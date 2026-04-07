全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」を毎週木曜よる9時～放送しています。4月9日は、「小林幸子が語る 島倉千代子『人生いろいろ』思い出再生」をお届けいたします。

1．「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」とは

みなさんにとって昭和はどんな時代でしたか？「船越英一郎の昭和再生ファクトリー」は、＜昭和の思い出のアイテム＞や＜昭和の思い出の場所＞、＜昭和の思い出の人＞を振り返り、古き良き昭和という時代を記憶と共に再生させる「昭和」×「令和」融合のノスタルジックリアル番組です。■放送時間：毎週木曜よる9時00分～9時55分

https://www.twellv.co.jp/program/variety/funakoshi-showa/

出演者

船越英一郎

1960年生まれ。湯河原町出身。1982年に俳優デビュー。「箱根湯河原温泉交番シリーズ」「外科医鳩村周五郎」など民放全局の2時間ドラマに出演し【2時間ドラマの帝王】の肩書きを持つ。また、NHK「赤ひげ」TX「刑事吉永誠一」などの連続ドラマでも主演を務めるほか、情報番組の司会、バラエティ、舞台などでも活躍。近年も新作の２時間ドラマにも多く出演。「弁護士六角心平京都殺人事件簿」は4月4日(土)に第二弾がオンエアされた。そのほかにも「名探偵明智小五郎シリーズ」などがある。『2時間サスペンスTHE MOVIE』part２では主演を務める。映画、漫画、特撮、歌謡曲など、大の昭和サブカルチャー好きとしても知られている。

阪田マリン

2000年12月22日生まれ。25歳。昭和カルチャーが大好きで“ネオ昭和”と自ら命名し、ファッションやカルチャーを発信するZ世代のアーティスト兼インフルエンサー。数々のメディアや企業からの出演オファーが殺到中！SNSでの総フォロワー数は約34万人。ネオ昭和歌謡を発信するアーティストとしても活動を活発化し、2月25日に1stデジタルシングル「エンドロール」、3月25日に2ndデジタルシングル「なみだ色のハイウェイ」を、そして4月29日昭和の日にファーストアルバム「なみだ色のハイウェイ」をリリース。今夏、白浜マリンガールズとしての活動にも注目！

2．番組内容

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=YOg1o0VRghU

第55回：小林幸子が語る 島倉千代子「人生いろいろ」思い出再生

4月9日（木）よる9時～ ゲスト：小林幸子、綿引厚子

今回は、優しく繊細な歌声が「唯一無二」と評された、昭和を代表する歌姫のひとり・島倉千代子「人生いろいろ」思い出再生！案内人は島倉さんと50年来の親交を持つ歌手・小林幸子さん。“母さん”と慕った島倉さんとの出会いの場所や、2人にとって思い出深いゆかりの地を巡りながら、当時の秘話や忘れられないエピソードを語ります。昭和歌謡界のトップを走り続けてきた華やかな姿の裏で、15億円の借金や、病魔、家族との離縁など数々の苦難に見舞われた島倉さんの姿を思い出し、思わず涙がこぼれる瞬間も...。さらに、約40年に渡り島倉さんの付き人を務めた綿引厚子さんも登場。島倉さん直筆の手紙をはじめとする貴重な思い出の品が紹介され、込められた想いや、人柄が鮮やかに蘇ります。島倉さんが大切にしていた言葉とは何だったのか。そして、彼女の波乱に満ちた人生そのものを映し出す一曲、「人生いろいろ」に込められた想いに迫ります。どうぞお見逃しなく！【出演】船越英一郎、阪田マリン 【ゲスト】小林幸子、綿引厚子

3．今後の放送予定

4月16日 第56回：最後の付き人が語る 昭和のエンターテイナー・植木等

■BS12 トゥエルビについて■

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