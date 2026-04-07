【ブランナールみささ】2026年4月からの新しい宿泊プラン第2弾──1泊2食付きの特別価格「11550円（イイココプライス）」で、心身を整える癒しの宿泊プランをご用意！

株式会社ジーライオン

GLION GROUP（ジーライオングループ／所在地：兵庫県神戸市、代表取締役：菊地秀武）が展開する「ブランナールみささ」（所在地：鳥取県東伯郡三朝町）は、4月1日から始まる2026年度の新たな宿泊プラン第2弾として、1泊2食付き11550円（税込）の癒しの宿泊プラン「イイココ日替り和定食プラン」をご用意。

ご夕食には、素材の味を大切にしたシンプルな「和定食」を、A・B・Cと３つの献立の日替りでご用意。体に優しいお料理と日本が誇る三朝の名湯「ラドン温泉」が、お仕事や旅の疲れをじんわりと癒やします。

▶【平日限定】イイココ日替り和定食プラン【連泊歓迎】

イイココ日替り和定食プランご夕食イメージ ー メイン料理は豚と旬野菜の蒸籠蒸し ー

イイココ宿泊プランのご予約はこちら :https://www.hpdsp.net/blancart/hw/hwp3100/hww3101.do?yadNo=362404&planCd=L3604027

【料 金】1泊2食付き：11550円～ （消費税込・入湯税150円別途）

【提供期間】2026年4月～7月17日（金） ※平日限定

ご夕食イメージ ー メイン料理は鮮魚の煮付け ーご夕食イメージ ー 旬魚のお刺身四種盛り ー

「良い場所（イイココ）」で見つける、自分だけの贅沢な時間。

この機会にぜひ、羽を伸ばしにいらっしゃいませんか？



【ひとり旅応援】ご予約はおひとり様より承ります♪

【期間限定の週末SALE５DAYS】今なら、4～5月土曜日の宿泊料金が平日と同じ！

4～5月中の土曜日、全5日程の宿泊料金を、平日料金にてご用意させていただきます。

通常、土曜日・休前日の宿泊料金はおひとり様につき平日料金プラス3,300円とさせていただいておりますので、分かりやすく言い換えると、おひとり様につき3,300円お安くなることになります。

◆週末SALE5DAYS

【対象日】

・4月：11日、18日、25日 … 合計3日間

・5月：9日、16日 … 合計2日間

※週末SALE５DAYSは、予告なく終了する場合がございます。

ご宿泊を検討中のお客様はお急ぎください。

平日限定の「イイココ日替り和定食プラン」も、週末SALE5DAYS対象日であれば、イイココプライスの11550円でOKです♪

この機会をどうかお見逃しなく！！

夕食お品書き（メインは日替り）

・小 鉢：日替り

・メイン：

A：豚と旬野菜の蒸籠蒸し

B：鮮魚の煮付け

C：旬魚のお刺身四種盛り

・温 物：茶碗蒸し

・留め椀：日替り

・香の物：3点盛り

・食 事：三朝米きぬむすめ

・果 物：一種盛り

寿と喜が舞い込む【寿喜家来】特製すきやき鍋プランお品書

▶体にやさしい健康和朝食

イイココ宿泊プランのご予約はこちら :https://www.hpdsp.net/blancart/hw/hwp3100/hww3101.do?yadNo=362404&planCd=L3604027

朝食には、健康にこだわった地産地消のバランスメニューを、夕食と同じくA～Cの日替りでご用意。

朝の活力を考えた栄養バランスと、総摂取カロリー800kcal以下の健康メニューをご用意いたします。

近隣の地域で育まれた旬の食材で、自然本来の美味しさを味わっていただける、健康に配慮した「ヘルシー」な和朝食です。

▶三朝温泉とは

温かいお味噌汁が心と身体を優しいご朝食(一例)お味噌汁は、小鍋と固形燃料で温めてお召し上がり下さい。

開湯八百五十年以上！

白狼伝説が残る体を清める古湯浸かってよし、飲んでよし、吸ってよし♪

世界屈指の放射能泉であり、心と身体を癒してくれる三朝（みささ）の湯は、高濃度のラドン含有量を誇り、三たび朝を迎えると元気になるとされています。

どこか懐かしい昔ながらの湯治場の雰囲気が漂う湯の町の風情に心もなごみます。

三徳川の両岸に旅館が立ち並ぶ三朝温泉街三朝温泉本通り

三朝温泉の由来

今から八百五十年以上も昔の平安時代。源義朝の家来である大久保左馬之祐という侍が年老いた白い狼に出会い、一度は弓で射ようとしますが思いとどまり見逃してあげることに。その夜、左馬之祐の夢に妙見大菩薩が現れて、白い狼を助けたお礼に温泉の場所を教えてくれたのです。以後、救いのお湯として、村人たちの病を治したと伝わります。

大久保左馬之祐と白い狼

三朝温泉の泉質と効能

【泉 質】含放射能/ナトリウム・塩化物泉 含放射能/単純泉

【効 能】気管支炎、肺気腫、慢性気管支炎、関節リュウマチ、変形性関節症、肩凝り、腰痛、神経痛、高血圧、糖尿病、痛風、慢性消化器病、肝臓疾患、胆道疾患、冷え性、婦人病、アトピー性皮膚炎、美肌効果、疲労回復、ストレス解消

▶施設紹介 健康づくりの宿 ブランナールみささ

三朝温泉名物「河原風呂」

ブランナールみささは、自家源泉を使用した大浴場や露天風呂に加え、ラドン効果を取り入れる独自の「ラドン熱気浴」をご用意しております。

また、旬の食材を活かした料理とともに、三朝の大自然を満喫いただけるのも魅力です。心と身体を癒す滞在を通じて、皆さまの健康づくりをサポートいたします。

ブランナールみささ外観ブランナールみささ

■住所：

〒682-0123

鳥取県東伯郡三朝町三朝388-1

■TEL：0858- 43-2211

■FAX：0858-43-1919

■WEB：https://www.blancart.jp

■交通：中国自動車道院庄ICよりお車で約60分

【天然ラドン温泉】

三朝温泉はラドン含有量で世界屈指の高単純放射能泉として有名で、「奇跡の水」として各種メディアでも取りあげられています。

ブランナールみささでは、当館の庭「キュリー広場」より湧き出る源泉を大浴場(https://www.blancart.jp/hot_spring)に配湯。源泉の温もりと泉質を心ゆくまで楽しみ、贅沢な時間をお過ごし下さい。

大浴場

【ラドン熱気浴】

ブランナールみささでは、ラドンを豊富に含む三朝温泉の効能を最も効果的に身体に取り入れる為の専用設備として「ラドン熱気浴」(https://www.blancart.jp/spa)をご用意しております。

三朝温泉には数多くの旅館がありますが、「ラドン熱気浴」があるのは当館だけ。

健康を願うたくさんのお客様より、大変ご好評いただいております。

ラドン熱気浴

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて33ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s BuildinG

ジーライオングループHP :https://glion.co.jp/