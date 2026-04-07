Kaguya、「エンタメIP専用・世界観管理エージェント」β版を提供開始。コンテンツ・グッズの継続的な供給と収益化を実現

株式会社Kaguya

株式会社Kaguya（本社：東京都渋谷区、代表取締役：三川裕一郎、以下Kaguya）は、エンタメIP専用の世界観管理エージェントサービスの第一弾として、自社独自キャラクター「Yoshiko」を題材としたβ版サービスを、2026年4月7日（火）より提供開始いたします。

体験はこちら：https://bamboo.kaguya.ai/

■ サービス開発の背景と目的

Kaguyaは、日本のエンタメ産業がさらに世界で飛躍するために、「日本の宝であるIPを、資産として未来に残す仕組み」の社会実装を目指しています。

IPの継続的な発展には、公式からの供給だけでなく、ファンの皆様の熱量によるコンテンツの発信が不可欠です。本サービスは、これまで公式による監修が難しく、放任または黙認するしかなかったUGC（ユーザー生成コンテンツ）を、公式ガイドラインの範囲内で制作・発信可能にする「ファンの力を公式の資産にするツール」です。

■ サービスの仕組みと特徴

Kaguyaは、ファンがIPの世界観を守りながら安心して制作を行える環境を提供するとともに、公式側がそれを自動で監修・管理できるシステムを構築しました。

広く一般に公開されている汎用的な生成・判定システムは、幅広い用途に対応できる反面、特定のキャラクター固有の微細なルールを正確に把握することは困難です。

Kaguyaのシステムでは、作品ごとの素材集や「キャラクターのプロポーション（比率）」や「指定のブランドカラー」、「特有の性格や語尾」などを網羅した詳細なスタイルガイドを事前にシステムへ深く組み込み、専用のチューニングを施しています 。

これにより、汎用システムには不可能な、「IPの世界観に完全に寄り添った専用エージェント」として機能します。

ユーザーが制作したコンテンツに対しては、システムが自律的に監修を行います。画像やテキストなど複数の要素を組み合わせた独自のマルチモーダルRAG技術で、世界観やキャラ仕様の逸脱を精緻に検出します。

さらに、IPホルダー様との実証実験を通じて監修の安全性を評価する独自のベンチマークを作成し、定期的にシステムモデルをアップデートすることで、実務に耐えうる極めて高い判定精度を維持しています。

これにより、良質なコンテンツの供給量を最大化させながら、公式側への適切な収益還元を実現してまいります。

■ 第一弾：独自キャラクター「Yoshiko」β版について

ユーザーは、キャラクター「Yoshiko」と楽しくチャット形式で会話をしながら、公式素材を活用したコンテンツ制作や監修の確認をスムーズに行うことができます。制作したコンテンツはSNSでのシェアが可能なほか、デジタルコンテンツやグッズの購入などもお楽しみいただけることを予定しています。

■ 導入にご興味のあるIPホルダー様へ

Kaguyaでは、本世界観管理エージェントの仕組みにご賛同いただき、サービス実証にご協力いただけるエンタメIPをお持ちの企業・クリエイターの皆様を広く募集しております。詳細はお気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先：https://kaguya.ai/contact

■ 株式会社Kaguyaについて

クリエイターが魂を込めて創り出した作品の世界が、正しく守られ、尊重されながら世界へと広がっていくこと。そして、その価値が正当に評価され、権利元へときちんと還元され続けることを目指し、IP制作・監修エージェント事業、およびIPを活用した体験施設の企画・運営事業を展開しています。

【会社概要】

社名：株式会社Kaguya

所在地：東京都渋谷区渋谷2丁目19-15 宮益坂ビルディング609

代表者：代表取締役 三川裕一郎

設立：2024年11月5日

URL：https://kaguya.ai

連絡先：info@kaguya.ai