【4/30(木)まで】「イヤバズ限定ドスパラ通販クーポン」配信開始｜税込10万円以上の新品PCが500円OFFに
ゲーミングPCのクーポン・セール情報メディア「イヤバズ(https://eb.good-gamers.jp/)」（運営：合同会社気づけば、代表：福田貫太）は株式会社サードウェーブが運営する「ドスパラ通販(https://www.dospara.co.jp/)」で使える、読者限定の「イヤバズ限定ドスパラクーポン」の配布を開始しました。
本クーポンは、税込10万円以上の新品PC購入時に利用でき、人気のゲーミングPCブランド「GALLERIA（ガレリア）」シリーズをはじめとしたBTOPCを、お得に購入したいユーザーをサポートする取り組みです。
イヤバズではこれまでも当メディア限定のドスパラクーポンを継続的に提供しており、前回の利用条件が税込20万円以上の新品PC購入時だったところ、今回は税込10万円以上の新品PCを対象としています。対象価格帯が広くなり、より多くのユーザーが活用しやすい内容となっています。
イヤバズ限定ドスパラクーポン概要
提携先：ドスパラ（株式会社サードウェーブ）
対象製品：税込100,000円以上の新品PC（※中古・アウトレット製品を除く）
クーポン内容：500円OFF
有効期限：2026年4月30日（木）23:59まで
利用方法：イヤバズ内の「ドスパラ クーポン」(https://eb.good-gamers.jp/dospara-excoupon/)記事に記載のクーポンコードを入力
注意事項：本クーポンはイヤバズ独自の提携によるもので、ドスパラ公式キャンペーンとは異なります。
クーポンコード詳細を見る :
https://eb.good-gamers.jp/dospara-excoupon/
一部クーポンとの組み合わせにより、実質1,500円OFFや最大101,500円OFFも
本クーポンは単体でも利用可能ですが、イヤバズで案内している一部クーポンとの併用にも対応しています。
そのため、適用条件が同じとなる「メディア限定クーポン」と組み合わせることで、実質1,500円割引で購入することが可能となっています。
さらに、記事内で紹介している他の一部クーポンを組み合わせた場合、条件次第では最大101,500円割引を狙える構成もあります。
単体では500円OFFのクーポンであっても、他の施策と組み合わせることで、ドスパラ通販での購入メリットをさらに高められるのが特徴です。
その他クーポンの適用条件や最新情報はこちら(https://eb.good-gamers.jp/dospara-excoupon/)。
過去の配信情報
イヤバズではこれまでも、ドスパラ通販で使える独自クーポンを継続的に提供してきました。過去の配信情報は以下をご覧ください。
- 【3/31(火)まで】イヤバズ限定「ドスパラ通販クーポン」配信開始｜新品PCが1,000円OFFに。(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000034.000134073.html)
- ドスパラ通販で使える限定クーポンコードを「イヤバズ」が配信開始 ― GALLERIAシリーズなど新品PCをお得に購入可能に(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000004.000134073.html)
今後の取り組み
今後もイヤバズは、ゲーミングPCをお得に購入するための専門メディアとして、クーポン・セール情報を中心にお届けしていきます。各種情報をリアルタイム更新することで、ユーザーが最短で“最安値の1台”にたどり着ける体験を提供していきます。
運営者情報
イヤバズについて
PC選びをもっと楽しく、もっとお得に。
イヤバズは、ゲーミングPCをお得に購入するための専門メディアです。
クーポン・セール情報を中心に、保証や分割払いまで、購入をサポートする情報が詰まっています。
サイトURL：https://eb.good-gamers.jp/
会社概要
合同会社気づけば
代表：福田貫太
コーポレートサイト：https://kidukeba.co.jp/
国内最大級のゲーミングPC検索サイト「gg」：https://good-gamers.jp/
ゲーミングPCのクーポン・セール情報専門メディア「イヤバズ」：https://eb.good-gamers.jp/
Mail：k_fukuda@kidukeba.co.jp
Tel：050-1726-3811