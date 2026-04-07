MR流体（MRF）成長率3.4%！2026～2032年予測、自動車・医療・スマートインフラが市場拡大を牽引
MR 流体（MRF）は流動性を制御可能な新規流体であり、スマートマテリアルの中でも研究が活発な分野の一つである。外部磁場がない場合、低粘度のニュートン流体特性を示す。外部磁場を加えると、高粘度・低流動性のビンガム流体（Bingham 流体）となる。液体の粘度は磁束と対応関係を有する。この特性変換はエネルギー消費が低く、制御が容易で、応答速度が速い（ミリ秒級）という特徴を持つ。
MR 流体（MRF）は基油、磁性粒子及び安定剤から構成される。減衰器ピストン上のコイルが通電されず磁場が発生していない場合、磁性粒子は基油中に自由に分散し、MR 流体（MRF）が減衰孔を通過する際には通常のニュートン流体特性を呈し、粘性減衰力のみを発生させる。ピストンコイルが通電されて磁場が発生すると、MR 流体（MRF）中の磁性粒子は基油中で磁力線方向に整然と配列し、液体の流動を阻害する。磁気飽和領域内において、剪断応力は磁場強度及び剪断速度の増加に伴って増大し、典型的な H-B 流体特性を示す。この際、MR 流体（MRF）が減衰孔を通過することで発生する減衰力は、粘性減衰力とクーロン減衰力を含む。
MR 流体（MRF）減衰器に基づく半能動サスペンションは、減衰器ピストン上のコイル電流の大きさを制御することで磁場強度を変化させ、それによりクーロン減衰力の大きさを調整し、減衰力可変の機能を実現する。
技術成長の特徴：高速応答・高制御性・適応性
MR流体の最大の強みはその「応答の速さ」と「制御の自由度」にある。磁場をかけるとミリ秒単位で粘度が変わり、磁場を除くと元の流動状態に戻る。この可逆性と高速応答は、従来の油圧ダンパーやばね式サスペンションでは不可能だった「走行状態や負荷変動に応じたリアルタイムな制御」を可能にする。また、磁性粒子の濃度、キャリア流体の粘度、添加剤などを調整することで、温度特性、耐久性、応答速度などを用途に応じて最適化できる。これにより、自動車・ロボット・建築・医療といった多様な分野で適用される「万能スマート素材」として、技術的なポテンシャルが年々拡大している。
市場規模の現状と成長予測：着実に拡大するグローバル市場
LP Informationの最新レポート「世界MR流体（MRF）市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/589475/mr-fluid--mrf）によると、2026年から2032年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.4%と見込まれており、2032年までにグローバル市場規模は0.34億米ドルに達すると予測されている。これは現在の普及率から見れば成長余地が大きく、特に自動車の電動化・スマート化、産業機械の自動化、医療・ロボティクス分野での新用途開拓が進むことで、今後も安定的な市場拡大が期待される。
図. MR流体（MRF）世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346242/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346242/images/bodyimage2】
図. 世界のMR流体（MRF）市場におけるトップ9企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要プレイヤー：市場の8割超を握るトップ企業
グローバルにおける主要なMR流体製造業者には、Lord Corporation（Parker傘下）、QED Technologies International、Hunan Bohai New Materials Co., Ltd. などが含まれる。我が社による分析では、2024年時点で世界のトップ3企業は売上ベースで約 88.0%の市場シェアを占めており、極めて集中した寡占構造であることが確認されている。この集中により、開発力・品質管理力・安定供給力に優れた少数のグローバルリーダーが市場を牽引している。
MR 流体（MRF）は基油、磁性粒子及び安定剤から構成される。減衰器ピストン上のコイルが通電されず磁場が発生していない場合、磁性粒子は基油中に自由に分散し、MR 流体（MRF）が減衰孔を通過する際には通常のニュートン流体特性を呈し、粘性減衰力のみを発生させる。ピストンコイルが通電されて磁場が発生すると、MR 流体（MRF）中の磁性粒子は基油中で磁力線方向に整然と配列し、液体の流動を阻害する。磁気飽和領域内において、剪断応力は磁場強度及び剪断速度の増加に伴って増大し、典型的な H-B 流体特性を示す。この際、MR 流体（MRF）が減衰孔を通過することで発生する減衰力は、粘性減衰力とクーロン減衰力を含む。
MR 流体（MRF）減衰器に基づく半能動サスペンションは、減衰器ピストン上のコイル電流の大きさを制御することで磁場強度を変化させ、それによりクーロン減衰力の大きさを調整し、減衰力可変の機能を実現する。
技術成長の特徴：高速応答・高制御性・適応性
MR流体の最大の強みはその「応答の速さ」と「制御の自由度」にある。磁場をかけるとミリ秒単位で粘度が変わり、磁場を除くと元の流動状態に戻る。この可逆性と高速応答は、従来の油圧ダンパーやばね式サスペンションでは不可能だった「走行状態や負荷変動に応じたリアルタイムな制御」を可能にする。また、磁性粒子の濃度、キャリア流体の粘度、添加剤などを調整することで、温度特性、耐久性、応答速度などを用途に応じて最適化できる。これにより、自動車・ロボット・建築・医療といった多様な分野で適用される「万能スマート素材」として、技術的なポテンシャルが年々拡大している。
市場規模の現状と成長予測：着実に拡大するグローバル市場
LP Informationの最新レポート「世界MR流体（MRF）市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/589475/mr-fluid--mrf）によると、2026年から2032年の予測期間中の年平均成長率（CAGR）は3.4%と見込まれており、2032年までにグローバル市場規模は0.34億米ドルに達すると予測されている。これは現在の普及率から見れば成長余地が大きく、特に自動車の電動化・スマート化、産業機械の自動化、医療・ロボティクス分野での新用途開拓が進むことで、今後も安定的な市場拡大が期待される。
図. MR流体（MRF）世界総市場規模
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図. 世界のMR流体（MRF）市場におけるトップ9企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
主要プレイヤー：市場の8割超を握るトップ企業
グローバルにおける主要なMR流体製造業者には、Lord Corporation（Parker傘下）、QED Technologies International、Hunan Bohai New Materials Co., Ltd. などが含まれる。我が社による分析では、2024年時点で世界のトップ3企業は売上ベースで約 88.0%の市場シェアを占めており、極めて集中した寡占構造であることが確認されている。この集中により、開発力・品質管理力・安定供給力に優れた少数のグローバルリーダーが市場を牽引している。