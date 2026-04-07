約2万坪の自然の地形を生かした里山に、牡丹とシャクヤク合わせて約800種類・約6万株がリレー形式で咲いていく世界最大級のピオニーガーデン「つくば牡丹園」(運営：株式会社リーフ、所在地：茨城県つくば市、園長：関 浩一)が、2026年4月9日(木)から5月24日(日)まで、期間限定でオープンします。





4月は希少な牡丹の開花リレー

シャクヤク・スカーレットオハラ(4月末～5月初旬)





■土作りに30年、微生物が育む自然と美しい花々

育てるのが難しいとされる牡丹・シャクヤクが毎年美しく咲くつくば牡丹園。30年間続けてきた学問と実践に基づく土作りがその基盤にあり、園長の関自身も60歳を過ぎて東京農工大学にて博士号を取得。独自の発酵技術と微生物コントロール手法を開発し、化学農薬や除草剤を使わず、健康な土壌と、美しい自然環境を育んでいます。当園で作られる堆肥「サラブレッドみほ」は、一般の堆肥と比べて微生物量が100万倍に達するものまであり、その多様性も含めて専門家の間でも注目されている他、収量豊かに美味しい作物を作るサステナブルな農業にも活かされています。





美しい牡丹と健康な土壌(2025年4月撮影)

関園長の土壌チェック





現在は、美浦村の馬牧場で育成される競走馬「サラブレッド」の馬ふんを活用した発酵堆肥「サラブレッドみほ」が当園の土作りに欠かせない存在となっています。午年にあたる今年の開園には、近隣の乗馬クラブ「クレイン茨城」からポニーが遊びに来てくれます。





ポニー いちろう君 来園日：4/10(金)、4/18(土)、4/23(木)

ふれあい時間 9:30～16:00

※途中休憩あり。写真撮影もできます









■「PEONY GARDEN 2026」で体験できるメニュー

開園期間中は他にも様々な体験ができます。以下、一部ご紹介します。





●スタンプラリー

入園口でお渡ししています。園内を散策し、お気に入りの植物を見つけてください。全部のスタンプを集めるとコレクションカードがもらえます！ピオニー博士めざして毎年集めたいカードです。





●園芸ショップ

島根の提携農家さんから直送される貴重な牡丹鉢、サラブレッド堆肥や可愛い植物たち





●Peony Gardenギャラリー

「はいいろオオカミ＋花屋 西別府商店」さん、中村典子さんの素敵な世界観





●ハーヴェストカフェ

自家製やきいもラテや自家製の芍薬(シャクヤク)茶など、農薬不使用・砂糖不使用のこだわりのドリンクを提供します。地元茨城発、サザコーヒーもご用意しています。





●キッチンカー

日替わりでキッチンカーがやってきます(都合により来園のない日もあります)





●ワークショップ

好評の最終日フラワーアレンジメントの他、寄せ植え体験やワイヤーアートなども追加！





●ペットとお散歩して健康になろう！

毛髪からペットや人間の健康状態がわかる！Well-beingやヘルスケアに関する研究・プロダクト開発の支援などを展開する株式会社イヴケアとのコラボ企画









＜つくば牡丹園「PEONY GARDEN 2026」開園概要＞

開園期間：2026年4月9日(木)～5月24日(日) ※46日間

営業時間：9:00～17:00(最終入園16:30)

所在地 ：茨城県つくば市若栗500

入園料 ：大人1,500円[シーズンパス 2,000円](税込)、中学生以下無料

駐車場 ：普通車300台／大型車20台(無料)

ペット ：入園可能(マナーウェア・リードをつけてご入園ください)





【公式サイト・SNS】

HP ： http://peonygardentokyo.com

YouTube： https://www.youtube.com/watch?v=NT4BIFxrmfg





最新情報は各SNSで更新していきます

Facebook ： https://www.facebook.com/peonygardentokyo/

Instagram ： @peonygardentokyo( https://www.instagram.com/peonygardentokyo/ )

X(旧Twitter)： @GardenPeony( https://x.com/GardenPeony )









【つくば牡丹園 園長 関 浩一 略歴】

株式会社リーフ 取締役CTO／つくば牡丹園 園長／土職人

株式会社つくば薬草研究所 所長

東京農工大学大学院 博士(農学)

昭和35年生まれ。平成元年「つくば牡丹園」開園に携わり、「芳紀」という牡丹に一目惚れ。30年以上にわたる土壌改良の技術を元に開発された、馬ふんベースの発酵堆肥「サラブレッドみほ」を開発。令和4年3月には、東京農工大学大学院にて博士課程(農学)を修了し、大学院で学んだ知識と現場での実践経験、その両方を持っているのが自分の強みと自覚し、今後はこれらを若い人たちに伝えていくことが自分の使命だと考えている。









【つくば牡丹園について】

1989年に開園。農薬不使用・酵素農法にこだわった土職人が「百花の王」ともいわれる牡丹・シャクヤク800種類6万株を植栽した約2万坪の世界最大級の牡丹・シャクヤク庭園。中には齢150年の古株もあり、ここにしかない珍しい種も。都心から車で40分の場所にもかかわらず、カワセミも訪れるほどの自然豊かな景観が美しく、鳥のさえずりや花々の甘い香りが一面に広がるビオトープになっている。地球にやさしい、子供たちが安心して土にまみれて遊べる貴重な場であるため、園のテーマは「GO NATURAL」。

思いっきり自然に触れてもらい、自然に回帰してもらう貴重な経験を提供している。





カワセミも来る水辺のヒーリングエリア

5月にはシャクヤクの「花筏」と紅葉のコラボも(土日限定)