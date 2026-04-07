AI活用の「伴走」を、もっと近くで。AuthenticAI、関西圏での利用急拡大を受け、大阪オフィスを開設。現場との対話から「AI共創」を加速

株式会社AuthenticAI

企業向け生成AIプラットフォームを開発・提供する株式会社AuthenticAI（本社：東京都港区、代表取締役：上田 徹、以下 オーセンティックAI社）は、新たに大阪オフィス（大阪市北区・WeWork御堂筋フロンティア内）を開設したことをお知らせします。

■ 関西の現場の熱量に応え、より近い距離で伴走を

オーセンティックAI社が提供する「Maison AI」は、2024年のサービス開始以来、アパレル・ライフスタイル業界を中心に、導入企業数は累計70社を超え、月間の総生成文字数は50億文字を突破するなど、急速に普及が進んでいます。

特に、日本のファッション・繊維産業を支える有力企業が集中する関西エリアにおいては、近年、単なる「業務効率化」に留まらず、AIをビジネス成長の「パートナー」として自律的に活用しようとする熱量が非常に高まっています。

こうした現場の課題に応え、AIの社会実装をより力強く後押しするためには、私たちがお客様の「近く」に身を置き、オンラインでは捉えきれない現場の熱量に直接触れることが不可欠であると考えました。

この度、関西圏の新たな共創拠点として大阪オフィスを開設したことで、対面での深い対話やアイデアの壁打ちを通じ、関西から世界に誇れるAI活用事例を共に創り出す体制を強化いたします。

■ 顔を合わせて、深く語り合える「共創の場」として

新しいオフィスは、多様な企業が集い、インスピレーションが交差する「WeWork御堂筋フロンティア」内に構えました。

「どんな課題を、どう解決するか」。AI活用を成功に導くための本質的な問いは、お客様との深い対話から生まれます。大阪オフィスができたことで、私たちは日常的なオンラインでのスピーディなサポートに加え、「直接顔を合わせて、ビジネスの未来について深く語り合う」という、対面ならではの価値をお客様に提供できるようになります。

Maison AIの活用に関するご相談や、新しいアイデアの壁打ちなど、対面だからこそ生まれる可能性を一緒に見つけられる「共創の場」として活用してまいります。

■ 大阪オフィス担当者 コメント

安住 和香奈（株式会社AuthenticAI シニアマネージャー）

繊維商社でのOEM営業や生産管理をはじめ、アパレルやECの現場で培った経験を活かし、現在は Maison AI を通じてお客様の業務変革をご支援しています。

今回、大阪オフィスが開設され、関西エリアのお客様と直接お会いできる機会が増えることを、私自身、大変嬉しく思っております。オンラインの便利さは活かしつつも、やはり直接お顔を見て、現場の空気感や皆様の熱意を肌で感じながらお話しできることには、何にも代えがたい価値があると感じています。

「AIを使ってこんなことができないか？」といったご相談はもちろん、これからのビジネス展開に向けたアイデアの壁打ちなど、ぜひお気軽にお声がけください。皆様のビジネスの成長に向けたパートナーとして、精一杯伴走してまいります。

■ 大阪オフィス概要

大阪オフィスへのご来訪、「Maison AI」ご提案のご希望や、サービスに関するお問い合わせは下記よりご連絡ください。

住所： 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-13-22 御堂筋フロントタワー内（WeWork御堂筋フロンティア）

アクセス：JR 東西線「北新地駅」徒歩4分／JR 各線「大阪駅」徒歩9分／大阪メトロ 谷町線「東梅田駅」徒歩4分／京阪電気鉄道 中之島線「大江橋駅」徒歩7分

URL：https://wework.co.jp/location/osaka/midosuji-frontier

お問い合わせはこちら：

https://maisonai.io/pages/contact

資料ダウンロード：

https://maisonai.io/pages/contact-download

■生成AIプラットフォーム「Maison AI」サービス概要

株式会社AuthenticAIが提供する「Maison AI（メゾンエーアイ）」は、ファッション、インテリア、雑貨などのクリエイティブ業界に特化した生成AIプラットフォームです。GPT-5.4、Claude 4.5 Sonnet、Gemini 3.1 Pro、Nano Bananaをはじめとする高性能な生成AIモデルを搭載し、言語理解と画像生成の両面で高いパフォーマンスを発揮します。さらにデザイナーやマーチャンダイザーなど、様々な専門職に対応したAIエージェントを含む多機能なツール群を備えており、業務効率化から新規事業開発、教育活用まで多様なニーズに応じた活用が可能です。

誰でも簡単に扱えるUIと、実務に直結する実践的な機能を備えることで、Maison AIは商品企画やマーケティング、社内資料作成など、日々の業務における創造性と生産性の向上を後押しします。

「Maison AI」サービス公式サイト： https://maisonai.io/

■株式会社AuthenticAIについて

株式会社AuthenticAI (オーセンティックエーアイ)

住所：東京都港区北青山3-5-10 ワールド北青山ビル12階

事業：生成AIを活用したソリューション・プロダクト提供

設立：2024年11月8日設立

代表取締役：上田 徹

公式サイト：https://authenticai.co.jp/

■お問い合わせ

本件に関して不明点等がありましたら、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください

お問い合わせフォーム：https://authenticai.co.jp/pages/contact