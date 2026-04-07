4/11（土）「パレスチナ・フェスタ2026~子どもたちの平和のために」ステージプログラム・出店者決定！

特定非営利活動法人パレスチナ子どものキャンペーン

パレスチナの伝統文化のひとつパレスチナ刺繍帯のファッションショー、多彩なゲストがさまざまなテーマでお話しいただくトークショー、アラブ音楽のミニコンダート、民族舞踊ダブケなど、多彩なステージプログラムをご用意しています。どうぞお見逃しなく。



【ステージプログラム】＊予告なしに変更がある場合がございます。ご了承ください

13:00 パレスチナ刺繍帯ファッションショー @palestinian_embroidery_obi

山本真紀さん（パレスチナ刺繍帯プロジェクト主宰）



14:10 「パレスチナはどんなところ」 鈴木啓之さん(東京大学特任准教授）



14:40 「食を通して、中東の生活や文化を知ろう」

１.比呂啓さん（映像プロデューサー）

２.高野秀行さん（ノンフィクション作家） @takano.hideyuki

酒井啓子さん(千葉大学教授）



16:00 「パレスチナの現状と人道支援活動」

聞き手：荻上チキさん（評論家、ラジオパーソナリティー） @ogichik

手島正之（パレスチナ子どものキャンペーン）



16:30 「映画からみた中東の戦争と平和」

荻上チキさん、酒井啓子さん、鈴木啓之さん



17:25 アラブ音楽ミニコンサート「ラビィサリ」

ウード：常味裕司さん @tsunemi_yuji

レク：和田啓さん

ボーカル：松本泰子さん @taiko_usagi



18:10 ダプケ（パレスチナの民族ダンス）

ダプケジャパン @team_dabkeh_japan

また、中東やパレスチナのオリーブオイル、石鹸、刺繍製品などのマーケットコーナーやパレスチナを代表する料理を提供するモラードさんやトルココーヒー専門店のザ・モスク・コーヒーさんも出店されます。当団体からは、ガザ応援グッズや書籍などを販売予定です。どうぞお楽しみに！

キッチンカー紹介

Murado（モラード） @murado_olive_oil 私達、Muradoは食をとおしてアラブの珍しいと素敵を提供していますファラーフェルやシャワルマなど限定数でご用意。どうぞお早めに！THE MOSQUE COFFEE @mosquecoffee トルココーヒーをご提供します。トルコや周辺国で広く飲まれるトルココーヒーを砂の熱で煮出しご提供します。

ご出店者紹介

１ガラタバザール @galatabazaarトルコ・エジプトなどから手織りのラグやランプなど輸入しています。２パレスチナ刺繍帯プロジェクト@palestinian_embroidery_obiパレスチナの難民キャンプや農村に住む女性らとパレスチナの伝統刺繍の帯を作っています。パレスチナフェスタではファッションショーと刺繍ワークショップの開催、刺繍キットなどを販売します。

３パレスチナアマル @amalfalestini_jpガザのデザイナーROZANによるデザインTシャツを販売します。売上の一部をガザに寄付いたします。４日本イスラーム文化センター／マスジド大塚@japanislamictrust @arabictouch2022アラブから直輸入した香油やアルガンオイル、アレッポ石鹸をはじめ、在日アラブ人の手によるアクセサリーなど、本場の魅力を感じていただける商品を取り揃えているアラビック・タッチの商品をご紹介します

５パレスチナ・オリーブ @palestine_olive1998年からパレスチナ地域（48年被占領地とヨルダン川西岸地区）のオリーブオイル、オリーブ石けん、刺繍製品をフェアトレードで輸入、ほぼ毎年生産者を訪問しています。2026年1-2月の訪問で購入したFOVEROの缶バッジやヘブロンのバッグ等も販売します。



＊写真はイメージ



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#グローバルリングシアター