月額料金不要、クルマの追跡＆急速充電ができるiPhone用カーチャージャー登場

株式会社カーメイト

株式会社カーメイト（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：徳田勝）は、スマートフォンの急速充電にApple社の「探す」機能を搭載した“「探す」対応 カーチャージャー”を、2026年2月～3月にかけて順次発売いたしました。本製品を車のシガーソケットに挿すだけで、手元のiPhone「探す」アプリから、車の位置が確認可能に。また、キャパシタを搭載しているため、エンジン停止後も約1週間「探す」機能が継続して作動します。対応ポートの違いにより3種類をラインアップしました。マイカーだけでなくカーシェアなどを利用する際も、スマートフォンへのスムーズな充電と駐車位置の確認をサポートします。各製品の発売日や詳細は以下をご覧ください。

製品特長

1. iPhone標準搭載「探す」アプリ対応で月額料金不要 ー Apple正規認証品

Apple社が提供する「探す」アプリは、Bluetooth信号を利用してApple製デバイスや対応製品の位置を特定する仕組みを持っています。本製品はこの仕組みに対応しており、万が一車が盗難に遭った場合や、大型駐車場などで駐車位置がわからなくなった際でも、手元のiPhoneからアプリ上で車の位置を確認できます。また、「探す」アプリはiPhoneに標準搭載されているため、専用アプリのインストールや月額料金は不要です。

※「探す」機能を使用するためには、iOS14.5以上を搭載したiPhoneまたはiPadOS14.5以上を搭載したiPadと、Apple Accountが必要です。

※周囲にiPhone等のAppleデバイスが無い環境では、位置情報を更新することができません。アプリ操作等の詳細はApple社の公式HPをご確認ください。

2. PD／QC対応※の急速USB充電ポート搭載

製品ごとに異なるポートを搭載しているため、お手持ちのiPhoneや充電したい機器に合わせて選ぶことができます。いずれも急速充電に対応しているため、日常使いの充電器としても便利です。

＜※PD／QCとは＞

PD（Power Delivery）：USB-Cを使う共通の急速充電規格。高出力で、スマートフォンだけでなくノートパソコンやタブレットまで幅広く対応。

QC（Quick Cherge）：Qualcomm社が開発した独自の充電規格。USB-Aも使用できる。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/17074/table/273_1_28f66c2dd986cc338051667e3d294f86.jpg?v=202604070951 ]SA511SA513SA515

3. キャパシタ内蔵により、約１週間継続して愛車の位置確認が可能

エンジンを停止後でも「探す」機能が作動し続けるよう、本体にはキャパシタ（バックアップ蓄電器）を搭載しています。駐車中や車に乗る頻度が少ない場合でも、愛車の位置を確認することができます。また、バックアップ電源にリチウム電池ではなくキャパシタを採用することで、夏場高温になる車内での発火リスクを抑え、安全性を高めています。

※条件により作動時間が短くなる場合があります

4. 車内に馴染むシンプルデザイン

外観は、スポーツテイストのカーボン調デザイン（SA511）とシックなブラックカラー（SA513/515）に仕上げました。通電中はLEDリングがブルーに点灯し、通電状況を確認できます。

画像はSA513

★詳細は以下品番のリンク（公式オンラインストア）よりご確認ください。

製品スペック・ラインアップ

SA511SA513SA515

・価格：オープン

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/17074/table/273_2_a0b3227d170c8b40a249c21d27a47cbf.jpg?v=202604070951 ]SA511SA513SA515

※本製品は12Ｖ車専用です。

※車両の純正カーソケット専用です。（SA511のみ適合する当社製カーソケットも使用可）

関連情報

・カーシェア、レンタカー利用におすすめアイテム特集(https://lps.carmate.co.jp/lp/matching/selection/car-share/)

・ソケット電源・USB電源 製品一覧(https://ps.carmate.co.jp/c/car/accessory/socket)

読者様お問い合わせ先

カーメイト

TEL：03-5926-1212

URL： https://www.carmate.co.jp/

●プレスリリース記載の他社商標については以下ウェブサイトをご確認ください。

https://www.carmate.co.jp/trademark/

●プレスリリースに記載された製品の仕様、お問い合わせ先などにつきましては、発表日現在のものです。