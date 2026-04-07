株式会社環境管理センター、市販飲料中の超短鎖PFASトリフルオロ酢酸（TFA）に関する研究結果を日本水環境学会で発表

株式会社環境管理センター、市販飲料中の超短鎖PFASトリフルオロ酢酸（TFA）に関する研究結果を日本水環境学会で発表