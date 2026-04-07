【4/15-16 幕張メッセ出展】国際物流の“ブラックボックス”を解消。ロジミーツがAI解析による書類管理・シップメント機能を新搭載

株式会社テクイット輸出入業務における「書類DX」「輸送管理」「脱属人化」を支援する新機能イメージ

株式会社テクイット（本社：大阪府大阪市、代表取締役：上本）は、国際物流DXプラットフォーム「LogiMeets（ロジミーツ）(https://logimeets.jp)」において、2026年4月1日より「シップメント管理機能」および「書類管理機能（AI解析搭載）」の提供を開始いたしました。

これにより、「案件進行」と「関連書類」を一元管理し、輸出入業務で起こりがちな実務の分断と属人化を解消します。

同サービスは2025年3月の正式リリースから1周年を迎え、製造・商社などの中小企業を中心に利用が広がり、今月（2026年4月）時点で利用企業数250社（荷主企業・物流企業の累計）を突破しました。

4月15日(水)から幕張メッセで開催される「LGX 2026 物流＆SCM 変革 テック EXPO」の当社ブースでは、本新機能の実際の画面を用いたデモンストレーションを実施いたします。

■ 開発の背景：現場の「ブラックボックス化」を解決

国際物流の現場では、案件の進捗や関連書類がメール、Excel、個別フォルダに分散しやすく、「担当者しか最新状況が分からない」という属人化が深刻な課題となっています。特に輸出入実務では、案件管理と書類確認が別々に管理されているケースが多く、書類の紛失リスクや輸送状況の確認漏れ、業務引き継ぎの困難さを生んでいます。

さらに、こうした情報のブラックボックス化は社内の問題にとどまらず、荷主企業が自社の貨物に最適な物流企業を柔軟に選定・連携する際の「見えないハードル」にもなっていました。

依頼先（物流企業）が異なることによって起きる情報の分断を抑え、荷主と物流企業の全員が「今、誰が、どこまで対応しているか」を即座に把握できる環境を整備するため、今回の新機能開発に至りました。

■ 新機能の概要：「案件の進行」と「必要書類」を一元管理

１. シップメント管理機能

案件ごとの進捗や対応状況を可視化し、一元管理を実現します。

- 物流企業を選定した際、シップメント情報が自動登録。- 荷主企業・物流企業間の「相互招待」により、社外を含む関係者間で同一案件の情報をシームレスに共有可能。- 既存の取引先との案件管理にも活用でき、担当者依存のコミュニケーションから脱却できます。案件ごとの進捗や対応状況を可視化し、シップメント情報を一元管理２. 書類管理機能（AI解析搭載）

アップロードされた書類をAIが自動解析し、書類の種類や主要項目をデータ化します。

■ 【展示会情報】LGX 2026にて新機能の実機デモを実施

- 単なる文字の読み取りではなく、フォーマットの異なる書類をAIが文脈や項目ごとに解析し、目視による確認や書類検索の実務負荷を大幅に削減。- 案件単位で書類が蓄積されるため、個人の経験や記憶に依存しない、精度の高い運用が可能になります。アップロード書類をAIが解析し、書類種別や主要項目をデータ化

以下の展示会ブースにて、4月1日より稼働を開始した新機能のデモンストレーションや、個別の業務改善のご相談を承ります。AI解析で書類を自動データ化する仕組みなど、輸出入業務の脱属人化に関心をお持ちの方は、ぜひお立ち寄りください。

展示会名： LGX 2026 物流＆SCM 変革 テック EXPO

会期： 2026年4月15日(水) ～ 16日(木)

会場： 幕張メッセ国際展示場ホール7・8

小間番号：13-43

▶出展に関する詳細はこちら(https://tequ-it.com/news/lgx-2026)

■ LogiMeets（ロジミーツ）について

「国際物流の“面倒”を仕組みでなくす」を掲げる、国際物流DXプラットフォームです。

最適な物流企業を探す「比較・選定支援」と、実務を支える「案件・書類の一元管理」を統合。

国際物流に必要な情報を1つの環境に集約することで、社内外の情報分断を抑え、よりスムーズな実務連携を支援します。

公式サイト（荷主の方はこちら） :https://logimeets.jp公式サイト（物流企業の方はこちら） :https://logimeets.jp/carrier会社概要

会社名：株式会社テクイット

代表者：代表取締役 上本 盛至

所在地：大阪府大阪市

事業内容：国際物流DXプラットフォーム「LogiMeets」の開発・運営

URL：https://logimeets.jp