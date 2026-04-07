世界商用電気蒸気ボイラー市場データベース：企業調査、価格推移、販売動向の徹底分析2026
商用電気蒸気ボイラー世界総市場規模
商用電気蒸気ボイラーとは、電気エネルギーを熱源として水を加熱し、安定した蒸気を生成して各種業務用途に供給する産業用加熱設備を指します。商用電気蒸気ボイラーは燃焼工程を伴わないため、排ガスや燃料貯蔵設備が不要であり、クリーン性と安全性に優れている点が特徴です。食品加工、医療・製薬、ホテル、クリーニング、研究施設など、清浄な蒸気を必要とする分野で広く採用されています。また、出力制御の精度が高く、立ち上がり時間が短いことから、小規模分散型の蒸気供給システムにも適しています。さらに、電力制御技術や自動化システムとの連携により、省エネルギー運転や遠隔監視が可能となり、設備管理の効率化にも寄与する商用電気蒸気ボイラーは、近年注目されている加熱ソリューションの一つです。
図. 商用電気蒸気ボイラーの製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346257/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346257/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル商用電気蒸気ボイラーのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の1595百万米ドルから2032年には2196百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは5.5%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル商用電気蒸気ボイラーのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、脱炭素化政策の推進と電化需要の拡大
各国におけるカーボンニュートラル政策の強化に伴い、化石燃料ボイラーから電化設備への転換が進んでいます。燃焼を伴わない商用電気蒸気ボイラーは、CO?排出削減に寄与する設備として評価されており、再生可能エネルギー由来電力との組み合わせによるゼロエミッション化も可能です。このような脱炭素化ニーズの高まりは、商用電気蒸気ボイラー市場の重要な成長ドライバーとなっています。
2、食品・医療分野におけるクリーン蒸気需要の増加
食品加工、製薬、医療機関などでは、蒸気の清浄性と品質管理が重視されています。燃焼ガス混入のリスクが低い商用電気蒸気ボイラーは、衛生基準の厳しい用途に適しており、滅菌、洗浄、加熱工程などで採用が拡大しています。品質管理強化の流れは、商用電気蒸気ボイラーの導入を後押しする主要要因の一つです。
3、省スペース化と分散型設備へのニーズ拡大
都市型施設や中小規模工場では、設置スペースの制約や配管距離の最小化が求められています。商用電気蒸気ボイラーはコンパクト設計が可能であり、ボイラー室や燃料供給設備を必要としないため、分散配置にも適しています。こうした柔軟な設置性は、商用電気蒸気ボイラー市場の需要拡大を支える要因となっています。
今後の発展チャンス
1、再生可能エネルギー連携による電化蒸気供給の拡大
再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、電力を直接熱エネルギーへ変換する設備への注目が高まっています。商用電気蒸気ボイラーは再エネ電力との親和性が高く、オンサイト排出ゼロの蒸気供給を実現できるため、脱炭素型工場やグリーンビルディングでの導入機会が拡大しています。特に再生可能電力の普及と電化政策の進展は、商用電気蒸気ボイラーの中長期的な成長機会を創出すると期待されています。
商用電気蒸気ボイラーとは、電気エネルギーを熱源として水を加熱し、安定した蒸気を生成して各種業務用途に供給する産業用加熱設備を指します。商用電気蒸気ボイラーは燃焼工程を伴わないため、排ガスや燃料貯蔵設備が不要であり、クリーン性と安全性に優れている点が特徴です。食品加工、医療・製薬、ホテル、クリーニング、研究施設など、清浄な蒸気を必要とする分野で広く採用されています。また、出力制御の精度が高く、立ち上がり時間が短いことから、小規模分散型の蒸気供給システムにも適しています。さらに、電力制御技術や自動化システムとの連携により、省エネルギー運転や遠隔監視が可能となり、設備管理の効率化にも寄与する商用電気蒸気ボイラーは、近年注目されている加熱ソリューションの一つです。
図. 商用電気蒸気ボイラーの製品画像
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346257/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル商用電気蒸気ボイラーのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の1595百万米ドルから2032年には2196百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは5.5%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル商用電気蒸気ボイラーのトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、脱炭素化政策の推進と電化需要の拡大
各国におけるカーボンニュートラル政策の強化に伴い、化石燃料ボイラーから電化設備への転換が進んでいます。燃焼を伴わない商用電気蒸気ボイラーは、CO?排出削減に寄与する設備として評価されており、再生可能エネルギー由来電力との組み合わせによるゼロエミッション化も可能です。このような脱炭素化ニーズの高まりは、商用電気蒸気ボイラー市場の重要な成長ドライバーとなっています。
2、食品・医療分野におけるクリーン蒸気需要の増加
食品加工、製薬、医療機関などでは、蒸気の清浄性と品質管理が重視されています。燃焼ガス混入のリスクが低い商用電気蒸気ボイラーは、衛生基準の厳しい用途に適しており、滅菌、洗浄、加熱工程などで採用が拡大しています。品質管理強化の流れは、商用電気蒸気ボイラーの導入を後押しする主要要因の一つです。
3、省スペース化と分散型設備へのニーズ拡大
都市型施設や中小規模工場では、設置スペースの制約や配管距離の最小化が求められています。商用電気蒸気ボイラーはコンパクト設計が可能であり、ボイラー室や燃料供給設備を必要としないため、分散配置にも適しています。こうした柔軟な設置性は、商用電気蒸気ボイラー市場の需要拡大を支える要因となっています。
今後の発展チャンス
1、再生可能エネルギー連携による電化蒸気供給の拡大
再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、電力を直接熱エネルギーへ変換する設備への注目が高まっています。商用電気蒸気ボイラーは再エネ電力との親和性が高く、オンサイト排出ゼロの蒸気供給を実現できるため、脱炭素型工場やグリーンビルディングでの導入機会が拡大しています。特に再生可能電力の普及と電化政策の進展は、商用電気蒸気ボイラーの中長期的な成長機会を創出すると期待されています。