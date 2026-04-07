新進気鋭クリエイター集団「mcpc」、新作ダンスビデオ「Flamingo」公開！5月に初の主催イベント「CONSENT」開催決定

株式会社ODORIBA

SEKAI NO OWARI「最高到達点」や数々のCM振付も手掛ける「mico」率いるクリエイティブ・コレクティブ「mcpc」が、ダンスビデオ作品「Flamingo」公開。さらに5月に初の主催イベント「CONSENT」の開催が決定した。

「mcpc」は、ダンサー・振付師・映像ディレクターとマルチな活躍をみせるmico（ODORIBA）をリーダーに、人気アーティストのミュージックビデオやライブなどで活躍する新進気鋭のダンサーや映像クリエイター、デザイナーなど、様々なジャンルのクリエイター27名が集結したクリエイティブ集団である。

本作では、micoが、Producer / Dance Director / Creative Directorを担当し、Director / DoPには、これまでも数々の映像作品を共に手がけてきた映像監督・Tatsukiが参加している。長年タッグを組んできた両者によって、mcpcとして初めての全メンバーが参加する映像作品が完成した。

「Flamingo」mcpc Dance Video(https://youtu.be/jPeZO-IS12U?si=4VDXZdO8hPLw6SJi)はこちら

本作では振付と映像構成の緻密な連動にフォーカスし、映像ならではの視点コントロールを活かして振付の見せ方までも設計している。カメラのアングルやタイミングに合わせて、手の位置や身体の向き、人の立ち位置まで細かく構成し、映像と一体化した表現を追求することで作品の完成度を高めている。また本作は、mcpcに所属するダンサーたちによって構成され、コレオグラフとストリート双方の感覚が自然に交差する内容となっている。それぞれの個性とスキルが際立つ構成も、大きな見どころのひとつだ。さらに、スタイリング・ヘアメイク・サウンドメイク・タイトルデザインの多くをメンバー自身が手がけている点も特徴的だ。

全員がダンサーでありながら、それぞれの領域を持つクリエイターでもあるmcpc。その多層的な視点が交差することで、単一のディレクションでは生まれない、一体感のある表現が立ち上がっている。

本作は、単なるダンスビデオにとどまらず、mcpcを中心としたコミュニティの現在地と、そこから広がるカルチャーの可能性を提示する作品だ。

洗練された空気と現代的な感覚をもつmcpcのリーダー・mico。

そのディレクションのもと、本作を起点に広がっていくmcpcの動きにも、ぜひ注目してほしい。

■主催イベント「CONSENT」について

本作「Flamingo」で提示されたmcpcのカルチャー的アプローチをリアルな場へと拡張する形で、初の主催イベントの開催が決定した。2026年5月15日（金）深夜、東京・中目黒solfaにて、mcpc presentsによるカルチャーイベントが開催される。

本イベントは、mcpcのアーティストフォトやタイトルデザインなどを手がけるクリエイティブプロジェクトDaily Sense.とのタッグにより実現。ダンサーをメインターゲットに据えながらも、音楽・ファッション・フードといった多様なカルチャーを横断し、東京のユースカルチャーの一端を担う新たな場の創出を目指す。

イベントのコンセプトは「CONSENT」。

プラグを差し込む“受け口”としてのコンセントになぞらえ、「人やアイデアが集まり、接続される場所」「界隈を越えたクリエイターが交差するカジュアルな空間」を体現する。

アーティストライブには、ダンスシーンとの親和性も高いVivaOlaが出演。

その楽曲は、コレオグラフ／ストリート双方の現場において多くのダンサーから支持を集めており、しなやかなグルーヴと繊細な質感がダンスと自然に結びつく点に大きな魅力を持つ。

ダンスショーケースには、プロダンスリーグで活躍するプレイヤーをはじめ、メディアシーンでも存在感を放つダンサーなど、ジャンルやフィールドを横断した5組のユニットが集結する。

さらにオープニングでは、mico・Lea・Rua(mcpc)による、Daily Sense.のアイテムを取り入れたファッション×ダンスショーを展開する予定だ。

映像作品「Flamingo」で体現された思想や空気感を、より立体的に提示する本イベント。

mcpcにとっての新たなスタートであると同時に、シーンに対するひとつの提案とも言える一夜となるだろう。

◼️イベント概要

タイトル：CONSENT

日程：2026年5月15日（金）深夜

時間：OPEN 0:00 / CLOSE 5:00

会場：中目黒solfa

主催：mcpc / Daily Sense.

料金：ADV \3,300（+1D） / DOOR \3,800（+1D）

前売りチケットフォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl50eQXVjg9WNOAqBEYD-5obSNyclMwfhFA8P-epNRDyix1g/viewform?usp=publish-editor)

出演：

LIVE：VivaOla

DANCE SHOWCASE：SEIYA & JUMPEI / Mitsuhiro × Sarina Yoshida / KENSEI + Jillie Jay / SOMA + Mori Minami / Hachi + RYUTAtheKID

OPENING "Daily Sense. DRESS CODE SHOW"：mico+Lea+Rua form mcpc

DJ：KANGTA / ＄hun Luigi / yutyforce / LEAD-OFF MAN / airi / Moemu

FOOD：緩緩浪漫

内容：LIVE / DANCE SHOWCASE / DJ / FOOD

mcpc Official Website：https://mcpcofficial.com

YouTube：https://www.youtube.com/@mcpc__official

Instagram：https://www.instagram.com/mcpc__official/

TikTok：https://www.tiktok.com/@mcpcofficial?lang=en