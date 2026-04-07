株式会社環境管理センター、市販飲料中の超短鎖PFASトリフルオロ酢酸（TFA）に関する研究結果を日本水環境学会で発表
環境管理センター（本社：東京都八王子市 代表取締役社長：水落憲吾、以下当社）は、2026年3月9日～11日に開催された第60回日本水環境学会年会において、市販飲料中に含まれる超短鎖PFASの一種であるトリフルオロ酢酸（TFA）の濃度分析結果についてポスター発表を行いました。本研究は、国内で市販されている飲料中のTFA濃度を調査し、その実態を明らかにすることを目的としています。
研究の背景と概要
TFAは、高い移動性と残留性を持つ超短鎖PFASとして知られ、近年、環境中での濃度上昇や人々の曝露実態が注目されています。しかし、国内では飲料水や市販飲料中のTFA濃度に関する情報が不足しているのが現状です。
本研究では、国内で市販されている飲料（ミネラルウォーター、緑茶、果汁飲料など）30種類を対象にTFA濃度を測定しました。その結果、ほぼすべての試料からTFAが検出され、飲料の種類によって濃度に大きな差があることが確認されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346270/images/bodyimage1】
発表詳細
● 学会名：第60回日本水環境学会年会
https://jswe.smartcore.jp/M022/forum/nenkai60
● 開催期間：2026年3月9日～3月11日
● 発表形式：ポスター発表
● 題目：「市販飲料中の超短鎖PFAS、トリフルオロ酢酸の濃度実態調査」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346270/images/bodyimage2】
今後の展開
当社では、化学物質の分析技術をさらに高度化し、環境負荷の低減や安全性評価への貢献を続けてまいります。本研究で得られた知見を基に、市販飲料だけでなく、さまざまな環境媒体への適用を目指します。また、より包括的なPFAS評価手法の開発と対策手法の確立に向けて取り組んでいきます。
【会社情報】
● 社名：株式会社 環境管理センター（ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER CO., LTD.）
● 本社所在地：〒193-0832 東京都八王子市散田町3丁目7番23号
● 代表者：代表取締役社長 水落 憲吾
● 上場区分：東証スタンダード市場（証券コード：4657）
● 設立：1971年（昭和46年）7月23日
● 事業内容：水質・大気・土壌・環境調査、分析、コンサルティング、臭気の受託試験・研究、栽培（圃場）試験、線虫（センチュウ）関連試験ほか
● 公式サイト：https://www.kankyo-kanri.co.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346270/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社環境管理センター
研究の背景と概要
TFAは、高い移動性と残留性を持つ超短鎖PFASとして知られ、近年、環境中での濃度上昇や人々の曝露実態が注目されています。しかし、国内では飲料水や市販飲料中のTFA濃度に関する情報が不足しているのが現状です。
本研究では、国内で市販されている飲料（ミネラルウォーター、緑茶、果汁飲料など）30種類を対象にTFA濃度を測定しました。その結果、ほぼすべての試料からTFAが検出され、飲料の種類によって濃度に大きな差があることが確認されました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346270/images/bodyimage1】
発表詳細
● 学会名：第60回日本水環境学会年会
https://jswe.smartcore.jp/M022/forum/nenkai60
● 開催期間：2026年3月9日～3月11日
● 発表形式：ポスター発表
● 題目：「市販飲料中の超短鎖PFAS、トリフルオロ酢酸の濃度実態調査」
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今後の展開
当社では、化学物質の分析技術をさらに高度化し、環境負荷の低減や安全性評価への貢献を続けてまいります。本研究で得られた知見を基に、市販飲料だけでなく、さまざまな環境媒体への適用を目指します。また、より包括的なPFAS評価手法の開発と対策手法の確立に向けて取り組んでいきます。
【会社情報】
● 社名：株式会社 環境管理センター（ENVIRONMENTAL CONTROL CENTER CO., LTD.）
● 本社所在地：〒193-0832 東京都八王子市散田町3丁目7番23号
● 代表者：代表取締役社長 水落 憲吾
● 上場区分：東証スタンダード市場（証券コード：4657）
● 設立：1971年（昭和46年）7月23日
● 事業内容：水質・大気・土壌・環境調査、分析、コンサルティング、臭気の受託試験・研究、栽培（圃場）試験、線虫（センチュウ）関連試験ほか
● 公式サイト：https://www.kankyo-kanri.co.jp/
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配信元企業：株式会社環境管理センター
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