマをしっかりと感じられ、なめらかな新しい口当たりが生まれます。

今春はカフェインフリーのハーブティー「No.79 Ginger Rising」を使ったレモネードが登場。ジンジャーの力強いベースに、レモンマートルの柑橘感とラベンダーの花の香りが重なり、奥行きのある春のレモネードに仕上げました。

製品名：Ginger Rising Lemonade

価格：910円（税込）

「Spring Floral - First Bloom」について ブランドマネージャーより

「Smith Teamaker のテイスティングルームは、五感でティーを深く体験していただくために生まれた場所です。皆さまにとって馴染み深い「紅茶」や「お茶」に、スミスならではの感性とひねりを加えることで、これまでにない驚きと豊かさをお届けすることが、私たちの誇りです。

今年は、スミス・ティーメーカーにとって新しい挑戦と発見に満ちた一年になります。ティーラテ、タップドリンク、ティーフライトと、ティーの楽しみ方をさまざまな角度からご提案しながら、ティーという飲み物の持つ無限の可能性を、より多くの方に感じていただきたいと思っています。春のシーズンは、その最初の章です。

ミルクと一緒に、スイーツと一緒に、あるいはそのままで。ティーは、出会い方次第でいくらでも広がっていく飲み物だと信じています。類まれなるティー体験を、この春ぜひテイスティングルームでお楽しみください。」

― Smith Teamaker Japan ブランドマネージャー 近藤將太

提供情報

・ Smith Teamaker Shibuya Tasting Room（Shop & Cafe）/ 渋谷店

・ Smith Teamaker Yokohama（Shop & Cafe）/ 横浜店

・ 公式オンラインストア（smithtea.jp）

・ 期間：2026年4月21日（火）～ 5月25日（月）※在庫なくなり次第販売終了

SMITH TEAMAKER TASTING ROOM (SHOP & CAFE)

各店舗では、専門スタッフとの対話を通じて、香りや味わいを深く知りながら、ご自身にぴったりのティーと出会っていただけます。日常の延長に、少し特別な一杯を。皆さまのひとときに寄り添うティーをご用意して、スタッフ一同、心よりお待ちしております。

ぜひ、お近くの TASTING ROOM へお立ち寄りください。

店舗情報：

１. SHIBUYA

SMITH TEAMAKER SHIBUYA TASTING ROOM（SHOP & CAFE）

東京都渋谷区渋谷2-12-2 渋谷スクランブルスクエア4F

営業時間：10:00 - 21:00 席数：35席

２. YOKOHAMA

SMITH TEAMAKER YOKOHAMA（SHOP & CAFE）

神奈川県横浜市西区南幸1-1-1 ニュウマン横浜2F

営業時間：平日 11:00 - 20:00、土日祝日 10:00 - 20:00 席数：10席

SMITH TEAMAKER とは

＜SMITH TEAMAKER / スミス・ティーメーカー＞は、生涯をかけてアメリカのティー文化の再興に尽力したスティーブン・スミスが創業した、ポートランド発のスペシャルティ・ティーカンパニーです。世界各地の厳選した茶葉や原料を直接調達し、卓越したブレンド技法によってバランスと奥行きのある味わいを実現しています。紅茶・緑茶・ハーブティーのカテゴリーを横断しながら、ティーの可能性を常に広げ続けています。

問い合わせ先：東洋ベバレッジ株式会社 大阪府羽曳野市古市1539

press@toyobeverage.com（広報担当：巌真）

企業サイト：https://toyobeverage.com ブランドサイト：https://smithtea.jp

Instagram：https://www.instagram.com/smithtea_japan/